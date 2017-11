Doar bâlci cu comedianţi de proastă calitate

« Alte stiri din categoria Editorial

Deşi sunt angajaţi cu trup şi suflet în lupta cu statul paralel, în ciuda faptului că sunt incapabili să-l definească - aleşii au din când în când bunul simţ să recunoască existenţa realităţii care-l striveşte pe cetăţeanul de rând.

Cu ceva timp în urmă, rânjind sarcastic şi complet detaşat de ceea ce se întâmplă în ţară, Tăriceanu ne asigura că benzina nu s-a scumpit. El n-a văzut niciun fel de scumpiri; sunt doar baliverne puse în circulaţie de statul paralel şi Soros, veşnicul duşman al celor care vor să facă bine României. I-a luat o săptămână să recunoască ceea ce era evident, dar a admis să respiră mai uşor din cauză că nu are credite la bănci. Cu alte cuvinte, a recunoscut că şi creditele s-au scumpit şi sunt tot mai greu de plătit de către amărăşteanul de rând, care nu are altă soluţie decât să se împrumute.

Până la urmă au recunoscut şi guvernanţii ceea ce e evident pentru toată lumea. S-au scumpit alimentele. Şi s-au scumpit zdravăn. Premierul a avut o reacţie ironică. Cică „au început să circule caricaturi cu găini care îşi iau haine de blană, că s-au scumpit ouăle. E de blană, că s-au scumpit ouăle”. Trecem peste dezacordurile din exprimarea primului ministru care dovedeşte că, pe lângă faptul că nu are nicio cultură economică, e corigent şi la limba română. Aceasta este reacţia şefului executivului la valul de scumpiri. O ironie ieftină.

Solicitat să dea explicaţii pentru ce se întâmplă prin magazine, Petre Daea s-a ridicat la înălţimea şefului, dovedind încă odată că guvernul Tudose este format după principiul „a tunat şi i-a adunat”. Asta e, n-a prea avut Dragnea de unde găsi alţii mai de soi şi mai docili.

„Să dea explicaţii Guvernului României. Dumnealui nu este păun printre găini, fără să-şi păstreze aripile şi noi să fim în fiecare zi perpeliţi. Fie de situaţia reală pe care o are ţara. (…) Aştept să se concretizeze această analiză” s-a zburlit Daea ca orice individ acuzat pe nedrept. Normal, n-a arătat cu degetul spre colegii de guvernare, ci către preşedintele Consiliului Concurenţei. El e vinovatul şi nu cei care au scumpit combustibilii şi au băgat noi taxe de care nu s-a pomenit în programul de guvernare. Daea a şi insituit o echipă de control care să verifice ce şi cum, să afle de ce în România ouăle sunt mai scumpe decât în Germania sau Anglia.

De vină sunt alţii, nu cei care ne conduc. Cei care ne guvernează seamănă mai degrabă cu o turmă jalnică de comedianţi la glumele cărora nu mai râde nimeni. În loc de analize concrete şi soluţii, guvernanţii vin cu glumiţe. E greu să râzi la astfel de glume, dar deocamdată conducătorii nu sunt în stare să livreze altceva. Ei ţin cu dinţii de scaune şi spun că asta e datoria lor, să respecte votul care i-a plasat acolo. Că între timp fabulosul program de guvernare a suferit modificări mai mult decât substanţiale e genul de amănunt ce merită trecut cu vederea.

Şi dacă cineva mai speră la ceva din partea opoziţiei, constatăm că nici de aici nu vin decât glumiţe. Nu sunt capabili să ofere o alternativă viabilă - până la urmă, când au fost la putere, n-au procedat mai responsabil - dar când vine vorba despre glumiţe... La asta se pricep. Le-au livrat foştilor aliaţi (pentru o parte a actualului PNL, e drept, dar până la urmă să nu ignorăm că politicienii parcă sunt odraslele unei singure mame) ouă de ciocolată. Din alea cu surprize, să dea o anumită greutate şi conotaţie gestului. Moţiunea a picat; era cât se poate de previzibil.

La fel şi glumiţele. Circul la care guvernanţii şi inamicii lor politici nu mai sunt în stare să livreze şi pâinea. Dar, dacă nu mai au pâine, încearcă să compenseze cu circ suplimentar. Circ de proastă calitate. În ton cu guvernarea.