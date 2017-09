Educaţia contra provocărilor

« Alte stiri din categoria Editorial

Zilele trecute un antenist - adică angajat la Antene - a încercat să-mi explice cum stă treaba cu profesionalismul. N-am putut să nu-mi aduc amunte de episod în clipa în care veselia celor de la Antena 3 a devenit virală. „Vedetele” Mihai Gâdea şi Mircea Badea, alături de Mugur Ciuvică, Sorin Roşca Stănescu s-au amuzat copios pe marginea incidentului în care au fost implicaţi Mirel Palada şi Mihai Goţiu. Mai exact, este vorba despre bătaia încasată de senatorul de la USR de la sociologul Mirel Palada. Incidentul, petrecut pe platourile de la B1 TV, i-a amuzat copios pe antenişti care l-au ironizat pe Mihai Goţiu inclusiv în momentul în care a intrat în legătură telefonică.

Veselie mare, mon cher... Şi nu au fost singurii. Însă au fost cei mai evidenţi. Şi au încercat, în virtutea tradiţiei, să-l „spele” pe sociolog insistând, printre hohote de râs mai mult sau mai puţin reţinute, pe faptul că Mihai Goţiu l-ar fi provocat pe Palada. Care a reacţionat „corespunzător” şi prompt, făcându-şi dreptate cu pumnul. Badea a apreciat că Goţiu are de pierdut în urma scandalului, având în vedere că n-a primit zile de spitalizare şi că până şi odrasla din dotare l-a lovit (pe tăticul Mircea Badea) mai zdravăn decât a făcut-o Mirel Palada cu Goţiu. Puţin a lipsit ca pastorul Gâdea să nu-i pretindă lui Goţiu să întoarcă şi celălalt obraz.

Dacă astfel de reacţii s-ar fi limitat la Badea şi Gâdea aş fi spus că e de înţeles. Notorietatea de care se bucură cei doi nu a venit la pachet cu profesionalismul. Însă nu au fost singurii.

Mirel Curea, prim redactor la Evenimentul Zilei, i-a promis lui Palada câte o bere pentru fiecare zi călduroasă ce va urma. Preşedintele PRU, Bogdan Diaconu, a decis că aşa merită toţi trădătorii de la USR care au ales să apere interesele lui Soros, ignorând total faptul că agresorul Palada a avut şi el bursă Soros. Oare Palada ar trebui să-şi tragă singur pumni în gură pentru că efectiv asta merită - dacă e să analizăm din punctul de vedere al lui Diaconu.

Alţii, ca fostul preşedinte Băsescu, au încercat să profite. Cică el n-o să mai calce vreodată în studiourile vreunei televiziuni unde va fi invitat de acum încolo şi Mirel Palada. Fiecare cu ce-l doare...

Deci aşa am ajuns... Să ne bucurăm că cineva a luat bătaie şi să ignorăm faptul că oricare dintre noi poate deveni victima unei agresiuni. Empatizăm mai degrabă cu făptuitorul decât cu victima; chiar şi organele de anchetă prezintă această afinitate care în cazul lor e suspectă. Ne simţim îndreptăţiţi să reacţionăm ca şi cum de-abia ne-am dat jos din copac pentru o simplă „provocare”. Chiar încurajăm un astfel de comportament. Păi dacă Goţiu l-a făcut nesimţit... Ce era să facă Palada? Să-şi ducă bunul simţ la IML să se constate cât este de avariat? Normal că l-a pumnuit pe Goţiu. Şi ăsta de ce se mai plânge? Că doar i-a spart un pic buza...

Păstrând această optică binevoitoare cu cel mai tare în pumn se poate concluziona că femeile care ajung la spital deznodate în bătaie de soţii beţivi şi-o merită. Păi dacă l-au provocat... Cum era, săracul, să scape de atâta cicăleală? Las’ că poate se învaţă minte şi data viitoare n-o să mai clămpănească. Mai ales că e şi greu, cu mandibula fracturată.

Sunt pline şcolile de elevi bătuţi doar pentru că au poreclit sau au spus ceva şi adesea părinţii le aprobă comportamentul. Păi dacă i-a spus aşa ce era să facă? Să stea şi să îndure? Lasă că de acum poate că n-o să-l mai poreclească.

Drumurile din România sunt pline de idioţi care te şicanează în trafic şi care nu se dau în lături să te pocnească. Păi dacă merge prea încet... Mă enervează.

Aşa consideră unii că trebuie să-i educe pe ceilalţi. Cu pumnul, cu parul, cu capete plasate strategic în gură. Nu mai contează că ne pretindem depozitari ai câtorva milenii de evoluţie, nu mai contează că ne pretindem a fi trăitori în lumea civilizată. Dacă cineva te-a provocat îl poţi pune la punct după o lege mai aspră decât cea a talionului. Te-a înjurat? Pocneşte-l! Ţi-a spus ceva? Te poţi considera jignit şi prin urmare îndreptăţit să-l ciomăgeşti. O să ai parte de simpatizanţi, iar legea e puţin probabil să-şi spună cuvântul.

Asta e societatea în care trăim. Educată cu profesionalism...