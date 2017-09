Dilema manualului unic

« Alte stiri din categoria Editorial

Mare vâlvă a stârnit actualul ministru al învăţământului, care vrea să îşi marcheze mandatul prin introducerea manualelor unice, tipărite de stat, cu care să înlocuiască puzderia de variante alternative ce a inundat învăţământul românesc. Manualele alternative înseamnă, printre altele, bulversarea unei programe şcolare şi aşa supraîncărcate, făcută parcă pentru genii. Liviu Pop, ajuns din şef de sindicat în guvern, are multe păcate, dar nu despre asta e vorba acum, ci de ideea de a ne întoarce la învăţământul cu manuale unice pentru toată ţara. Aşa era în comunism, susţin partizanii manualelor alternative, argument ridicol, pentru că actualele manuale nu mai conţin nici pe departe materia ce se preda atunci. Acelaşi argument a fost vehiculat şi referitor la uniforma şcolară, motiv pentru care doar puţine unităţi de învăţământ au readoptat-o. Părerea mea este că elevii, atât cât este posibil, trebuie să fie egali în anumite privinţe pentru a avea, măcar teoretic, şanse egale. Iar aici înţeleg că a purta aceeaşi uniformă faţă de alternativa hainelor de firmă a celor cu părinţi mai înstăriţi sau hainelor peticite, pentru cei mai săraci, este de preferat. Ba chiar statul s-ar putea implica în sponsorizarea uniformelor, dacă tot vrea să ajute. Din acelaşi motiv elementar, toţi elevii trebuie să înveţe de pe aceleaşi seturi de manuale, adaptate eventual în funcţie de profilul sau specializarea urmată. Asta este ceea ce se poate face dar nu se mai face.

Şi învăţământul, la fel ca industria, a intrat în era capitalistă, adică a profitului. Elevii şi şcolile au devenit pieţe de desfacere, iar cererea a fost creată artificial, prin puzderia de manuale alternative, culegeri, reviste, concursuri. Totul pe bani, din ce în ce mai mulţi, achitaţi de stat, dar şi de părinţi, deopotrivă! Grupul compact al editorilor care se bat pe prăjitura uriaşă a tipăririi manualelor şcolare este urmat de armata nenumăraţilor profitori mărunţi, ajungându-se şi la cadrele didactice care se aleg cu comisioane din vânzarea către elevi a revistelor şi culegerilor obscure sau din organizarea de aşa zise concursuri şcolare. Aici nu trebuie uitaţi protectorii politici ai editorilor, care sunt totodată şi sponsori de partid. Tot lanţul câştigă câte ceva, mai mult sau mai puţin, în funcţie de implicare, riscuri şi puteri. Din toată ecuaţia asta lipsesc elevii şi interesul lor, dar parcă îi mai pasă cuiva de ei! I-a păsat cuiva vreodată? Poate puţinilor profesori care încă îşi mai fac meseria cu pasiune. Poate părinţilor devotaţi, dar aceştia nu sunt nici ei numeroşi şi de regulă aşteaptă cu înfrigurare terminarea câte unui ciclu de învăţământ pentru copiii lor, realizând repede că nu au cum să se lupte cu mafia monstruoasă care a devenit învăţământul românesc.

În general sistemele europene de învăţământ sunt refractare la tot ce-i nou. Mai mult, se împotrivesc cu îndârjire reformelor de orice fel. În Franţa, în urmă cu câţiva ani, s-a modificat prin lege programa şcolară, în sensul că şi miercurea a devenit zi liberă. În pofida numeroaselor tentative de a reveni asupra acestei imbecilităţi, sindicatele au reuşit până în prezent să menţină acest orar, pe care toată lumea apreciază deja că este profund împotriva elevilor.

Nu pot decât să visez la momentul în care profesorii vor fi înlocuiţi de aplicaţii pentru tablete, aşa cum fac deja unele ţări nordice. Aplicaţiile vor fi făcute, desigur, de cei mai buni profesori, înlocuind risipa uriaşă făcută de stat în fiecare an pe manuale. Înlocuind şi miile de profesori plictisiţi să tot repete an de an aceleaşi banalităţi, riscând să fie puşi în dificultate de vreun elev mai răsărit care caută pe google răspunsuri şi întrebări. În acea zi, toate examenele vor fi tip grilă şi vor fi corectate automat de alte aplicaţii care vor aprecia elevii şi rezultatele lor cu o singură măsură, în mod obiectiv, şi nu cu tot atâtea câţi profesori sunt.

Ziua Reformei învăţământului românesc va fi atunci când profesorii vor şti să devină prietenii elevilor, să îi ajute să devină iscoditori şi inventivi, să înveţe împreună cu ei şi să se transforme din statuile vorbitoare care se ascund în prezent după catedră, în parteneri puternici şi devotaţi ai copiilor. Numai că acea zi este departe şi, cu fiecare măsură luată de minister care determină contramăsuri sindicale, parcă se îndepărtează tot mai mult.