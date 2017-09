Ca să nu greşeşti, trebuie să nu faci nimic

« Alte stiri din categoria Editorial

Majoritatea dregătorilor de sorginte pesedistă încep să aibă probleme. Este frumos şi dă bine să facă poze pe la hore populare şi la sărbători comunale, dar vine vremea când trebuie să ia nişte decizii. Oamenii nu vor răul nimănui, pur şi simplu nu se pricep, de aceea deciziile sunt, de obicei, catastrofale. Şi viaţa devine mai complicată.

Ministrul învăţământului a vorbit de “genunchele” lui, apoi a constatat că nu sunt manuale. Cum a reparat? Manual unic, plus manual de sport. Nici când vrea ceva bun, cum ar fi să nu mai fie elevii obligaţi să cumpere tot felul de manuale auxiliare, nu e în stare să explice şi îşi ridică în cap pe toată lumea. Oricum, este o oglindă perfectă a stării învăţământului românesc, aşa învăţământ, aşa ministru, mare parte dintre profesori ar trebui să fie mândri, că votul lor l-a pus pe domnul respectiv acolo.

Ministrul de interne Carmen Dan înţelege că a reuşit să lase poliţia fără oameni, prin pensionările speciale, iar rezolvarea este că agenţii care vin vor face şcoală mai puţină, se va face şi drege, în general nu şi-a imaginat absolut deloc starea derizorie în care va aduce structurile MAI într-un an de zile. Iar la cum arată România acum, dacă poliţia începe să nu îşi mai facă treaba (a început deja, de fapt) suntem pur şi simplu pierduţi.

Ministrul sănătăţii Bodog a văzut şi el că medicamente dispar ca urmare a ieftinirii populiste, în principal. Acum umblă disperat să facă nişte conferinţe cu miniştri din alte ţări pentru a stopa fenomenul. A avut grijă să închidă toate site-urile care anunţau ce medicamente lipsesc, trebuie să intervină personal pentru a interna oameni în spitale, conducerea Casei de sănătate a furat bani cu toptanul. În general, sistemul nu s-a îmbunătăţit deloc, investiţiile lipsesc, calitatea actului medical nu prea a crescut, chiar dacă salariile sunt mai mari.

Ministrul Mişa de la finanţe a bulversat pe toţi cu declaraţii despre pensii, conturi separate de TVA sau, mai nou, legi care să oblige pe cei din mediul privat să plătească un anume salariu angajaţilor. După ce ia măsuri, gen transferul impozitelor la angajat, realizează ce face şi vrea să corecteze prostia. O calamitate pentru mediul de afaceri şi nu numai, bugetarii se vor lămuri şi ei cum devine treaba.

Ministrul transporturilor Răzvan Cuc nu a fost în stare să facă absolut nimic, în nici un sector. Aşa cum anticipam, autostrăzile sunt în mâl toate, mai nou se vorbeşte de terminarea autostrăzii Gilău - Nădăşelu (17 km) care va fi gata anul ăsta. Abia aştept. Numai vorbe cu ce se va face, absolut nimic concret.

Premierul Mihai Tudose conduce un cabinet de la care nu poate avea mari pretenţii, aşa că a rămas la glumele de bufet de genul că nu poate da legi să nu bată vântul. Cere lucruri care deja există, vorbeşte de randamente acolo unde nu e cazul, cum e sistemul de pensii, se ia de băncile străine care nu dau impozit, apoi publică lista băncilor, care sunt toate închise deja şi sunt româneşti sută la sută, restul fiind secrete.

Mă opresc aici că nu fac un sumar al activităţii guvernului, e doar ce s-a întâmplat în ultimele zile, dar e concludent. Oamenii ăştia trebuie să ia decizii importante pentru noi.

Încerc să îmi imaginez ce vor face mai departe. Şi nu văd nici o variantă cât de cât ortodoxă, că economia nu se poate reinventa, nici măcar Dragnea cu planul lui magic de guvernare nu poate face asta.

Aşa că vom avea de-a face în continuare cu amatorisme, reparate pe genunchi, că greşelile se pot repara, iar erorile nu. Sau invers, că nu mai ţin minte.

Cum am mai spus, toată această mare de nepricepere se revarsă şi în teritoriu. Estimarea este că trei sferturi dintre directorii de deconcentrate numiţi de partid sunt complet depăşiţi de înălţimea funcţiei. Proporţia se păstrează şi la prefecţi sau preşedinţi de consilii judeţene.

În ciuda celor de mai sus, PSD arată sondaje care îi ţin încă la 45% dintre cei care merg la vot, pe care eu tind să le cred. Deci, vorbim de altceva aici. Cei care ne conduc nu sunt vinovaţi. Cei mai mulţi dintre ei sunt complet nevinovaţi chiar, mulţi dintre ei şi agramaţi, dar de o prostie agresivă. Trebuie să căutăm în altă parte vinovaţii pentru că ne conduc cei care ne conduc, de ani de zile. În oglindă, eventual.