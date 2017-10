Oare o fi adevărat?

« Alte stiri din categoria Editorial

O duduie şi-a pus pe facebook poze cu ea frumuşică foc şi cu ţâţe mari, la vedere. Pe urmă, s-a aflat că a fost numită de ministrul Pop în conducerea inspectoratului şcolar din Arad. Apoi, şi-a şters contul de facebook după o tonă de înjurături, mai ales că s-a aflat că e şi iubita fratelui prefectului de Arad. Şi după aia a demisionat din funcţia abia primită.

Pe urmă a ieşit la iveală şi adevărul. Femeia şi-a aranjat SINGURĂ pozele în Photoshop, ca să fie mai frumuşică. În realitate, e cu zece ani mai bătrână şi cu 10-15 kile mai grasă, se remarcă doar prin nişte lănţoaie mari la gât, atâta tot. Şi mai plânge că e viaţa ei privată, păi dacă te pui pe facebook cu ţâţele goale, nu mai e nimic privat acolo.

Cam aşa de uşor e deformat adevărul în zilele noastre. Dacă asta poate face o femeie dornică de admiratori virtuali, imaginaţi-vă ce pot face o armată de oameni specializaţi în minciună şi manipulare.

Mă uimeşte cum, în zilele astea ale post adevărului, meta-adevărului şi altor formulări din astea pretenţioase, nu ne punem o întrebare simplă: „Dom’le, e adevărată chestia asta?”.

Când atâta lume aleargă după noi şi după preferinţele noastre, e bine să fim mai reticenţi. Au trecut vremurile alea când spuneam încrezători, am văzut eu la televizor sau am citit eu în ziar. Acum trebuie să plecăm de la premisa că nu ştim dacă e adevărat sau nu. Şi aşteptăm să fim convinşi, trecem prin propriul filtru, verificăm, abia apoi tragem o concluzie.

În ţările europene se învaţă asta la şcoală, se cheamă competenţe media. În România nu, de aia sunt atâţia ziarişti cu ghilimele care aburesc oamenii. Însă, dincolo de şcoală, sunt câteva şmecherii simple pe care ar trebui să le cunoaştem cu toţii.

Viitorul nu e ce pare - nu mai credeţi că toate declaraţiile autorităţilor despre ce se va întâmpla sunt echivalente cu realizarea acelor acţiuni. Sunt promisiuni. Se vor cumpăra ambulanţe noi, nu înseamnă că avem ambulanţe noi. Până ajung ambulanţele la poarta spitalului mai este. Pe bază de promisiuni o ţară întreagă a votat o gaşcă de şmecheri care să conducă ţara. Şi iaca unde am ajuns.

Fapte, nu vorbe - orice text de presă, orice emisiune de ştiri trebuie să conţină fapte fapte, nu părerile celor care scriu. Textul pe care-l citiţi reprezintă părerea mea. Proprie şi personală, subiectivă şi deci supusă greşelii. În restul ziarului aveţi fapte, nu păreri. Separaţi tot timpul faptele de opinii, înainte de a trage concluzii.

Dacă daţi peste ştiri, scrise sau audio-video, în care auziţi sau citiţi formulări de genul, probabil, este clar că, se ştie că (de unde e clar, de unde se ştie nu mai spune nimeni) să vă fie limpede că aveţi de-a face cu minciuni.

Luminiţa din tunel înseamnă doar că vine trenul - Căutaţi să înţelegeţi ce auziţi şi vedeţi. Avem un fapt, lacul Belina şi Dragnea, de exemplu. Dacă ne uităm la Realitatea TV şi la Antena 3, vedem că, din aceleaşi fapte, se trag concluzii diametral opuse. Trebuie să vedem ce omit să spună şi apoi să tragem o concluzie. Să înţelegem că acolo nu sunt ştiri, ci oameni care discută. Că poţi deturna discuţia în funcţie de invitaţii din studio sau interesele patronilor. Ştiu, e greu, dar nu vom mai fi victime sigure la vot, nu mai suntem călcaţi de trenul minciunii.

Mestecaţi, mestecaţi - Nu lăsaţi pe nimeni să tragă concluziile în locul dumneavoastră, ca să le înghiţiţi pe nemestecate. Cine face asta vă minte şi vă consideră prost. Se bazează pe dorinţele noastre de a obţine confirmări. Identificaţi abordările partinice. Dacă îl acuz pe Dragnea de ceva, dar nu îl întreb şi pe el, nu ascult şi versiunea lui, înseamnă că distorsionez adevărul. Dacă în ce citesc sau văd există întrebări fără răspuns, înseamnă că răspunsurile nu sunt convenabile şi demonstrează altceva decât doreşte realizatorul, care vrea să mă manipuleze.

Tehnologia e bună, dar cu limite - Nu vă luaţi ştirile din postările pe facebook. Mergeţi la sursă şi e posibil să aflaţi exact opusul. Internetul e plin de ceea ce e numit fake-news, fiecare scrie tot ce îi tună prin cap şi spune că ştie el sigur că e adevărat. Orice se poate falsifica, poze, filme, texte, profile.

Înţelegere, nu informaţie - Exemplu: parlamentarii PSD Botoşani anunţă triumfalist că spitalul judeţean va avea un computer tomograf şi un RMN, uraa, ne va fi bine. Interesant ar fi să vedem câte spitale din reşedinţe de judeţ nu au aparate din astea. Dacă jumătate de ţară nu are, e bine. Dacă Botoşani e ultimul judeţ din ţară care va primi aşa ceva, nu e nimic de laudă aici, ba din contră.

Este obositor să scormonim după adevăr. Faceţi o listă de ziare, site-uri de ştiri şi posturi TV pe care să le urmăriţi. Verificaţi-le. Nu contează dacă vă plac sau nu, contează dacă e adevărat ce spun. Urmăriţi doar vehiculele media în care aveţi încredere. Repet, pentru că spun adevărul, nu pentru că înjură aceleaşi persoane înjurate de dumneavostră.

Toate astea pornesc de la o întrebare simplă. Când auzim ceva, înainte de a râde, a ne indigna sau enerva este neapărat necesar să ne întrebăm: oare o fi adevărat? De aici pleacă totul, inclusiv evitarea drumului către prostire pe faţă.