Aşa am intitulat cândva un eseu în care mă refereem la eforturile şi tracasările pe care le îndurau oamenii care doreau să călătorească spre vest, începând cu umilinţele statului la cozile de la trufaşele ambasade ale ţărilor de rangul întâi, unde se forma rândul de cu noapte şi bieţii oameni, mulţi veniţi cu trenuri din depărtate colţuri de ţară, picoteau de somn, stand în picioare aşa cum dormeau odinioară soldaţii infanterişti în timpul mersului prin noroaiele fronturilor. Cei de acum nu puteau merge să caute apă sau mâncare nici să se despovăreze de nevoile fireşti, învăţând a şi le reprima supraomenşte, căci o dată ieşiţi din rând se putea întâmpla să se strige tocmai atunci numele lor, doar o dată şi gata! Iar calea de acces către intrarea îndelung râvnită era înconjurată de un gard înalt terminat cu spirale de sârmă ghimpată ce amintea violent de incintele lagărelor de concentrare de odinioară şi care materializau parcă în chip simbolic acea demarcaţie între cei de prima categorie şi cei second hand, separaţi ca de un zid care mi s-a părut potrivit a-l numi Zidul Schengen. Aceste umilinţe trezeau revolta celor aflaţi acolo doar din cauză că la loteria geopolitică au fost aruncaţi în partea defavorizată a lumii, aşa cum s-au aruncat zarurile sau umorile trufaşilor participanţi la vreo întâlnire crucială de la Yalta, Malta, sau alta dintre acele împrejurări în care unii muritori îşi arogă dreptul de-a dispune de viaţa, soarta, viitorul altor ţări şi altor oameni care urmează să-şi ducă apoi crucea grea a celor învinşi conform acelui strigăt ce străbate din vechime “vae victis!”.

Chiar dacă lucrurile s-au mai netezit întrucâtva, iar posibilitatea de-a călători a devenit lesnicioasă - ba parcă prea lesnicioasă, ajungându-se la o adevărată avalanşă a exodului către vest, cauzată de condiţiile mereu precare ale vieţuirii în ţară - iată că Zidul Schengen se înalţă mereu neclitit între noi şi ceilalţi şi nu dă semne de demolare precum altădată zidul Berlinului, în ciuda nenumăratelor cedări şi obedienţe manifestate de-a lungul timpului de către liderii noştri faţă de cei interesaţi de câştiguri româneşti.

Nu că ar fi nemaipomenit de profitabil să trecem de mâine la moneda euro - deşi mai toate socotelile majore din economia noastră se calculează de multă vreme în euro - căci ştim ce seism şi ce scumpiri a produs această trecere chiar şi în Germania cea atât de ponderată şi de prevăzătoare. Dar a ni se refuza acest drept chiar după atâta vreme este o jignire greu de suportat şi o nedreptate pe care orice persoană obiectivă şi demnă o resimte. Şi cine ne refuză! Ungaria, care are ea însăşi mari probleme de comportament şi de imagine, căci doar mai deunăzi am putut cu toţii privi la urechirea şefului statului vecin în conclavul european, mai rău ca un elev recalcitrant pus la colţ pe coji de nuci! Şi-apoi cum îşi imagina cineva că acum, în anticamera centenarului Marii Uniri dragii noştri vecini, obsedaţi de stafia Trianonului, aveau să ne susţină, deşi de la Marea Răsturnare încoace conaţionalii lor tot fură, cum-necum, la putere în statul român şi câştigară din gros pe seama acestei poziţii veşnic în echilibru acrobatic. Deci Ungaria nici nu se pune.

Dar Austria? Dacă ar sta cineva să socotească pe abac cât a câştigat această ţărişoară iscusită de pe urma României în vremea de acum ar ieşi o sumă greu de calculat, căci atunci când au sosit mult asteptaţii “in-vestitori ai primăverii” în cea mai deasă umbră s-au dresat treburile în aşa fel încât acestora le-au revenit hălci întregi din averea ţării, materializată în sectorul finaciar-bancar, asigurări, industria producătoare de lemn, construcţii, sectorul petrolier, resurse, agricultură, retaileri şi reţele de magazine, exploatări forestiere şi câte altele, evaluate cam la o cincime din totalul investiţiilor. Iar cât priveşte profitul statului nostru, e limpede că grosul beneficiilor se varsă pe meleagurile vieneze, adesea făcându-se discuţii pe tema ingeniozităţii cronice a rezultatelor economice derizorii şi deci foarte puţin favorabile statului nostru. Başca marile scandaluri, din păcate fără rezolvări benefice, stârnite de jefuirea nemăsurată a fondului forestier românesc în timp ce în ţara valsului nu se taie un copac fără aprobare!

Marea dezamăgire este însă Germania cea care absoarbe necontenit specialişti medicali - şi nu numai - de înaltă calificare gata şcolarizaţi, dar pe de altă parte se arată foarte ospitalieră cu hoardele asiatice bugetivore, neproductive şi ostile, în timp ce strâmbă din nas faţă de aderarea României la spaţiul Schengen!

Pe de altă parte se ştie deja că asemenea opinii sunt de multe ori exprimate din considerente electorale de către membri ai unor partide şi nu ca poziţie a statelor respective şi avem deja exemplul celebrului Brexit ca rezultat eficient şi greu de administrat al sloganurilor antiimigraţioaste foarte galăgioase electoral.

Cea mai mare uimire se instituie însă din constatarea ineficienţei faptului de-a fi ales un preşedinte neamţ care părea atât de bine văzut în occident. Se vede treaba că Zidul Schengen este pentru noi un adevărat Everest al sorţii noastre mioritice dacă nici măcar cu ajutorul unui falnic preşedinte german nu se întrezăreşte escaladarea sa!