Cântarea României, varianta Dragnea

Cred că şi lui Liviu Dragnea i-a fost jenă ieri să citească nota de încheiere a şedinţei pesediştilor. L-a lăsat pe un anume domn Neacşu, care a povestit iniţial cum au realizat tot programul de guvernare. Aici nu cred că mai are rost să comentăm, se vede cu ochiul liber. Apoi, în scrisoarea lui Neacşu a apărut statul paralel. Şi ilegitim. Care e de vină pentru răul din ţară.

Pentru prima dată, au spus cu subiect şi predicat ce e statul ăsta paralel. Cică e disimulat sub lupta anticorupţie şi foloseşte resurse publice ca să strice treaba în România pe care o guvernează ei, pesediştii cinstiţi. Adică, pe româneşte, înseamnă fraţilor, ne arestează pe capete dacă nu facem ceva, asta e traducerea.

Recunosc că am râs, e prima dată când pesediştii mă fac să râd în guvernarea asta, până acum doar m-au enervat. La nivel naţional zic, că de cei de la nivel local râdem zilnic în redacţie.

Dar dincolo de cinismul declaraţiilor pesediste, să nu ne repezim. Dacă există un întreg stat paralel, care foloseşte banii publici şi tu - care ai puterea, guvernul, majoritatea parlamentară, resursele - nu poţi furniza un singur nume, o singură acţiune împotriva României, înseamnă că eşti cumplit de incompetent, trebuie să pleci urgent acasă. Şi Liviu Dragnea, întrebat ieri despre dovezi, a răspuns „se vede cu ochiul liber”, apoi a dat-o pe sarcasm.

Aşa că cine crede asta cu statul paralel care e de neatins şi face rău pesediştilor pe banii noştri, îmi pare sincer rău pentru el. Nu există nici o scuză pentru aşa ceva. Nici sărăcia, nici faptul că e bugetar şi are salariu mărit, nimic. Singura explicaţie pentru a crede tâmpenia asta ţine de intelect. Sau e ordin de partid, că aşa e în politică, şeful are întotdeauna dreptate.

De fapt e o tehnică veche. Inventarea unui duşman pentru a face uitate problemele. Duşmanul respectiv nu trebuie să aibă nume şi prenume, că atunci s-a dus totul pe copcă, respectivul se poate apăra şi poate demonstra cine minte şi cine nu.

Iar pentru că şeful are dreptate şi e în probleme mari, pesediştii au hotărât că se pot face mitinguri în toată ţara. Nu pentru Dragnea, ci pentru România. Deci şeful PSD a lansat oficial întrecerea între judeţe de susţinere a partidului.

Va fi simplu de urmărit, follow the money, cum spun americanii. O să vedem cine plăteşte, cu ce autobuze vor fi aduşi oamenii la miting, de unde şi ce li s-a povestit. De ce sunt aşa sigur? Pentru că votantul pesedist are această particularitate, nu prea iese în stradă, poate doar pentru că îi scade salariul sau ajutorul social. Aşa că, dacă veţi vedea în perioada următoare nişte oameni din cine ştie ce loc cu drumuri proaste şi unde nu sunt bani nici pentru iluminat public, care protestează contra statului paralel, să ştiţi că ceva e în mare neregulă.

Şi pentru că acestă cântare a României lansată de PSD trebuie acompaniată şi de realizări economice, guvernul Tudose va continua cu măsurile. Creşte iar salariul minim, se mută contribuţiile, iar agenţii economici trebuie să refacă repede toate hârtiile, într-o lună, altfel iau amendă. Măsură bună, se mai strâng nişte bani şi din amenzi, că nu se poate termina totul, evident.

Nu pot să nu remarc zicerea de ieri a premierului Tudose cum că „ROBOR-ul atinsese un minim istoric în lume”. Aici are dreptate, că indicele ăsta e pur românesc, nu-l mai are nimeni. Asta a depăşit-o pe aia cu pilonul I de pensii are randament mai mare ca pilonul II. Omul ăsta ne anunţă că în zece zile face bugetul. Să sperăm că are ceva consilieri mai buni, că mie mi s-a făcut un pic frică.