Cu mortul la plimbare

În această lună s-au împlinit 26 de ani de când în Botoşani circulă tramvaiele. Deşi s-a dorit trecerea spre un transport modern, eficient şi ecologic, în cele peste două decenii şi jumătate, botoşănenii au avut parte doar de zgomot, condiţii inumane de transport şi de ambuteierea traficului.

Tramvaiul la Botoşani este deprins din altă lume. La noi circulă garnituri care au anii necesari să iasă de drept la pensie. Sunt garnituri Tatra, care circulau pe străzile nemţilor încă din anii ’60, dar care îşi au acum un loc de cinste în istoria tramvaiului şi pe care ar trebui să le găsim doar în muzeele dedicate tehnologiei sau transporturilor. Sunt garnituri pe care municipalitatea botoşăneană le-a cumpărat la preţ de fier vechi şi de care societatea de transport în comun din Dresda s-a bucurat că a scăpat şi că nu a fost nevoită să plătească sume importante pentru reciclare.

Transportul în comun din Botoşani suferă teribil, iar autorităţile nu au soluţii, de altfel, ca pentru niciuna dintre marile probleme ale oraşului. Aud că pe la Primărie se insistă să se menţină pe linie aceste cadavre ambulante pentru a salva într-un fel sau altul societatea Consiliului Local. Se intenţionează un „facelift” al garniturilor existente şi trimiterea lor să mai „muncească” încă vreo 20 de ani, dacă se mai poate. E o soluţie total aiuristică. E ca şi cum ai lua o bătrână ieşită la pensie de vreo 10-15 ani şi ai duce-o la un medic estetician să-i mărească buzele şi sânii, să-i ridice un pic fundul, eventual să-i facă şi un tatuaj un pic obraznic şi apoi să o trimiţi din nou la muncă, dacă se poate chiar şi pe podiumul de prezentare de modă. Cam aşa ceva intenţionează să facă şi municipalitatea cu tramvaiele, care îşi dau sufletul pe cele două linii „funcţionale” din oraş.

Nici varianta cumpărării unor garnituri noi nu este una fiabilă, pentru că marile probleme sunt la căile de rulare, care sunt prost gândite şi care pun în pericol traficul rutier. Modernizarea şi refacerea lor costă foarte mult şi nu va rezolva problema traficului din oraş, pentru că liniile de tramvai „nu se pot pune decât pe mijlocul străzilor”, pe margine fiind conductele de apă. Şi asta în condiţiile în care Nova Apaserv a schimbat aproape toată reţeaua de conducte acum câţiva ani. Nu pot să înţeleg de ce atunci Primăria nu a gândit strategic, pe termen lung şi nu a cerut operatorului de apă să-şi mute conductele sub trotuare. Ar fi rezolvat mai multe probleme şi cea a traficului, dar şi cea a intervenţiilor la conductele de apă în caz de avarie. Acum e prea târziu. Singura soluţie pentru trecerea la un transport civilizat este achiziţionarea de autobuze electrice, chiar dacă cei din conducerea Primăriei se dau de ceasul morţii şi spun că UE finanţează doar achiziţia de tramvaie. Nu am verificat, dar mi-e greu să cred că nu există program cu finanţare europeană pentru autobuze electrice. Şi chiar dacă nu ar fi, care e problema. Decât să luăm bani de la UE, precum la Termica, şi să fim obligaţi să mai ţinem un mort în viaţă ani buni de zile după, mai bine nu. Primăria poate găsi bani să cumpere din fonduri proprii autobuze electrice. Numai în acest an a alocat un milion de euro pentru subvenţionarea transportului în comun. Câte autobuze electrice s-ar putea cumpăra din aceşti bani? E drept că asta ar presupune şi un pic de voinţă politică şi un pic de reformă a societăţii subordonate Consiliului Local, care din cele 6,7 milioane de lei venituri anuale, 2,8, adică 40%, le încasează de la Primărie.

Renunţarea la tramvaie ar rezolva mai multe probleme: de circulaţie, de zgomot, de estetică, dar Primăria preferă să ţină un cadavru în geam pentru a continua să primească pensia, decât să gândească la modernizarea oraşului şi înscrierea lui în rândul celor civilizate.