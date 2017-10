Gunoiul ascuns sub preş

« Alte stiri din categoria Editorial

Autorităţile au scăpat de sub control situaţia din Centrul Vechi.

Jafuri peste jafuri, scandaluri peste scandaluri, unul dintre ele culminând cu o crimă atroce, toate sunt scene din peisajul cotidian al zonei istorice a Botoşaniului. Cu toate acestea, nimeni, dar absolut nimeni, nu ridică niciun deget pentru a normaliza situaţia, ba mai mult chiar, poliţiştii au ajuns să ascundă infracţiunile sub preş, iar jandarmii să dea sfaturi ridicole pentru ca elevii care traversează această zonă să nu fie agresaţi, buzunăriţi, tâlhăriţi sau batjocoriţi.

Nici consilierii judeţeni nu s-au lăsat mai prejos şi au împins ridicolul dincolo de ultima frontieră. La şedinţa de săptămâna trecută au aprobat alocarea a 2.000 de lei pentru Jandarmerie, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, pentru „realizarea achiziţiilor de pliante, flyere şi afişe necesare susţinerii activităţilor preventiv-educative şi de antivictimizare a elevilor/populaţiei”. Cu alte cuvinte noi suntem vinovaţi că ne autovictimizăm, că de fapt aici nu se întâmplă nimic şi că acel cuib de nelegiuiţi care a pus stăpânire pe această zonă frumoasă a oraşului există doar în închipuirea noastră.

Indiferent cu reprezentanţii cărei autorităţi ai vorbi în oraş, toţi susţin că au încercat să rezolve situaţia, dar că altcineva i-a împiedicat. Adevărul e că nimeni nu are curajul să intre în forţă în Centrul Vechi, pentru că, pe de o parte, se teme de vocalitatea organizaţiilor care-i apără pe minoritari, iar pe de altă parte au tot felul de interese electorale şi deja am trecut de jumătatea ciclului electoral, iar alegerile locale sunt ca mâine. Aşa se face că primarul liberal are acţiuni timide şi a căror rezultate nu se văd în realitatea de zi cu zi, iar consilierii PSD au blocat cu bună ştiinţă mutarea sediului Poliţiei Locale în fosta clădire a „Bucuriei Copiilor”, conştienţi că, pe lângă alte probleme ale municipiului, haosul din Centrul Vechi erodează sănătos la imaginea primarului.

De neînţeles este şi atitudinea prefectului, care are în subordine instituţiile de forţă ale statului şi care poate coordona o acţiune de „ecologizare” a acestei zone a oraşului. El le poate cere jandarmilor ca în loc de sfaturi de genul „elevii să-şi ascundă telefoanele când trec prin Centrul Vechi” să intervină pentru restabilirea ordinii publice, pentru că a trecut deja mult prea mult timp de când aici domneşte anarhia şi nimeni nu a luat nici o măsură concretă.

Şi Poliţia, cea care ascunde plângerile făcute de victimele din Centrul Vechi, ar putea interveni mai energic şi să nu întoarcă spatele la micile contravenţii sau infracţiuni produse aici zilnic, pentru ca apoi, când se întâmplă o grozăvie să vină să-i întrebe pe comercianţii din zonă dacă „nu au văzut ceva” sau, „dacă nu au idee cine este autorul”.

Săracii comercianţi din zonă sunt destul de mult terorizaţi de minoritari, încât mi-e greu să cred că vreunul dintre ei ar mai avea curajul să fie martor pentru poliţie. Ei suferă cel mai mult pentru situaţia de aici, pentru că, odată cu lăsarea Centrului Vechi pe mâinile hoardelor de infractori îşi pierd clientela şi îşi văd afacerile aduse la sapă de lemn. Poate că nu ar fi rău ca ei să declanşeze o grevă fiscală, să nu mai plătească niciun bir până când instituţiile statului au să restabilească ordinea în zonă şi nu au să mai ascundă gunoiul sub preş aşa cum o fac în prezent.