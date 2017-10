Cine ne-a scumpit creditele

« Alte stiri din categoria Editorial

În doar câteva zile dobânzile la credite au sărit cu câteva zeci de lei, chiar peste o sută la o rată lunară de 1.000-1.500 de lei. Cine să fie oare de vină, băncile comerciale, BNR, guvernarea PSD, criza internaţională?

Păi, depinde cine răspunde la întrebare. În fapt, cred că toate au un pic de vină, dar principalul responsabil este PSD cu guvernele sale marionetă în mâinile lui Liviu Dragnea. De ce?

Păi s-o luăm pe rând. În cele nouă luni pline de guvernare pesedistă s-au distrus toate echilibrele macroeconomice din ţară. Mai întâi au crescut nejustificat şi aberant lefurile, mult peste suportabilitatea bugetului naţional şi mult peste aşteptările unor categorii sociale, care acum, când au văzut largheţea de mână a guvernanţilor forţează noi majorări salariale sau măcar păstrarea intactă a beneficilor obţinute. În paranteză fie spus, cineva îmi povestea zilele trecute că are o cunoştinţă şofer pe o ambulanţă într-un oraş din judeţ. Omul se apropie uşor, uşor de vârsta pensionării şi a rămas siderat când a băgat cardul în bancomat şi a văzut cât are de luat leafă, 5.500 de lei. De frică ambulanţierul, cică, a scos doar o parte din banii de pe card, iar restul i-a lăsat acolo, „în caz că se răzgândesc ăştia şi mi-i cer înapoi sau, doamne fereşte, este vreo greşeală”. Cam asta e cu salariile la bugetari, unii dintre ei primind cu mult mai mult decât se aşteptau.

În aceste condiţii nu e de mirare că în doar câteva luni bugetul a fost stors de ultima leţcaie, iar guvernul a început să se împrumute de pe unde a găsit. Unele surse vorbesc chiar că în primele nouă luni ale anului, guvernul ar fi împrumutat peste şase miliarde de euro. Sunt mulţi bani, foarte mulţi, adică echivalentul a peste 900 de kilometri de autostradă, adică cu vreo o sută şi ceva de kilometri de autostradă mai mult decât are România de toţi. E drept că nu toţi banii din împrumuturile guvernului s-au dus în salarii, dar cea mai mare parte da. Iar dacă mai spunem şi că s-a renunţat la orice urmă de investiţie publică majoră, atunci tabloul apocalipsei economice se conturează destul de clar.

Toate aceste împrumuturi făcute de guvern au sterilizat piaţa de bani, iar băncile nu au ezitat niciun moment, mai ales că guvernul le-a declarat război, să crească dobânzile pe interbancar. Ele speră că astfel vor obţine şi o marjă de profit pe baza incompetenţei unui guvern popular care îşi împinge spre sinucidere propriul popor. Aşa se face că, în doar o lună, ROBOR 3M (cel mai folosit indicator la acordarea creditelor populaţiei şi firmelor) a sărit cu aproape un punct procentual de la 0,92% (1 septembrie) la 1,71% (2 octombrie). E drept creşterea a fost mai temperată la început, doar 0,06% în primele două săptămâni ale lunii septembrie, şi a explodat pe sfârşit de lună. Asta era şi interesul băncilor, pentru că pe nivelul ROBOR de pe 30 septembrie şi cel de pe 2 octombrie este folosit la stabilirea nivelului dobânzilor pentru următoarele trei luni. Ce a făcut BNR în tot acest timp?

Nimic. I-a lăsat pe toţi să-şi facă de cap, mai ales că actualul guvern se crede buricul pământului. După ce politicienii de la putere au lansat ameninţări, mai mult sau mai puţin voalate, au ieşit şi bancherii de la Cotroceni şi au aruncat în piaţă 9,3 miliarde de lei (două miliarde de euro), adică echivalentul a jumătate din costul construcţiei Autostrăzii Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş (310 kilometri), estimat la 4,07 miliarde de euro. Efectul, dobânzile au scăzut cu 0,01% în prima zi şi cu 0,02% până la sfârşitul săptămânii trecute. Adică, în plan macroeconomic, efectul a fost zero.

Guvernul va continua să se împrumute la dobânzi tot mai mari, iar costurile le vom plăti cu toţii. Indirect prin dobânzile la credit şi prin creşterea preţurilor la raft din cauza inflaţiei şi direct prin măsurile, de genul creşterea accizelor la combustibili, pe care a început să le ia guvernul. Vor fi şi altele, iar cea mai dură va fi transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, care în definitiv, indiferent ce spun acum politicienii, va duce la o scădere a salariilor mai mare decât cea operată în vremea guvernării Boc, numai că va fi livrată într-un ambalaj mai strălucitor, mai ochios.

Bine, vor ieşi guvernanţii şi vor spune că nu sunt ei vinovaţi, ci criza internaţională, care se conturează tot mai clar la orizont, dar adevărul e cu totul altul. Vinovaţii sunt la noi în ţară, nu în altă parte. Nu uraganul Irma a scumpit benzina, ci tandemul Dragnea-Tudose, nu băncile internaţionale şi Soros a scumpit creditele, ci acelaşi tandem nociv care, din nefericire ne va mai guverna ceva ani. Dar ce mai contează, lumea i-a votat şi probabil îi va vota în continuare pentru nişte promisiuni nocive, care va duce România într-un colaps mai mare ca cel din Grecia. Când ne vom trezi, va fi însă prea târziu. Să sperăm că nu mult prea târziu.