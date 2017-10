Subscripţie publică pentru Teatrul Mihai Eminescu

« Alte stiri din categoria Editorial

Cea mai recentă şedinţă a Consiliului Local al municipiului a adus o propunere surprinzătoare, aceea de finalizare a reabilitării clădirii Teatrului Eminescu printr-o campanie de subscripţie publică.

Iniţiativa a aparţinut unui consilier local, în încercarea de a găsi o soluţie pentru a debloca actuala stagnare a lucrărilor. Tergiversarea reabilitării clădirii Teatrului a dus la privarea efectivă a oraşului de una dintre instituţiile şi clădirile lui emblematice. Şi în locul unei investiţii prevăzută a fi derulată într-un an şi jumătate, astăzi s-a intrat în al şaselea an de la începerea lucrărilor şi nu există încă o perspectivă concretă în privinţa termenului de finalizare a acestora.

Din păcate ne-am obişnuit să acceptăm resemnaţi astfel de greşeli ale administraţiei publice locale. Pentru că la fel de neprofesionist se derulează investiţia „Parcul Cornişa”, unde se aşteaptă de ani buni deschiderea, şi tot la fel se amână de şase ani o decizie administrativă care să permită mutarea unor servicii ale Primăriei în Centrul Vechi, deşi măsura este cerută insistent de cetăţeni şi de mass media locală. Iar primii molipsiţi de această resemnare sunt chiar consilierii locali.

În acest context, propunerea insolită a lui Ady Petruşcă de deblocare a situaţiei Teatrului prin iniţierea unei subscripţii publice a părut că deranjează puţin liniştea administraţiei locale. „Cum să propui o asemenea utopie?” a întrebat preşedintele de şedinţă, fără să-şi ascundă suficienţa. Şi lucrurile s-au oprit aici.

Dar subiectul este foarte important şi el merită măcar o dezbatere publică. Poate nu toţi botoşănenii ştiu, dar clădirea Teatrului “Mihai Eminescu” a fost construită chiar prin subscripţie publică, şi asta în urmă cu peste 100 de ani. Atunci au venit în sprijinul iniţiativei mulţi dintre locuitorii înstăriţi ai oraşului, dar şi botoşăneni cu venituri mai mici. Clădirea Teatrului a fost proiectată şi construită în numai doi ani şi a devenit repede una dintre clădirile emblematice ale oraşului. De ce nu s-ar putea face şi astăzi în Botoşani o subscripţie publică pentru reabilitarea acestei clădiri aflată chiar peste drum de Primărie şi Sala de şedinţe a Consiliului local?

E nevoie de o astfel de iniţiativă. Estimările actuale ale costurilor reabilitării clădirii, ajunse la greu justificabila sumă de 27 milioane de lei, fac practic imposibil de obţinut atragerea de fonduri pentru finalizarea acestui obiectiv cultural. Îndoiala privind cuantumul acestei sume este motivată, pentru că teoretic întreaga clădire s-ar putea construi din nou cu bani mult mai puţini, iar ceea ce se întâmplă astăzi cu avansarea de la o zi la alta a altor sume tot mai mari de bani necesare finalizării lucrărilor este departe de pragmatismul pe care îl impune gestionarea banului public. Însă argumentul cel mai important care impune o măsură radicală este că cetăţenii nu mai suportă să vadă în locul Teatrului un şantier închis şi lucrări tergiversate la nesfârşit.

O subscripţie publică se poate derula în Botoşani în cazul în care acţionarii (în speţă Consiliul Local) nu dispun de sumele necesare pentru finalizarea lucrărilor Teatrului. În această situaţie se poate apela la întocmirea unei oferte de subscriere adresată publicului. Întocmirea prospectului de emisiune, evaluarea cu obiectivitate a sumei necesare pentru finalizarea lucrărilor, alte elemente tehnice cum sunt numărul şi valoarea acţiunilor, durata constituirii unei fundaţii care, în mod firesc, ar purta numele: Teatrul Mihai Eminescu, avantajele financiare ale celor care susţin această subscripţie publică (pentru că ele trebuie să existe!) dar şi aprobarea regulilor pentru derularea acţiunii trebuie preluate şi susţinute logistic de Primărie, instituţie care are un aparat tehnico-administrativ competent, capabil să sprijine iniţiativa consilierului local.

De regulă, o campanie de subscripţie publică este privită deopotrivă cu entuziasm, dar şi cu mult scepticism, mai ales după derularea subscripţiei la achiziţia statuii „Cuminţenia Pământului” . Există însă pe plan local un real avantaj dacă administraţia se implică în susţinerea logistică a iniţiativei propusă de consilierul Petruşcă. În Botoşani sunt multe firme care lucrează direct cu Primăria, şi care ar putea lăsa din profitul lor ceva pentru oraş, mai ales că banii li se vor întoarce avantajos. Mai mult, administraţia locală este cea care poate scoate în paralel şi o emisiune de obligaţiuni municipale, pe care firmele, băncile şi cetăţenii le-ar achiziţiona de pe piaţă fără nici un risc, ba chiar cu un profit bun. Propunerea consilierului local oferă o perspectivă prin care Teatrul ar putea fi reabilitat în termen rezonabil. De aceea administraţia ar trebui să susţină astfel de proceduri, pentru a reda clădirea Teatrului unui oraş cu vechi tradiţii culturale.

Locuitorii Botoşanilor au reuşit în anul 1912 să construiască Teatrul Mihai Eminescu prin subscripţie publică, după exemplul oferit în epocă de construirea Ateneului Român. De ce nu ar face la fel şi botoşănenii de astăzi?