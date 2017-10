« Alte stiri din categoria Editorial

„Dacă nu facem bine, atunci hai să plecăm acasă”, spunea premierul Tudose, la pornirea războiului cu Dragnea. În eventualitatea în care s-ar ţine de cuvânt, asta ar fi cea mai bună decizie a cabinetului Tudose, prim ministrul care conduce cel mai slab guvern al României de 27 de ani încoace. Ceea ce e o mare performanţă în sine, având în vedere calitatea celorlalte guverne post-decembriste, ce nu prea au excelat la vreun capitol.

Brusc, după ce s-a luat de Dragnea, Tudose a devenit, ca şi predecesorul său Grindeanu, un soi de mare democrat. Dar avem de-a face cu acelaşi premier fără cont în bancă, ce povesteşte de randament la sisteme de pensii care nu au aşa ceva şi care stă de vorbă cu oficialii Băncii Naţionale să scadă dobânzile. Uităm cam repede toate astea, doar pentru că se ia la trântă cu teleormăneanul şef al României, ceea nu e nici o performanţă, la fel ca Grindeanu, prim ministrul actual a început să lupte doar când a mirosit pericolul.

Profită că o mare parte a a populaţiei aşteaptă să fie arestat Dragnea sau să fie schimbat de proprii membri de partid. E pur şi simplu patetic, ce naiba, am revenit la vremurile când făceam bancuri şi aşteptam să moară Ceauşescu? Că mie aşa mi se pare.

PSD este şi va fi la fel cu sau fără Dragnea. PSD nu este creaţia lui Dragnea, ci Dragnea a emanat din PSD. Ce credeţi, în eventualitatea că Dragnea va fi asasinat politic, brusc Liviu Pop va începe să vorbească româneşte corect? Codrin Ştefănescu nu va mai umbla cu interlopi şi va deveni un parlamentar cu un discurs civilizat? Miniştrii din guvern se vor lumina şi nu vor mai guverna amatoristic? Va seca marea de incompetenţă pe care o traversăm datorită şefilor numiţi de PSD?

Vitejiile lui Tudose sunt de scurtă durată, iar Dragnea are nevoie acum de timp, să treacă şi să se uite, va accepta probabil o remaniere, că nu îşi permite să mai schimbe un guvern. E vorba de lupta pentru putere, normal Tudose vrea să scape de prietenii din guvern ai lui Dragnea, cum ar fi Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi alţii, în special cei care au banii pe mână şi deci influenţă la baronii PSD din teritoriu. Unde suntem noi în acestă ecuaţie? Îmi vine în minte un citat greşit atribuit lui Benjamin Franklin, dar care explică bine situaţia: „Democraţie înseamnă doi lupi şi un miel discutând despre ce vor mânca la cină”. Ei bine, ar trebui să însemne mai mult decât atât, că nu prea mai vrea nimeni să fie miel.

Aşa că dacă pleacă Tudose e pagubă în ciuperci, poate vine unul care are cont în bancă măcar şi care nu spune că dă legea salarizării şi corectează apoi pe traseu, de parcă românii sunt nişte cobai pentru experimente pesediste. Că aşa se întâmplă, ministrul de finanţe vine cu legea pensiilor fără să calculeze impactul bugetar, încă se discută legi şi măsuri care ar trebui aplicate în două luni, ba se scumpeşte, ba nu, ba se bagă taxă de mediu, ba nu se bagă şi tot aşa, pompieristic, fără absolut nici o viziune.

Iar dacă pleacă Dragnea, la fel, va fi oarece luptă şi va ajunge în vârf un alt Dragnea pe care îl va chema Ştefănescu, Bădălău sau mai ştiu eu cum.

Pentru că PSD nu mai este partid, e un grup de interese. Cei care deschid gura să critice sunt aruncaţi afară ca măselele stricate, avem exemple multe şi pe plan naţional şi pe plan local. Şeful trebuie să ştie cum se câştigă alegerile, altceva nu mai contează. Nu că ar fi singurul caz, amintiţi-vă de liberalii botoşăneni care s-au aliniat ascultători în spatele lui Ţurcanu, fix din acelaşi motiv.

Îngrijorător nu e că se bat pesediştii între ei, asta e chiar bine, singurii bulversaţi sunt cei de la televiziunile de serviciu, care nu mai ştiu pe cine să pupe în fund. Ce este o problemă însă e că ne îndreptăm spre o putere de tip erdoganist, cu şmecheri la costum, gen Dragnea, unde toţi voteaza cum spune şeful, iar dacă ceva nu merge sau cineva face scandal, dăm o lege şi înlocuim problema.

O conducere care se apropie prea tare de ţări gen Polonia sau Ungaria, sprijinite făţiş de ruşi, şi care ne-ar vrea scoşi de sub tutela UE, ce ne controlează la bani şi vrea în continuare luptă anticorupţie. Iar noi? Noi nu prea putem spune nimic, că am luat banii lui Dragnea, nu? PSD ne-a cumpărat cu banii noştri, dar ne-am dat seama cam târziu.