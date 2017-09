Muzica străbate istoria în frac

« Alte stiri din categoria Editorial

A venit din nou vremea Festivalului „George Enescu” purtând numele celui ce ne-a făcut nemăsurata şi incredibila onoare de-a coborî în lume prin aceste locuri cu blânde păduri arămii (da, ştim refrenul din altă gamă artistică, cea poetică: „De treci codrii de aramă.../) cărora el le-a auzit armonia divină şi a ştiut ca nimeni altul să le-o capteze şi s-o transmită lumii drept moştenire. E cel care a ştiut să-şi trăiască tronsonul de viaţă ce i-a fost hărăzit de Creatorul care iubeşte oamenii de creaţie, în aşa fel încât, iată, nu pare a fi murit de loc, de vreme ce opera imaginată de el şi consemnată cu grijă şi pricepere cucereşte şi pasionează iar şi iar, oştiri întregi de melomani din toate punctele cardinale. Oştiri care s-au învăţat să vină ritmic către ţara ce-a zămislit fiinţa aceasta de muzică. Şi vin orchestrele cele mai vestite şi dirijorii cei mai celebri în fracuri nemuritoare şi solişti admiraţi în toată lumea ca să cânte la Bucureşti în zilele festivalului. Dar fapt, e impropriu spus „în zilele”, căci programul festivalului este incredibil de dens, de aglomerat, cuprinzând adesea şi întinderi largi de noapte până hăt, dincolo de miezul ei, fără ca vreun instrumetist sau vreun spectator să obosească sau să plece din sală. Rezistă cu toţii ca într-o vrajă sublimă (încât ar putea abia ei să afişeze vreo lozincă a eroismului de-a rezista, dar aceasta autentică şi înalt spirituală şi lipsită de orice maculare ideologică!).

Mari personalităţi ce-şi întind aripa notorietăţii de-a lungul continentelor s-au ataşat treptat de capitala română devenită, iată, o capitală a muzicii pentru aceste zile festivaliere. Iată-l pe Zubin Mehta, aflat pe culmea unei jumătăţi de secol de când conduce, uneori concomitent, orchestre celebre din lume, distins cu însemnele de maximă onoare ale evenimentului bucureştean. Acesta este un exemplu grăitor al modului cum lumea înalt cugetătoare ştie să preţuiască şi să folosească la maxim, la urma urmei, virtuţile unui om de har superior până când îi dăinuie puterile, iar nu descotorosindu-se de el la împlinirea vârstei birocratice a pensiei, aşa cum fac pe alocuri dregători stupizi şi mărginiţi ce nu au nici o legătură cu arta, creaţia, cultura, dar se află vremelnic pe vreun palier de decizie prin întâmplarea de-a fi avut cu ce-şi plăti intrarea în vreun partid descurcăreţ.

Dar şi de astă dată eroul acestei sărbători internaţionale a muzicii a fost Marele Public Român, această Cenuşăreasă a vieţii noastre sociale care nu apare pe sticlă şi nu vociferează strident impunându-şi opinia, dar îşi manifestă condiţia superioară prin participarea mai mult decât devotată, adoratoare, în toate sălile de concert, la toate orele, începând de la 11 dimineaţa şi nu o dată, intrând adânc în noapte. Oameni fără prea mari posibilităţi materiale strâng tot anul bănuţ lângă bănuţ ca să-şi poată cumpăra un abonament la festival, care nu e ieftin, ci atinge cifra milioanelor (vechi, căci nu ştiu de ce, dar această formă de-a socoti s-a lipit zdravăn de mintea românească!). Am aflat de pildă, de persoane care s-au interesat la agenţii când începe distribuirea biletelor şi s-au prezentat la ora 8 în dimineaţa zilei respective ca să afle că nu mai este nici un bilet căci se vânduseră toate online de la 12 noaptea! Aşa se explică imaginea oricăreia dintre sălile de concert implicate în festival în care publicul ocupă absolut orice loc, semănând cu o armată etanşă, pregătită de asalt. Un asalt al spiritului elevat, al iubirii de armonie şi al comprehensiunii harice, asupra mediocrităţii, bădărăniei, grobianismului deprimant pe care nu o dată îl putem întâlni în prezentul nostru.

Cinstirea lui Enescu se petrece de mulţi ani şi la Botoşani, desigur mutatis mutandis, pe de o parte din datul destinului de-a fi acesta meleagul venirii sale în lumea pământească şi, pe de altă parte, datorită existenţei unei filarmonici ce s-a străduit de-a lungul anilor să-şi onoreze menirea. Fireşte, atât cât s-a putut, căci ceea ce rămâne de împlinit este dobândirea unui atare ataşament al publicului care mai are încă nişte paşi de parcurs înspre înţelegerea deplină a muzicii înalte şi, nu în ultimul rând, a şansei de-a beneficia de aceste două oportunităţi. Şi mai este una, aceea de-a avea în acest oraş un liceu de muzică şi arte plastice din care au „zburat„ în lume numeroşi tineri muzicieni de elită, precum, de exemplu, Bogdan Ota, cel ce-a ridicat în picioare sala performanţelor naţionale din Norvegia. Acest liceu a avut întemeietori şi profesori de elită ce-au contribuit la prosperitatea şi consolidarea sa, precum au fost regretaţii Holca, Timofte, Manovici şi care - dacă tot are şi o secţie de arte plastice - ar merita să le fie imortalizate artistic imaginile la intrarea în şcoală. Dar mai mult decât toate, un efort sporit pentru facilitarea înţelegerii marii muzici printr-un demers hermeneutic - precum realiza odinioară profesorul Aurel Dorcu - ar fi, cred, benefic, pentru sporirea meritatului ataşament al publicului faţă de şansa şi bucuria muzicii.

Cum nu se putea altfel, din nou cuvintele lui Eminescu - tot al nostru! (despre concertul violonistului Sarasate) constituie, şi în cazul de faţă, cea mai potrivită încheiere: „Aceşti artişti iau arta lor cu sine şi cine nu se foloseşte de puţinele ocazii ce li se oferă pentru a-i auzi au pierdut pentru totdeauna o plăcere artistică fără seamăn, senzaţiuni muzicale pe care numai artistul acesta şi nu altul le poate produce”.