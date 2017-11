Spre noi valenţe ale funcţiei prezidenţiale?

« Alte stiri din categoria Editorial

Paradoxul românesc a corupt tot ce mai era de corupt în ţara asta. Oropsiţii de la PSD nu fac nimic altceva decât să se vaite, să se plângă la popor cum sunt ei persecutaţi. Şi asta pentru că doresc binele trăitorilor pe aceste meleaguri. Şi pentru că vor binele riscă să fie martirizaţi pe altarul iubirii de patrie dă către „agenturile străine” şi ONG-urile lui Soros care nu au alt scop pe lumea asta decât să ne distrugă ca neam şi ţară.

Deşi ei sunt la guvernare - şi au cam tot fost în ultimele aproape trei decenii - dezastrul economic nu li se datorează. Cioloş, care e fiul lui Soros, e responsabil. Că altul de unde? Poate că la un moment dat degetele acuzatoare o să arate spre Ponta, mai ales că individul s-a gândit să pună şi el de un soi de partid, asumându-şi cu inconştienţă rolul de locomotivă de partid. Dar deocamdată alţii sunt duşmanii de clasă.

În timp ce toată atenţia este îndreptată către lupta PSD-ului cu statul paralel, în umbră se fac urzeli de care vor beneficia pe viitor taman persecutaţii de azi. Asta ca să ştie la ce răsplată să se aştepte după ce vor termina lupta cu statul paralel şi agenţii lui Soros.

Luni, Senatul a respins iniţiativa legislativă a celor de la PNL conform căreia persoanelor condamnate definitiv ar trebui să li se interzică definitiv să candideze la funcţia de preşedinte al României. O iniţiativă de bun simţ, având în vedere că există o decizie a CCR ce interzice persoanelor condamnate definitiv să facă parte din Guvern. Dar se pare că în România se lucrează cu măsuri diferite.

Cu ceva luni în urmă, persoanele care doreau să se angajeze pe post de „agenţi de curăţenie” (mai pe şleau femei de serviciu) la Camera Deputaţilor trebuiau să prezinte un cazier judiciar imaculat. Destul de haioasă cerinţa, în condiţiile în care majoritatea celor care-şi fac veacul pe acolo - vorbesc de aleşi - tocmai de asta s-au chinuit să intre în Parlament. Să fie plasaţi la adăpost de eventualele cercetări în viitoare dosare. Care s-ar putea să se finalizeze cu condamnări în adevăratul sens al cuvântului şi nu doar „cu suspendare”, cum s-au obişnuit.

E aberant să nu te poţi angaja paznic de noapte sau femeie de serviciu dacă ai cazier pătat, dar o condamnare penală să nu reprezinte o piedică pentru a ajunge în Parlament. Într-o vreme puteai să-ţi etalezi talentele şi în Guvern, nu deranja pe nimeni.

Încrâncenarea celor de la PSD de a păstra deschisă o anume cale demonstrează optimismul lui Dragnea. Care se vede preşedinte la alegerile viitoare. Bine, nu e singurul optimist, de ceva vreme în mediul virtual se agită un anume Liviu Pleşoianu care şi-a plătit postacii să-l proclame viitor preşedinte. Şi Firea e văzută de unii drept viitor preşedinte, deşi cred că ea s-ar mulţumi să se ocupe de capitală. Doar diversiuni ieftine, menite să atragă atenţia de la scena principală, acolo unde cavalerul cu mustaţă se pregăteşte să-şi facă falnica înscăunare.

Şi odată înscăunat o să avem de-a face cu o republică prezidenţială în adevăratul sens al cuvântului, una în care nu va mai conta cine este premier - cam ca pe vremea lui Băse - ci doar cine este preşedinte. Pentru că nu trebuie să ignorăm un aspect: într-o republică semi-prezidenţială cum este România preşedintele are atribuţii reprezentative şi limitate. Mult mai multă putere politică are preşedintele Camerei Deputaţilor, de pildă. De ce ar lăsa Dragnea adevărata putere din mână pentru a prelua o funcţie care are un rol mai degrabă simbolic? Încă un mister din categoria celor pe care nu le doresc rezolvate. Pentru că, prin prisma celor de la PSD, rezolvarea acestor mistere ţine mai degrabă de practica directă.

Să sperăm că nu se va ajunge până acolo. Dar deocamdată PSD-iştii şi acoliţii luptă cu statul paralel. Tăriceanu a anunţat că nu va participa la parada de 1 decembrie. Nu vrea el să se compromită, să apară alături de patronul statului paralel. Alt motiv n-a găsit. Statul paralel...

A uitat că anul trecut nu l-a chemat nimeni - şi nici pe Dragnea - pe motiv că au probleme penale? Se pare că da. Dar dacă vine Dragnea... Dragnea e singurul care poate demonstra că poţi fi mai puternic ca preşedinte decât ca premier. Şi că te poţi instala la Cotroceni. Acolo unde n-ai voie să dai cu mătura dacă ai cazier.