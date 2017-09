Tot ce este omeneşte e, uneori, prea puţin

« Alte stiri din categoria Editorial

În ciuda declaraţiilor şi a laudelor de sine, autorităţile din România îşi demonstrează în fiecare zi ineficienţa. Orice criză reuşeşte să bulverseze un sistem care nu e pregătit pentru provocări majore. Pălmaşii oftează şi arată spre şefi. Noi ne-am face datoria dacă am avea cu ce... Şefii ridică din umeri şi spun că fac tot ceea ce este omeneşte posibil pentru rezolvarea unor cazuri disperate, declaraţii care nu au nicio acoperire şi nu presupun vreo răspundere. Genul de răspuns evaziv din care omul de rând trebuie să înţeleagă că autorităţile sunt depăşite de situaţie şi rezolvarea problemei va fi pasată de ici-colo până se rezolvă de la sine sau dispare.

Explozia de pe strada Primăverii a scos la iveală nu doar carenţe pe care le ştim deja de prea multă vreme, ci şi faptul că cei care s-au zbătut să ne conducă nu învaţă nimic din greşelile trecutului. Au trecut doi ani de la tragedia de la Colectiv şi toată lumea este de acord că numărul victimelor putea fi diminuat dacă existau spitale pentru arşi. Suferinţele celor care au fost răniţi în incendiu ar fi fost diminuate dacă România dispunea de logistica necesară pentru tratarea persoanelor cu arsuri grave. Însă, în loc de tratament profesionist, pacienţilor li s-au oferit infecţii nosocomiale (acele infecţii intraspitaliceşti cu care te pricopseşti dacă ai neşansa de a fi internat într-un spital în care dezinfecţia este făcută după metoda Condrea).

Tragedia de la Colectiv a scos la iveală nişte carenţe. Printre alte scuze bâlbâite de cei responsabi a fost şi cea conform căreia nimeni nu s-a aşteptat la aşa ceva. Având în vedere faptul că multe dintre localurile din Bucureşti sau aiurea sunt chiar mai expuse pericolului de incendiu decât bomba de la Colectiv, scuza aceasta e de-a dreptul ridicolă. Şi nu doar crâşmele pot lua foc...

Existau nişte carenţe, de acord. Din cauza cărora au murit oameni. Alţi oameni au rămas mutilaţi pe viaţă, deşi un tratament adecvat ar fi redus din traume şi suferinţe.

La doi ani de la Colectiv constatăm că nu s-a făcut nimic, dar absolut nimic în direcţia remedierii carenţelor care au ridicat numărul victimelor de la Colectiv la 65 (unul dintre răniţi a murit acum câteva luni). Bărbatul rănit în explozia de pe Strada Primăverii nu şi-a găsit locul într-un spital de specialitate, fiind pus pe lista de aşteptare. Vă puteţi imagina? Un pacient cu arsuri de gradul III şi IV pe o mare parte a corpului, aflat în comă indusă, a fost pus pe lista de aşteptare pentru că nu există paturi disponibile în spitalele pentru arşi. De fapt, nu există spitale pentru arşi în adevăratul sens al cuvântului, în România găsindu-se în spitalele de specialitate mai puţin de douăzeci de locuri pentru pacienţii cu arsuri grave. Un pat la aproape un milion de oameni.

Abia după patru zile şi după un ordin de ministru bărbatul rănit a fost transferat la o clinică din Bucureşti. Patru zile... E enorm. Pentru un pacient cu arsuri atât de grave orice clipă contează şi în România a fost nevoie de patru zile pentru a se găsi o soluţie. Fără vâlva mediatică pe marginea cazului e foarte probabil ca autorităţile să nu fi mişcat un deget. S-ar fi mulţumit să precizeze că au făcut tot ce este omeneşte posibil şi cam atât. Atâta poate duce ţara asta, vorba unui clasic în viaţă.

Tot despre nepăsare şi incompetenţă putem vorbi în cazul victimelor furtunii de la Timişoara. În Florida uraganul Irma, cu rafale şi de peste 300 km/h, a făcut douăsprezece victime. În România o furtună despre care autorităţile susţin că s-a iscat din senin a provocat opt morţi şi peste suta de răniţi. În timp ce timişorenii încercau să-şi revină după vijelie autorităţile se lăudau cu intervenţia promptă şi erau lăudate de superiorii care încearcă să minimalizeze proporţiile dezastrului şi lucrează la un sistem de alarmare al populaţiei prin SMS. În Bucureşti, controversatul primar Firea îi roagă pe bucureşteni să stea miercuri în case pentru că oraşul e sub cod de vijelie (erau aşteptate viteze ale vântului de 50-60 km, vă daţi seama ce furtună...) şi a decis închiderea şcolilor. Cu alte cuvinte fiecare să stea la casa lui şi să se descurce cum poate. Autorităţile oricum n-or să se implice prea mult.

Asta pentru că autorităţile se implică atât cât e omeneşte posibil. Şi omeneşte posibil înseamnă în momentul de faţă puţin, foarte puţin. Nu avem spitale pentru arşi, nici spitale nu prea mai avem. Nu avem medici, nu avem medicamente, nu avem dotare. Nu avem decât autorităţi. Care dau din umeri şi spun că fac tot ce e posibil. Adică mai nimic, după cum se poate observa.