Asistaţi, mândria ţării...

S-a întâmplat în Topoloveni, Argeş dar ar putea foarte bine să se întâmple în orice alt oraş din România, această ţară în care paradoxul este literă de lege.

Ceea ce se dorea a fi o bursă a locurilor de muncă în cadrul căreia patronii a zece firme din Argeş doreau să angajeze patru sute de persoane s-a terminat în aproximativ un sfert de ceas. Şi nu din cauză că angajatorii s-ar fi mişcat neverosimil de repede, ci taman din cauza celor care ar fi trebuit să-şi găsească loc în muncă datorită bursei respective. Vizate au fost câteva comune în care numărul asistaţilor social e destul de mare.

Împinşi de la spate de către primarii care i-au ameninţat că dacă nu fac niciun efort pentru a se angaja îi zboară de la raţie, cam vreo sută din cele şapte sutare de beneficiari ai ajutorului social s-au deranjat să se prezinte la bursă. O bursă ce s-a încheiat după cincisprezece minute pentru că potenţialii angajaţi erau mai degrabă dornici să plece acasă decât să găsească cu adevărat un loc de muncă. Practic, din cei şapte sute de potenţiali angajaţi, doar o singură femeie a reuşit să părăsească tabăra asistaţilor social. Mai puţin de 1%, undeva pe la 0,2%.

Restul celor care s-au prezentat au făcut-o doar să poată spune că s-au interesat şi ei să se angajeze dar n-au stat prea mult prin zonă de frică să nu li se întâmple aşa ceva pe bune. În mai puţin de un sfert de ceas oamenii au fost informaţi, s-au declarat total împotriva muncii şi au şters-o acasă cu convingerea că, oricum, sunt cu conştiinţa mai curată decât cele şase sutare de asistaţi care s-au ascuns şi-n gaură de şarpe numai să nu-i găsească locurile de muncă special pregătite pentru ei.

Dacă patronii ar fi avut pretenţii deosebite de la potenţialii angajaţi, gen studii superioare sau specializări care numai pe la Sorbona se pot obţine, era de înţeles. Nu s-au lovit cererea cu oferta; asta e. Însă majoritatea locurilor de muncă presupuneau calificare la locul de muncă şi salarii destul de frumoase. Peste două mii de lei pentru un muncitor care trebuia să scoată un obiect turnat dintr-o matriţă. Calificare în mai puţin de cinci minute.

Au fugit asistaţii de muncă aşa cum se fugea pe vremuri de ciumă. Singura deosebire e că ciuma te ajungea din urmă. Munca încă nu are abilităţi de flagel şi în România poate fi evitată foarte uşor. Spui că vrei să te angajezi, dar nimeni nu te angajează. Simplu... N-ai şcoală, n-ai nicio calificare, ai treburi de făcut, nu mai bine te mulţumeşti cu ajutorul social? Munca dăunează sănătăţii şi timpului liber şi unde mai pui că, odată angajat, ai responsabilităţi, trebuie să respecţi un orar. E complicat...

În ţara care a ajuns să importe muncitori de prin Ungaria - firmele de prin Oradea cer insistent drumuri transfrontaliere mai bune pentru a aduce angajaţi de peste graniţă - sau chiar de prin Asia, există un număr nepermis de mare de asistaţi sociali care împovărează nejustificat bugetul de stat şi sunt gata să voteze cu oricine le promite că, odată ajuns la putere, n-o să le taie ajutoarele, ba încă o să-i pricopsească cu ceva în plus. Aşa s-a ajuns ca familiile asistate să aibă parte de venituri mai mari decât cei care lucrează chiar cu salarii mai mari decât minimul pe economie. Ajutor social, ajutoare de încălzire şi ajutoare alimentare, burse şi rechizite pentru copii şi multe altele. Adunate, înseamnă ceva, e de înţeles că nimeni nu vrea să renunţe la ajutor social pentru trudă şi responsabilităţi.

Asistaţii din Topoloveni au dat cu piciorul salariilor de peste două mii de lei. Oameni trecuţi de patruzeci de ani preferă să taie frunză la câini şi să trăiască nu din mila statului, ci din munca celor care încă se mai încăpăţânează să-şi câştige pâinea singuri. Ştiu şoferi care conduc de dimineaţa până seara pe salariul minim. Muncitori la salubrizare care lucrează pentru chiar mai puţin. Profesori care primesc o mie cincisute lunar - profesori calificaţi. Confecţioneri care se trezesc la ora trei jumătate dimineaţa pentru a fi transportaţi dintr-un colţ de judeţ la fabrica din Botoşani. Ajung acasă pe la cinci după amiaza. Trudă, nu glumă. Asta în condiţiile în care statul ar putea să subvenţioneze salariul minim, că ar avea cu ce, dar preferă să arunce cu bani în asistaţi.

Cum spuneam, cazul de la Topoloveni nu e singular. Cu ceva timp în urmă cei de la Dângeni au ajuns pe prima pagină a ziarelor pentru că dintr-o comună întreagă de asistaţi doar unsprezece oameni au dorit să se angajeze. Trist? Mai degrabă înfiorător, rezultatul unei politici iresponsabile în privinţa protecţiei sociale. Oameni buni de muncă sunt protejaţi de ravagiile efortului fizic în timp ce cei care au nevoie cu adevărat de protecţie socială sunt lăsaţi să-şi ducă viaţa în mizerie.

Ca la noi la nimeni... Până când, domnilor de la guvernare, până când?