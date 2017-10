Trista realitate economică

« Alte stiri din categoria Editorial

Zi de zi şi seară de seară auziţi de la posturile de ştiri favorabile guvernării PSD-ALDE cât de bine o duce ţara, cât de bine au început să o ducă bugetarii, în ciuda protestelor pe care le fac zilnic şi, mai ales, cât de bine o vor duce pensionarii. Toate acestea sunt susţinute doar cu un singur indicator, cel al creşterii economice, care va ajunge la sfârşitul acestui an undeva în jurul a 6,1%, adică mai mult decât şi în programul de guvernare pe care-l ştie doar Liviu Dragnea „din scoarţă în scoarţă”.

Realitatea din spatele acestei cifre este cu totul alta şi e foarte dureroasă. Avem zero euro absorbiţi din fondurile europene, altele decât subvenţiile pentru agricultură, zero kilometri de autostradă sau drumuri expres făcuţi în acest an, zero investiţii majore şi lista zerourilor ar putea continua mult şi bine. Deci, creşterea economică se bazează doar pe consum şi nimic mai mult. Pe un consum finanţat de creşterile halucinante de salarii din sectorul bugetar, care nu au avut o bază reală în economie şi pentru care, bineînţeles, acum guvernanţii trebuie să se împrumute la greu. Astfel, de la începutul anului şi până în august doar, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), datoria publică a ţării a ajuns la 33,898 miliarde euro, cu 5% mai mult decât în 31 decembrie 2016. În paralel, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, tot după primele opt luni, un deficit de 4,043 miliarde euro, cu 52,4% mai mare decât nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrării balanţei comerciale. Adică, tot consumul ăsta care umflă PIB-ul este făcut pe import. Banii împrumutaţi de Guvern îşi iau zborul din ţară şi nu produc valoare adăugată, care să susţină măcar pe termen mediu creşterea economică.

Şi asta nu e cea mai mică problemă. Nici pe departe!

Mai sunt două luni până la sfârşitul anului şi Guvernul Tudose şi coaliţia PSD-ALDE nu au făcut încă lumină asupra legislaţiei fiscale ce se va aplica în 2018. De exemplu, nu se ştie cum va fi taxată munca în regim part-time. Din Guvern a plecat ordonanţa care prevede că se vor plăti contribuţii sociale şi asigurări de sănătate la nivelul salariului minim pe economie, indiferent dacă angajatul lucrează cu sfert de normă sau normă întreagă, iar în Senat această prevedere a fost respinsă. Camera Deputaţilor va decide forma finală, dar cine ştie când, iar până atunci se aplică ordonanţa guvernului. Aceeaşi situaţie este şi în cazul split TVA: Guvernul a dat o ordonanţă, apoi s-a răzgândit, în Senat lucrurile trenează, iar până se va ajunge la forma finală, ordonanţa va ucide destule firme, de comerţ în special.

De modul în care vor fi plătite contribuţiile sociale anul viitor, de naţionalizarea totală, parţială sau deloc a pilonului II de pensii nici nu mai are rost să vorbim, la fel nici de taxa de solidaritate, care astăzi e, mâine nu mai e, poimâine e din nou, iar valoarea de 2% şi destinaţia ei sunt absolut aberante şi fără o justificare economico-juridică coerentă.

Cert e doar că scăderea TVA la 18% a fost amânată pentru 2019 şi probabil nici eliminarea impozitului de 5% de pe dividende nu se va face de la 1 ianuarie. Dar asta e, PSD a dat de greu, are nevoie de bani, iar Liviu Dragnea şi gaşca lui au trecut la abramburirea economiei prin tot felul de scamatorii, doar, doar nu vor pierde din electorat. Poate votanţii care au primit 100 de lei în plus la pensie sau bugetarii care şi-au văzut umflate salariile vor rămâne fideli PSD, dar investitorii străini nu pot şi nici nu vor să activeze într-o astfel de economie de lumea a treia, fără nici cea mai mică predictibilitate, iar acest lucru se vede deja. În primele opt luni ale anului, potrivit INS, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,518 miliarde euro, în scădere cu 18,6% comparativ cu perioada ianuarie-august 2016. Şi nu e cazul numai a antreprenorilor străini, ci şi a celor români, care nu pot să-şi definitiveze planurile de afaceri pentru anul viitor, atâta timp cât nu ştiu ce obligaţii fiscale vor avea de plată.

Şi staţi să vedeţi ce o să urmeze, pentru că România nu mai are nimic atractiv: salariile nu mai sunt foarte mici şi uşor de plătit, angajaţi calificaţi ioc, infrastructura e praf, predictibilitatea economică e zero, iar corupţia e la nivel uriaş, Parlamentul fiind condus de un politician condamnat penal şi cercetat într-un nou dosar şi de unul judecat pentru sperjur.