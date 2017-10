Ce a vrut să spună Varujan Vosganian

« Alte stiri din categoria Editorial

Chiar dacă era greu de realizat, performanţa i-a reuşit lui Varujan Vosganian. Pe 3 octombrie, fostul ministru al Economiei în Guvernul Tăriceanu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj care a indignat o ţară întreagă.

Politicianul a găsit un răspuns la problema visteriei mereu goale. Mai exact, a arătat spre vinovat, dar de aici şi până la soluţie nu e cale aşa de lungă. Găina crescută în curte, bulionul făcut din roşiile din grădină, magiunul din prunii ce se găsesc în spatele casei, puloverele tricotate din lâna oilor de la stână. Tot ce produce omul în gospodăria proprie pentru consumul personal e gaură în bugetul statului. Conform economistului Vosganian, orice ou mâncat de la găina din curte văduveşte bugetul cu cincizeci de bani.

După ce a devenit mai celebru decât Kovesi şi mai urât decât Dragnea şi echipa, deputatul a revenit cu ceva postări prin care precizează că nu asta a vrut să spună şi că, de fapt, a fost înţeles greşit. „Reacţiile pe care le-am primit arată că şi la nivelul mentalităţilor mai avem mult autoconsum”. Şi a precizat că ideile nu-i aparţin lui ci altora, mult mai luminaţi şi care au trăit în alte epoci. Cu alte cuvinte, tot noi suntem de vină pentru că nu reuşim să pricepem ce a vrut el să spună dar într-o formă prea abstractă.

Nu ştiu cât de abstract s-a dorit Vosganian, dar în anii petrecuţi sub diferite regimuri în România am învăţat că atunci când guvernanţii vorbesc despre progres, reduceri de taxe, reconstrucţie şi altele doar vorbesc. Când e să impună noi taxe şi impozite, de la vorbă la faptă nu e decât un pas pe care nu vor ezita niciodată să-l facă. De mult timp se tot vorbeşte despre impozitarea a tot ceea ce mişcă în ţara asta. Am avut o fătucă, una Ioana Petrescu, pe la Finanţe în timpul unui guvern Ponta. Cum s-a văzut la minister, cum s-a şi trezit poreclită Madam Garlic - Doamna Usturoi pe înţelesul tuturor. Asta pentru că dorea ea să impoziteze toate babele care vând usturoi cu legătura prin staţiile de tramvai.

Intenţia guvernanţilor de a ne impozita pe toţi şi pentru orice e o realitate din ce în ce mai apropiată. Visteria s-a cam golit. O asemenea constatare îi sperie doar prin prisma faptului că nu mai au de unde să-şi tragă comisioane şi salarii babane, mai mari decât ale aleşilor din ţări cu economie adevărată. Nu mai au de unde să-şi plătească amantele - mai nou acestea sunt angajate la stat şi nu susţinute de buzunarul beneficiarului. E şi mai comod, că omul nu cheltuie, iar amanta îşi bagă în cap că nu e întreţinută ci chiar munceşte, este de folos societăţii. Şi când o să i se ofilească farmecele nu-i bai, că o să iasă la pensie. Şi o să fie pensie specială, normal.

E nevoie de bani la buget. E nevoie disperată. Şi când disperarea e mare şi inventivitatea e pe măsură. Iar Vosganian a moşit el o soluţie cu scuza că ideea nu i-a înflorit lui în cap. Ciudat, dar în postarea iniţială, intitulată sugestiv „Punguţa cu doi bani” nu se pomenea de aşa ceva. Se scria clar că oul găinii din curte nu e impozitat, iar treaba asta costă bugetul de stat cu o sumă chiar mai mare decât este vândut, de regulă, un ou. Tot ce produce omul acasă e pierdere pentru buget, n-a spus altceva. A uitat să pomenească de rachiul distilat în gospodărie, dar având în vedere că există atâţia locuitori de la sate ce preferă să-şi distrugă ficatul şi rinichii cu sortimentele dubioase de „Adio mamă”, iar respectiva poşircă e, în unele cazuri, impozitată, e posibil să se fi gândit să nu le dea idei, cunoscută fiind înclinaţia românului spre evaziune fiscală.

A uitat să pomenească şi de faptul că preferăm să dormim în casele noastre în loc să dormim la hotel. Sau că unii preferă să folosească mijloacele de transport în comun în loc să se deplaseze cu taxiul. Şi mai sunt şi evazioniştii care folosesc bicicleta sau merg pe jos, să nu dea vreun ban la stat.

Desigur, a uitat de evaziunea pe care a făcut-o atunci când şi-a aplicat mir pe frunte - şi a făcut-o cam des - în loc să apeleze la ajutor calificat. Ajutor care, până la urmă, ar fi plătit ceva taxe la buget.

Bugetul e în suferinţă, dar nu din cauza babelor sau a găinilor evazioniste, ci din cauza celor ca Vosganian - să ne amintim că individul a fost miruit ... scuze, implicat, în dosarul „Gaze ieftine pentru Niculae” şi numai complicitatea colegilor de Senat l-au scăpat de anchetă. Paguba?! Un fleac! 130 de milioane de dolari. Subminarea economiei naţionale.

Recuperarea marilor datorii? Confiscarea averilor celor care au muls bugetul de stat cu complicitatea unora ca Vosganian? Contractele publice oferite cu dedicaţie? Astea sunt nimicuri ce pot aştepta, nu afectează foarte tare bugetul. Bugetul suferă din cauza celor care îşi fac săpun de casă, care cresc găini şi iepuri, care beau cafea acasă şi nu o cumpără de la tonomate, a celor care preferă bulionul făcut pe aragaz celui importat din China.

Vosganian spune că a vrut să spună altceva. De fapt omul a spus exact ce a spus. Că trebuie să plătim impozite pentru orice. A uitat să precizeze cum vor fi folosite aceste impozite, dar asta ştim deja, nu ne mai facem iluzii.