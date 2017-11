Să ştim la ce să ne aşteptăm

« Alte stiri din categoria Editorial

Marele adevăr de care am fugit totdeauna e că ţara asta nu prea mai are nici un viitor. Poate că nici Bolintineanu nu a crezut în viitorul de aur pe care l-a prezis acestor meleaguri. Ce-i drept a pomenit el de nişte secole în care se va realiza profeţia, dar iată că timpul a trecut şi viitorul luminos nu s-a transformat în prezentul plin de împliniri.

Şi nici nu ne putem aştepta la cine ştie ce minuni în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat. Nu cât timp suntem conduşi de o clasă politică găunoasă, coruptă până în măduva oaselor şi care, în afară de propria parvenire, nu are alt scop decât să pună pumnul în gura celor care-i zădărnicesc atingerea intereselor. De aproape trei decenii ne lăsăm amăgiţi de aceeaşi indivizi pentru care nu valorăm nimic. Nu am făcut nimic să-i îndepărtăm de la conducere, le-am tot permis să-şi facă de cap şi iată că au ajuns în acel punct în care consideră că totul li se cuvine. Au pretenţia de a guverna asemenea monarhilor absoluţi din trecut, a căror dorinţă era lege pentru popor. Dacă e să ne raportăm la evenimente mai recente, să ne aducem aminte de replica celebrei Olguţa Vasilescu. Care, în total dispreţ faţă de programul de guvernare (mai fac şi eu haz de necaz, de unde program de guvernare?) a spus că indemnizaţia pentru creşterea copilului ţine, cumva, de bunul ei plac. Să-i mulţumim Olguţei că o mai îngăduie. La o adică, dacă doreşte, ar putea să o suspende. Că nimeni nu contribuie pentru aşa ceva. Faptul că suntem spoliaţi cu tot felul de taxe pentru asistenţă socială nu contează pentru Vasilescu. Dacă vor muşchii ei, poate lăsa copiii şi fără alocaţie.

Mai recent, senatorul Şerban Nicolae a reuşit să ţină capul de afiş cu o declaraţie care, aparent, denotă o totală lipsă de cunoştinţe de istorie din partea individului. Asta nu ar trebui să ne mire; până la urmă e doar senator, nu vreun intelectual de la care să ai pretenţii. Omul e de părere că cei care şi-au riscat sau chiar pierdut viaţa în cadrul rezistenţei anticomuniste din munţi au făcut un mare deserviciu ţării. O rezistenţă care a făcut rău ţării, îndreptată împotriva intereselor naţionale.

Declaraţia vine de la cineva care nu a trăit acele timpuri şi e incapabil să priceapă tot răul pe care l-au făcut comuniştii acestei ţări. N-a avut nici măcar bunul simţ de a se documenta înainte de a da drumul la vorbele de duh care i-au revoltat pe cei care se mai revoltă în ţara asta. Restul preferă să privească în altă parte şi să mulţumească partidului pentru beneficii de genul măririlor de salarii şi pensii.

Totuşi, vorbele lui Şerban Nicolae trebuie interpretate un pic altfel. Contextul istoric la care a făcut referire acest intelectual de baltă nu prea contează. Important e viitorul, acela pe care politicienii ni-l promit roz, dar refuză să-l transforme în prezent. Conform părerii avizatului Şerban Nicolae, toţi cei care se opun guvernării lucrează împotriva interesului naţional. Cum să-ţi permiţi să lupţi contra comuniştilor cât timp ţara era închinată Moscovei? Tot poporanul trebuia să accepte situaţia fără să crâcnească şi să alerge să se înscrie în partid.

Să înţelegem de aici că toţi cei care se opun programului de guvernare al PSD (jaf naţional, dar cu un nume aşa de pompos) luptă de fapt împotriva intereselor României? Dragnea şi gaşca se plâng că nu sunt lăsaţi să guverneze, că se găsesc tot timpul răuvoitori care să submineze eforturile patrioţilor parveniţi. S-a trecut de la condamnarea comunismului - o sintagmă fără acoperire faptică, până la urmă - la condamnarea celor care au luptat contra regimului. E cumva piatra de temelie pe care Şerban Nicolae şi alţii asemenea lui doresc să construiască o legislaţie care să le permită guvernarea fără teama că cineva le va cere socoteală? Se sădesc germenii unei dictaturi în care orice formă de împotrivire va fi considerată atentat la interesele statului?

Deja unii dintre miniştrii PSD se comportă ca nişte autocraţi. Se irită când sunt întrebaţi ce nu le convine şi spun că de muşchiul lor depinde tot ce mişcă în subordine. Nu-i interesează legea, nu dau doi bani pe opinia publică şi pe morală.

Viitorul nu arată deloc bine. Mai rău decât prezentul cu care ne-am obişnuit. Mult mai rău.