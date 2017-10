Identitatea naţională între extreme

« Alte stiri din categoria Editorial

A venit parcă acum, cu toată intensitatea, vremea răscolirilor întru afirmarea daturilor identitare ale neamurilor, versus conturele graniţelor statale oficiale. Ce s-a întâmplat în Catalunia este deja un subiect antologic ce străbate mapamondul ştirilor în lung şi lat, dat fiind ca exemplu, pe de o parte, pentru vigoarea şi determinarea cetăţenilor acelei provincii duse până la eroism pentru a-şi impune deosebirile lor faţă de statul spaniol care o conţine şi, pe de altă parte, pentru sălbăticia şi duritatea poliţiştilor statali faţă de toate categoriile de protestanţi, indiferent de vârstă, sex, constituţie fizică, într-un hal de barbarie ce aduce la suprafaţă amintiri stocate în memoria ancestrală referitoare la închiziţia - tot spaniolă! - sau la reprimarea protestatarilor din Piaţa Tiananmen.

Frisonul produs de frica unei posibile separări străbate intens toate zările şi structurile statale care toate conţin grupuri naţionale(iste) energice şi refractare la constrângerile constituţionale oficiale, de reuşita acestei separări catalane care ar constitui un precedent declanşator pentru un uriaş tsunami internaţional ce ar putea reface statusul geografic al lumii fărâmiţate de dinainte de constituirea actualelor state ce-au aglutinat acele fragmente cu mari eforturi şi frământări şi care s-ar sfărâma în bucăţele precum un aluat nisipos. Nu mai spun despre consecinţele la nivelul mult truditei Uniuni Europene!

Şi totuşi aspiraţiile neamurilor - ca să folosesc vocabula eminesciană - nu pot fi anulate, stinse cu tulumba pompieriei sau radiate cu guma de şters. Doar că diferă intesitatea, energia şi determinarea lor. Iar aici avem un alt exemplu, de semn opus, proaspăt furnizat de actualitate, acela al noii legi a educaţiei izvodite în Ucraina prin care minorităţilor naţionale li se reprimă fără cruţare dreptul la învăţământul în limba proprie. Desigur, din capul locului se poate presupune că această constrângere se referă cu prioritate la minoritatea rusă, naţiune cu care ţara are, precum ştim, un diferent enorm, acela al Crimeii, iar celelalte minoritaţi naţionale ar fi cumva în situaţia de victime colaterale. În acest caz românii se află astfel în situaţia nemaiîntâlnită de-a fi camarazi cu ungurii, aflaţi în aceeaşi situaţie şi, de obicei, foarte virulenţi când e vorba de drepturile lor, reale sau inventate. Aşa că, de astă dată, preşedinţii celor două ţări vecine, aflate nu o dată în asperitate, au reacţionat la unison şi foarte energic faţă de această constrângere totalmente opusă cutumelor internaţionale actuale şi, nu în ultimul rând, faţă de modul (uneori chiar prea) permisiv în care se prezintă situaţia în România. După atâtea exemple în care reacţiile oficiale la nedreptăţi s-au lăsat aşteptate, se cuvine marcat un mare bravo atât pentru parlamentul român care s-a manifestat într-o rară unanimitate vis-a-vis de această lege aberantă, cât şi pentru preşedintele ţării care a emanat semne diplomatice ferme şi fără precedent ca răspuns la acest abuz. Din păcate, deocamdată nu s-a schimbat situaţia, deşi conduita României este îndeobşte una loială faţă de ţara vecină. Ba, mai mult, nu numai că românii din nordul Bucovinei nu s-au revoltat precum cei din Catalunia, deşi ei se află acasă la ei, pe pământul românesc numit de Eminescu, cel mai vechi şi mai frumos, cu care împreună au navigat, ca şi cu un vapor, ajungând fără veste şi fără voie în altă ţară, ci tot ei au fost agresaţi preventiv din această cauză. Nemaipomenita întâmplare este aceea că un grup consistent de naţionalişti ucraineni, înarmaţi cu steaguri şi cu tot arsenalul necesar protestelor, au pichetat consulatul românesc din Cernăuţi vociferând şi protestând faţă de eventuala nemulţumire a românilor cu privire la marea favoare de-a li se permite să înveţe doar în limba oficială a ţării. Adică au luat-o ei înainte, precum în ştiuta pildă cu prăjina, spre intimidare, aprioric, ca nu cumva să mai îndrăznească românii a protesta. Ar fi mult mai multe de spus decât încape aici, despre eforturile aproape eroice ale conaţionalilor noştri pentru a păstra şi transmite limba din generaţie în generaţie, ale oamenilor de cultură, profesorilor, jurnaliştilor, societăţilor cultural-naţionale din toate vremurile de ocupaţie ş.a., dar şi despre modul ciudat de comportare a ţării vecine faţă de ei. De pildă, dacă la noi s-au dat legi de despăgubire pentru refugiaţi (chiar dacă nici acum aplicate întru totul!) „peste drum” nu s-a auzit de aşa ceva, deşi toate bunurile acestora au rămas acolo; nici nu s-au retrocedat măcar bunurile localnicilor (în vreme ce la noi s-a procedat adesea fără măsură!). Exemplu: clădirea palatului românesc din Cernăuţi, departe de a se înapoia proprietarului (Societatea de cultură românească), - cu excepţia a două cămăruţe unde fiinţează societatea de azi - se oferă spre vânzare cui are cu ce s-o cumpere. S-ar mai putea vorbi şi despre o anume discordie existentă între facţiunile româneşti, - ca în mai toată diaspora, dar ca şi în ţară! - foarte probabil provocată iscusit din afară; bref, toate fac ca situaţia conaţionalilor noştri de peste graniţă să fie mai ameninţată de deznaţionalizare decât a fost vreodată sub oricare dintre vânjoasele ocupaţii care i-au traversat de-a lungul vremii. Se impune aşadar instituirea grabnică a unei linii de echilibru între cele două extreme exemplificate aici. Altminteri „viitorul nu prea sună bine”!