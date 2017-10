De ce tace Europa?

« Alte stiri din categoria Editorial

A fost o săptămână proastă pentru jurnalismul de investigaţie. În Malta o jurnalistă, Daphne Caruana Galizia a fost asasinată. Desemnată de „Politico” drept una dintre cele „28 de personalităţi care fac Europa să avanseze” şi a fost descrisă drept „un WikiLeacks într-o singură femeie”, celebra jurnalistă şi-a găsit sfârşitul după explozia unei bombe plasate sub maşina ei. E vorba, deci, de o crimă comisă cu sânge rece şi nu despre o întâmplare. O crimă de care clasa politică malteză, poate mai coruptă decât cea din România, nu e deloc străină.

O crimă care ar trebui să revolte Europa întreagă, dar nu s-a întâmplat mai nimic. Din câte am urmărit liderii europeni nici măcar nu s-au deranjat să trimită mesaje de condoleanţe. În Malta nici măcar nu s-a pus problema de doliu naţional. Europa tace, politicienii din Malta îşi văd de afacerile lor.

Malta este stat al UE, ba încă a fost acceptat în „Marea Familie” înaintea României şi în timp ce României i s-a spus că mai are de aştepta - cât anume nu se ştie - până să fie primită şi în spaţiul Schengen maltezii deja operează de ceva vreme cu euro. Un stat cu o populaţie comparabilă cu a judeţului Botoşani în vremurile bune. Sau a judeţului Iaşi din zilele noastre. Ceva mai mult de patru sute de mii de locuitori. Iar într-o ţărişoară cât o batistă, membră UE, jurnalismul de investigaţie a devenit o ocupaţie la fel de riscantă ca în zonele de război în timp ce corupţii din politică nu fac niciun efort să se ascundă. Premierul Joseph Muscat a revenit la putere şi încă cu un scor fabulos după alegerile anticipate din iunie, alegeri care au fost forţate de dezvăluirile jurnalistei asasinate, ceea ce spune multe despre ce părere au maltezii despre corupţii lor. Ministrul Energiei, Konrad Mizz, şi şeful de cabinet al premierului, Keith Schembri, îşi păstrează funcţiile deşi au fost dovediţi că deţin conturi secrete în Panama. Corupţie la nivel înalt, corupţie generatoare de crimă - să nu ne facem iluzii că politicienii afectaţi de scandalul Panama Papers n-au nimic în comun cu asasinatul de luni - şi nu se întâmplă nimic.

Iar Europa tace. Şefii de state şi de guverne se fac că nu aud sau nu văd. Nici măcar obişnuitele mesaje de condoleanţe. Să ne gândim că, în urma masacrului din Las Vegas, toţi liderii s-au grăbit să-şi prezinte părerile de rău. Masacrul de la Vegas a fost opera unui dezaxat, un individ care a acţionat mânat de propria nebunie în timp ce crima din Malta e rezultatul corupţiei din această ţară, dar şi a indulgenţei cu care Europa a tratat escaladarea fenomenului. Iar Europei nu-i pasă. Fii jurnalistei cer demisia lui Joseph Muscat, iar maltezii i-au adus un omagiu destul de timid. Poate pentru că se tem; într-o ţară în care un jurnalist este asasinat deşi e evident de unde vine ordinul e clar că a fi contra mersului general e o acţiune riscantă.

Un jurnalist de investigaţie îşi pune adesea viaţa în pericol. Există grupuri infracţionale ce nu se dau înapoi nici măcar de la crimă când vine vorba să-şi apere profiturile. Dar când execuţia este comandată din sferele politicului lucrurile sunt mult mai grave. Într-o Europă pretins civilizată corupţia a muşcat mult mai adânc decât le place liderilor să accepte. Iar acum corupţia ucide. Şi crima politică e privită cu indulgenţă, altfel nu se explică lipsa de reacţie a Europei. Liderii lasă impresia că s-au străduit să nu fie asociaţi cu reproşuri la adresa regimului corupt din Malta. Sau poate că evită subiectul, pentru că reacţia ar trebui să fie tranşantă, lipsită de echivoc. Joseph Muscat trebuie nu doar să demisioneze, ci să fie anchetat pentru moartea jurnalistei. Iar acest lucru nu se va întâmpla în lipsa unei reacţii categorice şi unanime a Europei. Care însă preferă să nu reacţioneze ca şi cum asasinarea unui jurnalist de investigaţie e ceva la fel de simplu de acceptat ca un accident de maşină. Se mai întâmplă. Ghinion! Vorba unui preşedinte care, aparent, s-a lăsat de scris.

Europa tace. E bine de analizat această tăcere. Să ştim pe cine ne bazăm în caz de ceva.