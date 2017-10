Politică pentru to(n)ţi

« Alte stiri din categoria Editorial

Pesediştii au început să caute punctele bune din guvernare, în urma valului de critici cu care au de-a face şi, mai ales, cu care vor avea de-a face după ce dau legile alea cu justiţia, ca să îl scape pe Dragnea pe pârnaie. Ce, credeaţi că s-a terminat?

Şi au găsit unul - agricultura. Drept pentru care s-a înfiinţat Dragnea la televiziunea lui de casă cu ardei capia şi roşii, ca să discute despre producţiile record la grâu, rapiţă şi floarea soarelui. Ce au făcut guvernele lui Dragnea pentru asemenea rezultate? Au dat la timp subvenţiile agricole, adică banii europeni destinaţi agriculturii. Da, nu râdeţi, aşa a declarat şeful cel mare al pesediştilor, că e mare lucru că şi-au făcut treaba. E drept, guvernul Ponta nici asta nu a reuşit, a trebuit să treacă un an ca guvernul Cioloş să repare sistemul în aşa fel încât nici ministrul Daea să nu reuşească să îl strice.

Pe urmă a apărut ministreasa Olguţa care măreşte iar pensii (nu de acum, la vară abia, dar pensionarii au răbdare), cresc salarii, se micşorează impozite, lapte şi miere. Totul pare în continuare făcut pe genunchi, fără studii de impact, fără nimic. În proiectul de ordonanţă, la motivaţii e scris că vor fi mai mulţi bani în buzunarele românilor, de aia. Măririle de salarii şi pensii de fapt ne vor lăsa cu o putere de cumpărare mai mică, dar se pare că asta nu contează.

Genul ăsta de acţiuni, ia uite ce ardei capia frumoşi, plus staţi liniştiţi, că vă mărim iar salariul, duce la o singură concluzie. Pesediştii ori cred că românii sunt proşti, ori ştiu că românii sunt proşti. Pur şi simplu nu există altă explicaţie pentru infantilismele astea, că aşa ceva chiar nu am mai văzut.

Cu succes e folosită în continuare apetenţa românilor pentru a găsi un vinovat. Ultimul exemplu e de la căi ferate. E dat afară şeful CFR pentru că trenurile întârzie. E pus alt şef. Trenurile întârzie la fel. E normal, nu au cum merge mai repede, calea de rulare nu se repară singură, trebuie investiţii uriaşe în căile ferate, care nu se fac.

De Dragnea nu mai spun, e campion, la el tot timpul există vinovaţi, e cineva care vrea să dărâme PSD în permanenţă. Nu mai sunt multinaţionalele, că ăia oricum se pregătesc să îşi ia lumea în cap, mai e o lună şi nu ştiu încă ce impozite vor plăti la anul, nimeni nu poate face nici măcar un amărât de plan de afaceri. Nici liberalii sau alte partide nu sunt vinovaţi. Iar asta e foarte important, opoziţie politică adevărată nu există la PSD. Cu ceva excepţii de genul parlamentarilor Claudiu Năsui sau Cătălin Drulă, nu auzim nimic nici dinspre parlament, nici dinspre preşedintele Iohannis.

Nu am auzit nimic serios despre furăciunea imensă de la Casa Naţională de Sănătate, din care cauză zeci de mii de români au fost privaţi de tratament. Nu aud nimic nici despre nepriceperea crasă a unor miniştri, chiar ieri Olguţa Vasilescu spunea că pilonul II de pensii e al statului şi e doar una dintr-un lung şir de declaraţii ridicole de miniştri. Nu aud nimic despre miile de infractori eliberaţi la grămadă zilele astea, când se puteau face atâtea pentru a îmbunătăţi sistemul penitenciar.

Nu aud critici dinspre zona politicului, ci doar dinspre societatea civilă. De aceea duşmanul identificat de Liviu Dragnea e format în principal din ONG-uri şi diverse asociaţii civile. Pe lângă ziarişti, ei sunt singurii care îi mai întreabă pe pesedişti de sănătate. Aşa că iar a apărut Soros, care plăteşte tot, ca să îl împiedice pe Dragnea să facă bine românilor şi României. Nu ştie nimeni ce are cu Dragnea, o fi făcut ceva, l-o fi înjurat. Păi, cine mai crede aşa ceva, sincer nu ştiu ce să mai spun, îl compătimesc, pur şi simplu.

În timp ce Dragnea se laudă cu ardeii şi mângîie oi, ministrul lui de finanţe le spune oficialilor Comisiei Europene că nu vor aplica recomandările lor, că nu vor să renunţe la split TVA, că au calculat greşit inflaţia românească şi altele asemenea. Apoi apare la Bucureşti şeful popilor din Rusia, un personaj cu o avere uriaşă, extrem de controversat şi prieten apropiat al lui Putin, care ne face o vizită religioasă (puneţi dumneavoastră ghilimelele).

Nu aveam nici o aşteptare de la guvernarea PSD, cel puţin după ce le-am citit programul de guvernare. De aceea rezultatele guvernării nu sunt o surpriză. Însă lumea e în fierbere, plină de lideri controversaţi sau de-a dreptul nebuni. Europa e şi ea în mişcare, iar noi suntem lăsaţi în urmă, din nou. Am sperat măcar că liderii de azi, dincolo de aranjamente şi interese personale, sunt cu picioarele pe pământ. Nu e aşa. Ba din contra, când te uiţi prin guvern, Liviu Dragnea începe să pară normal. Ştie omul ce face, că doar el i-a pus acolo.