Test de fidelitate

Deputatul PSD Oana Florea a fost şefa comisiei care a anchetat alegerile din 2009. Dincolo de concluziile cum că alegerile ar fi fost furate, au fost şi alte aspecte amuzante şi interesante acolo. Mai întâi, doamna deputat a trimis presei, din greşeală, împreună cu dosarul anchetei (puneţi dumneavoastră ghilimelele) şi un SMS de la un „consilier”, ce pare mai degrabă securistul de serviciu, care îi explică pe ce să pună accent când citeşte concluziile.

Ca de obicei la PSD, rezultatele anchetelor sunt haioase şi deprimante în acelaşi timp. Cică un funcţionar ar fi fost dat afară şi numit altul, ambele decizii fiind publicate în acelaşi Monitor Oficial şi de aici o demonstraţie ciudată că alegerile au fost furate.

Metoda a fost folosită şi de premierul Tudose când l-a dat afară pe Ţuţuianu de la apărare şi a numit un interimar, ambele decizii fiind publicate în acelaşi număr al Monitorului oficial, o chestie care se face frecvent dealtfel. Deci să aibă grijă premierul, să nu o pună pe madam Florea să conducă o anchetă despre cum a guvernat ţara, că e jale, deja l-a prins.

Ce mi s-a părut interesant a fost însă propunerea deputatului în cauză, că va propune introducerea în legislaţie a ceva care să oblige oamenii să respecte art. 54 din Constituţia României. Respectivul articol, la punctul unu spune că „Fidelitatea faţă de ţară este sacră”, iar la articolul doi: „Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege”.

Asta chiar ar fi tare. Cam câţi credeţi că s-ar califica să spună că respectă acest articol din constituţie? De la preşedinte şi premier, până la cel mai necăjit consilier local din Botoşani. Pentru că „îndeplinirea cu credinţă” nu se referă la credinţa religioasă, ci la buna credinţă, care e foarte rară pe la noi.

Evident, totul e relativ aici, e destul de greu de definit în termeni juridici îndeplinirea cu credinţă, însă nu e imposibil. Noţiunea de răspundere trebuie să penetreze şi mediul politic al României. Şi nu mă refer aici la semnarea de licitaţii măsluite, ci la guvernarea în sine, la nivel naţional sau local.

Este posibil să fii mai sărac cu duhul, dar să îndeplineşti cu credinţă obligaţiile care îţi revin. Cam aşa cum îl credeam pe ministrul Daea, până am aflat că şi-a angajat repede odrasla la minister. Cum au făcut toţi ceilalţi pe care i-am ales, care şi-au angajat neamurile şi prietenii pe unde au putut, indiferent de nivelul lor de expertiză. Şi pe care guvernarea nu îi prea interesează, au altă agendă.

În naivitatea dumneaei, deputatul Oana Florea a şoptit ceva interesant. Pe cine putem încadra la capitolul ăsta, că îşi îndeplineşte obligaţiile cu credinţă? Cum am putea cuantifica asta? Nici nu aş dori pedepse pentru cei care nu respectă acest articol 54, ci doar să li se interzică să mai fie vreodată funcţionari publici.

Deja am avea de-a face cu o lume nouă. Abia atunci aş fi de acord ca aceşti oameni, care se sacrifică pentru binele meu, să fie plătiţi bine, foarte bine, chiar.

Acum avem de-a face cu situaţia în care o persoană oarecare, dar membru de partid, evident, ajunge ministru. Face varză din domeniul respectiv - exemple avem în prostie în guvernele lui Dragnea - apoi pleacă acasă şi spune nevinovat că el a vrut, dar nu a ieşit.

Păstrând proporţiile, putem coborî pe scara demnităţilor până la funcţionarii publici din cine ştie ce instituţie. Care lucrează absolut legal, dar foarte prost calitativ, cu rea credinţă, voită sau nu, să nu uităm cazurile foarte numeroase ale celor care pur şi simplu nu pot, i-a pus partidul pe o listă, pe o funcţie pentru că au lipit afişe, au fost umili şi respectuoşi cu şefii sau alte însuşiri asemenea.

Trebuie să înţelegem şi noi - împreună cu cei aterizaţi pe diverse scaune, cu numire de la partid - că nu ajunge că juri cu mâna pe biblie ca să devii, ca prin farmec, priceput în orice domeniu.

Cum ne alegem conducătorii este extrem de important. Când vom învăţa asta, nu vom mai sta cu mâna întinsă şi nici nu vom mai crede că nişte neica nimeni s-au schimbat brusc, devenind salvatorii neamului.