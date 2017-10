Ne-au mai prostit odată...

« Alte stiri din categoria Editorial

Pâine şi circ, la asta se rezuma, în Roma antică, politica autorităţilor faţă de mase. Plebeii nu se răsculau decât dacă le lipsea pâinea şi circul. Şi dacă asta doreau, asta li se oferea. Mai ales că nici nu erau foarte pretenţioşi, nu doreau autostrăzi, spitale, şcoli sau altele asemenea. De pensii nici nu era vorba, încă nu se inventaseră. Curios e că ajutorul social a fost născocit înaintea pensiei.

La mai bine de două milenii distanţă, într-un popor ce pretinde cu mândrie că este urmaş al Romei lucrurile se repetă. Situaţia e puţin mai nuanţată, dar până la urmă tot la circ se rezumă. Cât despre pâine, asta să şi-o cumpere privitorul.

Săptămâna aceasta, principala atracţie pe afişul programului arenei de circ ce a devenit România figura desfiinţarea şefei DNA Laura Codruţa Kovesi. Cel puţin aşa suna programul oficial, care ameninţa cu dezvăluiri ce vor pune capăt carierei unuia dintre cei mai controversaţi procurori.

Însă programul a fost schimbat în ultimul minut şi schimbarea a fost taman pe placul amatorilor de circ. Protagonist? Nimeni altul decât Liviu Dragnea care, marţi, a beneficiat de o protecţie mai mult decât specială când a plecat de la ICCJ. Personaje controversate l-au protejat pe Dragnea de contestatari şi în busculada iscată au profitat de înghesuială pentru a-l bumbăci pe Mălin Bot. Iniţial Dragnea a negat că i-ar fi chemat pe „protectori” dar o asemenea reacţie nu trebuie să surprindă; liderul PSD oricum nu ştie niciodată nimic, nu face nimic. El doar trage sforile, marionetele sunt cele care mişcă, acolo să vă uitaţi. Adevărul a ieşit la iveală curând, Codrin Ştefănescu recunoscând cu nonşalanţă că a apelat la nişte revoluţionari care mai au şi acum în corp gloanţele încasate în acel decembrie care a deschis calea parvenirii pentru el şi alţii din aceeaşi categorie. Plin de sine, secretarul general adjunct al PSD şi-a permis să facă glume pe seama loviturilor încasate de Mălin Bot şi l-a ameninţat cu acelaşi tratament contondent şi pe Robert Turcescu.

Imaginile cu Mălin Bot cu ochii în lacrimi au devenit virale. Postacii PSD şi cei ai adversarilor au intrat în acţiune şi au început speculaţii care de care mai fanteziste.

Ceea ce s-a întâmplat marţi şi în zilele ce au urmat mă duce cu gândul la un meci de box în care sportivul mai titrat apelează la fente foarte eficiente. Se face că te loveşte cu pumnul drept şi în timp ce amatorul neinspirat se eschivează, stânga campionului face ravagii. Da, cam asta s-a întâmplat. Ne-am lăsat amăgiţi de gestul cu mâna dreaptă şi nici măcar n-am văzut croşeul devastator venit din stânga.

Povestea cu interlopii lui Codrin Ştefănescu veniţi să-l protejeze pe Dragnea de furia câtorva contestatari care îi zornăiau cătuşele pe la nas e o fentă ce a prins foarte bine. În timp ce toată lumea analizează incidentul respectiv, se pierde din vedere esenţialul: procesul în care Dragnea este acuzat de abuz în serviciu şi fals intelectual se reia de la zero. Asta a decis marţi instanţa supremă, pe motiv că judecătoarea Ana Maria Dascălu s-a pensionat. Şi nu doar Dragnea a beneficiat de această clemenţă a justiţiei care-i asigură răgazul necesar fie ca lucrurile să se aşeze, fie pentru prescrierea faptelor incriminate. Tot marţi aceaşi veste a primit şi Călin Popescu Tăriceanu, judecat pentru mărturie mincinoasă. Procesul se reia de la zero pentru că s-a pensionat judecătorul.

Nu se prea vorbeşte de decizia ICCJ de marţi. Se vorbeşte despre altceva dar nu despre esenţial. Dragnea şi Tăriceanu au şansa să scape basma curată. Procesele viitoare se vor lungi până la prescrierea faptelor sau până se pensionează şi judecătorii care trebuie să facă lumină în aceste dosare spinoase.

Nu e prima dată când personaje politice sunt protejate de efectele legii prin pensionarea sau demisia judecătorului. O prevedere ciudată din legislaţia României de care, până în prezent, nu beneficiază decât cine trebuie; n-am auzit de prea mulţi găinari cărora să le fie reluate procesele pe motiv că judecătorul s-a gândit să-şi mănânce pensia.

Aparent, avem parte de un scandal enorm. Însă acest scandal a reuşit să ascundă ceva care ar fi inflamat şi mai mult spiritele şi anume că Dragnea a obţinut un an de graţie - oficial, pentru că la timpul potrivit se vor găsi şi alte portiţe prin care procesul să fie lungit. Nu se cere celeritate, nu se cere dreptate. Se vorbeşte despre Codrin Ştefănescu şi gaşca lui.

Până la urmă, Dragnea şi alţii ca el nu o să păţească nimic dar noi am mai fost prostiţi încă odată. Momiţi cu ceea ce prinde mai bine la români: cu o porţie zdravănă de circ şi nici măcar o firmitură de pâine.