Zăngănitul armelor atrage rechinii industriei de profil

« Alte stiri din categoria Editorial

Recent a venit preşedintele unei mari companii americane care fabrică avioane de război ca să ne vândă câteva bucăţi. Macron, preşedintele Franţei, a dat şi el o tură pe la noi ca să ne vândă elicoptere de război. Iar aceştia sunt doar rechinii cei mari. Nenumăraţi, de diferite dimensiuni, fac coadă la guvern încercând să-şi vândă marfa aducătoare de moarte. Capcana logică e de fapt alta, anume că înarmându-ne până în dinţi îi descurajăm pe alţii să ne atace. Cine sunt însă aceşti alţii?

Vreme de peste patru decenii, în comunism, am învăţat că e musai să ne înarmăm ca să ne apărăm de NATO şi americani. Statul comunist aşa a şi făcut, cumpărând pe bani frumoşi, împrumutaţi din prosperul Occident, arme de la ruşi: avioane, tancuri, rachete şi mitraliere AKM, ulterior fabricate şi la noi. Însă NATO şi americanii nu ne-au atacat. A venit Revoluţia şi noi toţi, cei care au făcut armată, ne-am încălcat fără nici un fel de remuşcări jurământul militar, făcut cam cu de-a sila Conducătorului Suprem, pe care ar fi trebuit să-l apărăm cu preţul vieţii. Mai mult decât atât, cei care se aflau atunci în armată, l-au împuşcat.

Vreme de aproape cincisprezece ani, până în 2004, armata a avut armele cumpărate de la ruşi, dar tot nu ne-a atacat nimeni. În acel an România a intrat în NATO şi, ca să ne dotăm, am cumpărat sisteme noi de comunicaţii, am modernizat bătrânele MIG-uri, am plătit bani frumoşi pe două copăi aruncate de englezi şi modernizate pe bani şi mai frumoşi. Ba chiar Băsescu a aranjat să cumpărăm avioane americane second-hand de la portughezi care să se alăture celor două Hercules americane, scoase din uz de US ARMY, dar încă foarte bune pentru noi. Bineînţeles, nu ne-a atacat nimeni, cel puţin nu cu soldaţi şi tunuri, iar respectivele achiziţii, la fel ca mai toate cumpărăturile guvernamentale postrevoluţionare, au fost marcate de scandaluri de corupţie, unele s-au lăsat cu condamnări, simbolice la drept vorbind faţă de prejudiciul uriaş creat.

Ţara noastră se află, într-un clasament internaţional, pe locul 34 din punct de vedere militar. Nu cred că acest detaliu impresionează pe cineva, asta chiar dacă mai băgăm încă foarte mulţi bani în dotări de ultimă oră ca să mai avansăm câteva poziţii. Ne amintim cum s-a terminat când o mică parte din prima armată a lumii a atacat Irakul, care pe atunci avea a patra armată.

Foarte recent, Iohannis a plătit cu 3,9 miliarde de dolari, atât cât costă un sistem de apărare antiaeriană, privilegiul de a-i strânge primul mâna lui Trump, iar asta se pare că a fost numai o mică parte a înţelegerii, pentru că mai urmează noi avioane, posibil elicoptere, corvete şi ce-o mai fi. De această dată inamicul fluturat sunt pretenţiile expansioniste ale foştilor noştri aliaţi, ruşii. Mai sunt şi alţi posibili inamici, cum ar fi iranienii şi afganii, culminând cu nord-coreenii. Iar dacă prin absurd toţi aceştia devin băieţi buni, iar Rusia înapoiază Crimeea către Ucraina şi îşi ia şi trupele din Transnistria, se poate oricând găsi un alt inamic, care a stat pitit pe undeva până acum, ticluind în mare taină ambiţioase planuri nucleare sau biochimice.

Americanii în frunte cu Trump ne pun să cheltuim două procente din PIB pe armată, aşa cum s-a angajat România când a intrat în NATO, iar guvernul şi preşedintele fac front comun în a ne convinge cât de important este să ne respectăm angajamentele. Celelalte angajamente, care stau să crape, cum ar fi: gropile de gunoi neconforme, aglomeraţia din puşcării, lipsa cvasitotală a autostrăzilor, balamucul fiscal la care s-a ajuns sub conducerea diletantă de la guvern, par să nu fie chiar aşa de importante în acest moment, totul e să dăm acele două procente pe armată. Desigur, ce nu ştiu americanii e că procentele cu pricina oricum se duc, grosul pe solde şi pensii speciale. Ce mai rămâne, dacă mai rămâne, plăteşte întreţinerea tehnicii rămase.

Mai e şi amănuntul că, în această vară, s-au împlinit 72 de ani de la bombardarea Hiroshimei. Între timp, toate popoarele care au putut şi-au construit arme nucleare, iar acest detaliu a schimbat complet soarta oricărui război, fiind evident că o naţiune atacată se va apăra în ultimă instanţă cu forţa atomului în faţa perspectivei de a se lăsa cucerită.

Adevărul e că armele sunt un produs foarte profitabil. Mijloacele de a ne ucide cât mai eficient asigură locuri de muncă bine plătite care, în final, finanţează statele producătoare. Şi cum concurenţa a devenit acerbă, iată şi nevoia de conflicte şi de ameninţări, reale sau nu, totul e cât şi cum sunt prezentate. Adevăratele războaie de azi sunt cele economice, iar cel mai bun exemplu este al americanilor care au cucerit planeta inundând-o cu dolari.

Pe vremuri, soldaţii jurau să-şi apere patria şi poporul. Acum semnificaţia acestui jurământ s-a schimbat profund. Care patrie? Pentru că pământul, cel puţin pe un sfert, e al italienilor, iar ei nu sunt singurii noi latifundiari. Care economie? Mai toată e a francezilor, englezilor, germanilor. Care resurse naturale? Ale austriecilor? Care bănci comerciale? Din nou, ale austriecilor, grecilor, francezilor. Care popor? Se pun şi milioanele care au emigrat?

Iar ca să apărăm toate astea, jertfindu-ne vitejeşte în caz că suntem atacaţi, trebuie să mai cumpărăm şi arme de la noii proprietari ai ţării. Iar dacă nu ne atacă nimeni, e chiar foarte bine, pe lângă că nu ne mai jertfim, ne şi alegem cu frumuseţe de arme moderne, asta după ce le vom fi dat la fier vechi pe celelalte.