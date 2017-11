Unitatea Moldovei

« Alte stiri din categoria Editorial

„Moldova vrea autostradă!” De câte ori nu aţi auzit acest slogan, din gura ziariştilor, a oamenilor nemulţumiţi care au ieşit în stradă şi chiar a unor politicieni, care au înţeles că acesta poate fi un vector important pentru obţinerea câtorva sute, poate chiar mii de voturi în plus? Dar oare chiar toată Moldova vrea autostradă? Reformulez, dar oare chiar toată Moldova vrea aceeaşi autostradă, adică aceea care să lege estul lăsat pradă sărăciei, de vestul bogat şi cu o infrastructură cât de cât decentă?

Nu, nu toată Moldova este unită pentru acest ţel! De fapt, Moldova este mai dezbinată ca niciodată, iar prăpastia se deschide tot mai adânc între judeţele ei. Unele, mai bogate, precum Suceava, Bacău sau Neamţ, care culmea au fost declarate cu ani în urmă zone defavorizate şi care continuă şi acum să fie favorizate în detrimentul celor mai sărace îşi văd de propriul interes şi nu mai fac de mult front comun cu celelalte zone ale Moldovei, în detrimentul cărora s-au dezvoltat ele. E o întreagă poveste despre modul cum de-a lungul anilor s-au direcţionat investiţiile spre Suceava lui Flutur, Bacăul lui Hrebenciuc sau Neamţ lui Culiţă Tărâţă şi apoi a lui „Pinalti”. Nu cred că mai trebuie dezvoltat subiectul. Problema e că odată ce s-au văzut cu sacii în căruţă, aceste judeţe, mai bine zis politicienii din aceste judeţe, au uitat de unde au plecat şi încearcă să-şi menţină statutul de judeţe favorizate în detrimentul celorlalte din Moldova. Nici vorbă de dezvoltare regională unitară. Nici vorbă de unitate în susţinerea marilor proiecte. Degeaba ies în stradă mii de ieşeni şi cer finanţarea autostrăzii „Iaşi - Târgu Mureş”, pentru că se trezeşte câte un parlamentar pesedist de la Bacău, Dragoş Benea, pe numele lui, care după ce a zăcut doi ani în Senat (0 - declaraţii politice, 0 - întrebări, 0 - interpelări, 0 - interpelări adresate primului ministru, 1- luare de cuvânt în plen, când a depus jurământul, 1 - moţiune de cenzură, împotriva propriului guvern Grindeanu) şi declamă că prioritatea Moldovei ar fi cu totul alta, autostrada „Braşov - Bacău”: „Din 2006 de când există acest proiect nu s-a întâmplat nimic şi teoria mea e că nici nu o să se întâmple ceva. Să fim realişti, nu sunt bani pentru Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni. Nu o permite nici formele de relief, nici rezervaţiile naturale, nici costurile”. Degeaba a încercat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, să-i explice, să-i dea un răspuns tehnic, fostul preşedinte al CJ Bacău a ţinut-o pe-a lui: „autostrada care trebuie făcută în Moldova este Bacău - Braşov” şi nu alta.

Ca să punem lucrurile în ordine, Autostrada Târgu Mureş - Ungheni, ar costa vreo patru miliarde de euro şi ar avea vreo 350 de kilometri, în timp ce Bacău - Braşov ar presupune doar jumătate din costuri, dar reprezintă şi jumătate din distanţă. Aici mai intră în calcul şi un studiu de oportunitate, de valori ale traficului şi multe alte aspecte, care ar permite dezvoltarea întregii regiuni, dar de care pesedistului băcăuan i se fâlfâie. Interesant ar fi dacă acest parlamentar ar discuta şi cu oamenii de afaceri din zonă şi i-ar întreba ce le-ar conveni mai mult o „autostradă spre pârtiile de schii de la Braşov sau una care să le faciliteze legătura spre Occident?”

Atitudinea lui Benea mi-a adus aminte de morala din snoava lui Ion Creangă, „Moş Ion Roată şi Unirea”: „Dumnevoastră, ca fiecare boier, numai ne-aţi poruncit să aducem bolovanul, dar n-aţi pus umărul împreună cu noi la adus, cum ne spuneaţi dinioarea, că de-acum toţi au să ieie parte la sarcini: de la vlădică până la opincă. Bine-ar fi dac-ar fi aşa, cucoane, că la războiu înapoi şi la pomană năvală, parcă nu prea vine la socoteală… Iar de la bolovanul dumnevoastră am înţeles aşa: că până acum noi, ţăranii, am dus fiecare câte-o peatră mai mare sau mai mică pe umere; însă acum suntem chemaţi a purta împreună tot noi, opinca, o stâncă pe umerele noastre”.

Aşa că judeţele bogate vor deveni şi mai bogate, în timp ce cele sărace se vor zbate în nevolnicia lor, ceea ce nu poate decât să-i bucure pe politicieni, pentru că o Moldovă dezbinată va fi mult mai uşor de „cumpărat”.