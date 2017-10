Competenţa supremă

« Alte stiri din categoria Editorial

1990 a însemnat nu doar o răsturnare de regim ci şi una de valori, de practici şi statute sociale. A urmat, inevitabil, criza de legitimitate: „legitimii” de ieri au devenit indezirabili, iar marginalizaţii vechiului regim s-au considerat legitimaţi de revenirea la democraţie. Dacă lăsăm deoparte fosta nomenclatură comunistă, care practic a schimbat doar eşaloanele între ele fără să piardă puterea, tehnocraţia vechiului regim a fost iniţial cea mai blamată categorie socială, fiind considerată ca „privilegiată” a vechiului regim. În consecinţă, a fost blamată moral şi marginalizată la începuturile noului regim. Ulterior, şi-a recuperat poziţiile în forţă.

Prăbuşirea industriei comuniste a trimis înapoi în sate pe toţi cei strămutaţi la cooperativizarea care avusese loc cu 50 ani în urmă. Trecerea la economia de piaţă a dus la dispariţia obiectivă a unor competenţe anterioare. Ministerul Educaţiei nu a creat programe adaptate noilor cerinţe, ci le-a perpetuat pe cele vechi, ca să menţină catedrele şi să-şi aservească întreg corpul profesoral. În acest fel, incompetenţa a început să fie răspîndită de jos în sus. În acelaşi timp, elita culturală, legitimă intelectual dar incompetentă politic, a încercat să-şi impună punctul de vedere. După ce a intrat în FSN, cu scopul de a-l democratiza, a fost rapid îndepărtată fiindcă nu avea vreo legătură cu fostele structuri care controlau autoritar scena politică şi administraţia.

Rezultatul este ceea ce vedem astăzi cu ochii noştri: dispariţia oricărei posibile urme a vreunei meritocraţii şi înlocuirea ei completă cu nepotismul, amantlâcul şi afinitatea politică. Fosta tehnocraţie a reuşit să se perpetueze la butoane, folosindu-se masiv de sistemul paralel de dobândire a unor false competenţe (învăţământul privat, adică). Astfel încât competenţa reală nu mai contează nici cât negru sub unghie, nu se cere decât în mediul privat, la stat este practic anulată. Astfel încât, după 15 ani de stăpânire absolută a structurilor legate într-un fel sau altul de fostul regim, incompetenţa a devenit norma, nu excepţia.

Parveniţii, incompetenţi frustraţi de lipsa unei legitimităţi reale, acea categorie perenă cărora pe vremuri li se spunea „îmbogăţiţi de război”, sunt o categorie de vicleni care profită de orice portiţă întredeschisă pentru a dobândi calităţi şi venituri nemeritate în raport cu posibilităţile proprii. Ba, mai mult, au trecut la legitimarea reciprocă a incompetenţei. Motto-ul nerostit al noii clase de îmbogăţiţi ilicit ar putea să fie: „ne luptăm între noi pentru putere, dar în faţa duşmanului comun, incompetenţa noastră comună este aceea care ne uneşte”. Pentru a-şi legitima impostura, parlamentari, şefi de judeţ şi mii de ocupanţi vremelnici al unui întreg şir de funcţii şi-au folosit mandatul pentru a deveni, cu copiii lor cu tot, doctori în domenii a căror denumire le este dificil şi să o pronunţe sau scrie măcar. Desăvârşită de coaliţia mediatico-politică ce a urmat înghiţirii presei de către mediul politic, incompetenţa dublată de servilismul tipic parveniţilor a ajuns standard naţional. Televiziunile au început să trăiască doar din folclorul politic, ieşirea pe ecrane a devenit testul sine qua non al puterii. Eşti promovat în partid dacă „dai bine pe sticlă”. Ideea de specialist a devenit desuetă, în schimb toţi actorii acestui penibil spectacol naţional „au expertiză” (ceea ce înseamnă cu totul altceva, dar ăsta este alt subiect) în toate, de la războaiele lumii până la lenjeria intimă a vedetelor.

Aşadar, nu ne confruntăm doar cu rele intenţii - din partea celor care întorc economia pe dos doar ca să-şi poată răsplăti fidelii şi justiţia cu roatele în sus doar ca să scape de închisoare - ci şi, ca urmare a celor arătate mai sus, cu un uriaş val de incompetenţă la toate nivelurile şi în toate domeniile. A rezultat o lipsă aproape totală de capacitate a instituţiilor de a gestiona programe. O incapacitate care pleacă de la nu fi în stare să îndeplinească ţinte stabilite în comun cu membrii Uniunii Europene şi ajunge până la simpla relaţie cu cetăţeanul. Motivele ţin exclusiv de clasa politică. Într-un astfel de mediu, oamenii buni - dacă au fost, când au fost - ori au fost marginalizaţi, ori au plecat din sistem în privat, ori au plecat din ţară.

Doar două exemple, cele mai recente, după ce am mai scris aici ba despre noul val de „consiliere” din categoria top-model, ba despre încrengătura de rudenii din toate instituţiile statului. Dumitru Chiriţă, deputat PSD, fost electrician şi sindicalist va fi noul preşedinte al ANRE. Membru în comitetul de reglementare va fi Gabriel Gheorghe (ALDE) care conduce Romgaz dar care nu are nici cea mai mică idee de tarifele cu care lucrează compania sa. La ANCOM este numit, tot politic - de către cabinetul Grindeanu - Adrian Diţă, care imediat după numire face praf toate departamentele agenţiei, numind diverşi prieteni la şefia lor. Urmare a valului de proteste ale profesioniştilor din domeniu, atâţia câţi mai sunt, Dragnea vrea să scape de el şi nu poate, legea nu-i dă voie. Cum nu va putea să scape, dacă-i nesocoteşte ordinele, nici de Mihai Busuioc, pe care l-a impus ca şef al Curţii de Conturi. Busuioc este la bază absolvent al şcolii de subofiţeri. Nu am nimic împotriva electricienilor, a telefoniştilor sau a plutonierilor atunci când îşi văd cinstit de treaba lor. Dar când iau locul energeticienilor, al programatorilor sau al economiştilor aia parcă nu mai e ţară. Spuneţi dumneavoastră ce este.