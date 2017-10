Din lac în puţ

« Alte stiri din categoria Editorial

Gata, a trecut şi remanierea. Premierul Mihai Tudose a „scăpat” de pietrele de moară din casă, Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb. Pe lângă ele, a fost trimis la plimbare şi Răzvan Cuc de la Transporturi. Dacă primele două au fost executate pentru corupţie, Cuc a plătit pentru incompetenţă.

Astea sunt doar motivele invocate oficial, realitatea e cu totul alta. De ce spun asta? Pentru simplul motiv că dacă ar fi să aplicăm aceste criterii tuturor membrilor Executivului, atunci cu toţii ar trebui să plece acasă, în frunte cu premierul Tudose, dacă nu din cauza problemelor cu justiţia, măcar din cauza lipsei de competenţe.

În cele o sută de zile de guvernare Tudose nimic, dar absolut nimic, nu justifică în vreun fel motivele pentru care cei 20 şi ceva de indivizi au fost numiţi la conducerea ţării. Şi pot să pun pariu că nici următorul an nu va aduce o schimbare. Totul merge în virtutea inerţiei, iar guvernanţii, din când în când, mai strică echilibrele macroeconomice şi bagă ţara cu oiştea în gard.

Deci, schimbările celor trei miniştri au cu totul altă motivaţie. PSD nu s-a sinchisit niciodată, şi nici nu o va face vreodată, de problemele cu justiţia ale reprezentanţilor săi. Nu a făcut-o din convingere şi nici de dragul Europei, pentru că social-democraţii ştiu că electoratul lor, 30 şi ceva spre 40 la sută, nu votează pentru integritate, ci pentru suta aia de lei pe care a primit-o în plus la pensie sau la ajutorul social.

Singura idee cât de cât valabilă e că cei trei miniştri au fost schimbaţi pentru a i se mai tăia din nas lui Dragnea, pentru a i se mai diminua din influenţă la Palatul Victoria. La prima vedere poate că e aşa, dar...

A plecat din cea mai importantă funcţie ministerială „fina” lui Dragnea, Sevil Shhaideh, cea care stăpânea zeci de miliarde de euro destinate dezvoltării ţării, dar în locul ei a venit „baronul roşu” de Olt, Paul Stănescu. În trecut, acesta era unul dintre apropiaţii lui Dragnea, acum s-a aflat printre cei câţiva liderii PSD care i-au cerut lui Tudose să nu demisioneze, aşa că nu se ştie ce cărţi joacă Paul Stănescu. Dacă în vremea lui Shhaideh erau dubii cum vor fi cheltuiţi banii, acum nu mai este niciunul: vor fi tocaţi pe pomeni electorale şi pe fidelizarea primarilor în vederea următoarelor alegeri. De asta nu mai am nicio îndoială.

Răzvan Cuc era incompetent, chiar dacă majoritatea deputaţilor, cu doar o săptămână în urmă, susţineau contrariul, votând împotriva moţiunii depuse de PNL şi USR. În locul lui vine Felix Stroe. Un ilustru necunoscut de la Constanţa, crescut sub pulpana lui Nicuşor Constantinescu şi a lui Radu Mazăre, dar care şi-a împrumutat numele pentru o stradă din comuna constănţeană Cumpăna. De fapt, aceasta este şi singura legătură a lui Felix Grigore cu infrastructura.

Despre Marius Nica mare lucru nu e de spus: e om al serviciilor şi a cărui carieră este strâns legată de Rovana Plumb. I-a fost mai întâi consilier la cabinetul de deputat european, apoi director de cabinet şi secretar general la Ministerul Mediului. După numirea Rovanei Plumb la Ministerul Muncii, în martie 2014, a devenit secretar general în această instituţie, pentru ca în 2015 să fi avut primul mandat la Fondurile Europene în Cabinetul Ponta.

Una peste alta, cam astea sunt mutările făcute în guvern şi dacă mai ţinem cont că Sevil Shhaideh a fost numită consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului, iar Rovana Plumb va primi şefia Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor, nu putem să spune decât că avem de a face cu aceeaşi „Mărie, dar cu altă pălărie” şi că, de fapt, prin remaniere am căzut din lac în puţ.