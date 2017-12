Democraţie în sărăcie nu se poate

« Alte stiri din categoria Editorial

În timp ce unii dintre noi ne indignăm de modificările aberante pe care parlamentarii PSD vor să le introducă la Codul Penal, uităm că încă nu s-a ajuns la ele. Deocamdată lupta e pentru altele, legea statului magistraţilor, organizarea judiciară şi legea CSM. În două-trei zile vor ajunge la promulgare, că graba e mare. Preşedintele le va retrimite probabil în parlament, de unde vor veni înapoi şi gata, nu prea mai are ce face (în afară de atacarea lor la Curtea Constituţională, dar cu puţine şanse).

Nici nu s-a ajuns încă la modificările alea aberante de cod penal de genul nu se mai pot folosi probe video sau infractorii trebuiesc anunţaţi dinainte că vor fi anchetaţi. Probabil le ştiţi şi pe celelalte. Nu ştiu dacă vor continua tot aşa pesediştii sau dacă vor renunţa.

Prima variantă e că merg până la capăt cu modificările astea cretine şi România devine o republică a infractorilor. Ce rezultă de aici e simplu, dar şi dramatic. Ne putem lua la revedere de la democraţie, vom avea un Viktor Orban sau un Erdogan românesc pe numele lui Liviu Dragnea, un despot înţelept. Multipartitismul va deveni inutil, românii şi aşa au alte griji. Comisia Europeană va activa probabil aceeaşi „clauză nucleară” ca în cazul Poloniei, care duce, pe lângă sancţiuni economice, la posibilitatea ca ţara respectivă să rămână fără drept de vot la Bruxelles. Finalul acestui scenariu va avea accente ruseşti, că nu văd cum am putea continua în cadrul UE. Se vor inflama naţionalismele, lasă că ne descurcăm noi şi fără europeni, că noi suntem români şi putem, apoi ţara se va prăbuşi complet în negura de unde a ieşit în 1989.

A doua variantă e mai apropiată de stilul PSD, la fel de dramatică, dar mai ocolită. Majoritatea aberaţiilor vor fi retrase de Iordache et comp, Dragnea va ieşi să spună, ca de obicei, că a fost o eroare de comunicare (chiar, aţi observat că Dragnea a dispărut din viaţa publică de când cu scandalul cu justiţia?) şi se va merge în direcţia protejării corupţilor, că aici trebuie să livreze rezultate Dragnea, dacă nu vrea să piardă partidul.

Argumente pentru ar fi ultimele proiecte de lege care au apărut. Să le trecem în revistă:

- Codul Administrativ nu va mai fi adoptat de Guvern, ci a fost depus la Senat, ca propunere legislativă a senatorilor PSD, în frunte cu Liviu Dragnea. Proiectul are două aspecte controversate: persoanele care au suferit condamnări penale, dar au fost reabilitate, pot face parte din Guvern şi procurorii nu vor mai putea verifica actele administrative ale miniştrilor;

- anularea închisorii pentru fapte grave de evaziune fiscală. Un proiect depus de pesedişti prin care evazioniştii pot scăpa de o condamnare de peste 15 ani dacă achită prejudiciul;

- dacă nu ies bani din corupţie, nu poţi fi condamnat. 15 deputaţi PSD au depus la Senat o iniţiativă legislativă prin care vor schimbarea legii, în sensul că dacă nu profiţi direct de actul de corupţie, nu eşti vinovat. Vă daţi seama ce deschidere la furăciuni ar fi o asemenea prevedere în lege;

Dacă la astea mai adăugăm prevederile cu eliminarea arestării corupţilor, a ascultării telefoanelor lor, anunţarea anchetelor şi a percheziţiilor avem o imagine clară spre ce ne îndreptăm. Se vor prevala probabil de prevederi precum cea în care cel reţinut este purtat pe stradă în cătuşe (chestie exagerată, evident) şi vor trece pe lângă şi mizeriile astea.

O să îi întrebăm pe parlamentarii PSD de Botoşani dacă modificările la Codul penal, aşa cum sunt prezentate acum, sunt bune. Chiar sunt curios ce vor răspunde. Le înţeleg cumva jena, care este vizibilă, credeţi-mă, la ei şi la mulţi vajnici votanţi şi simpatizanţi ai PSD.

Însă situaţia în care se află marea masă a pesediştilor e simplă şi foarte des întâlnită, ca metodă de manipulare. Imaginaţi-vă că vă apare cineva în faţa casei şi cere să semnaţi o petiţie pentru trafic civilizat. O semnaţi, evident. După o săptămână vin oamenii şi spun că, pentru că aţi semnat petiţia, vor să monteze în curtea dumneavoastră un panou uriaş pentru siguranţa circulaţiei. Vă vine mult mai greu să refuzaţi, nu? Apare un soi de disonanţă cognitivă, sunteţi de acord cu siguranţa în trafic, dar nu vreţi un panou care să vă facă umbră la casă. Cele două dorinţe se cam exclud una pe alta.

Cam asta se întâmplă, oamenii au votat PSD dar nu prea mai sunt de acord cu ce vrea PSD să facă. Banii, măririle de salariu au fost ok (pentru cei care le-au luat), dar asta cu justiţia nu mai e.

Cum procedăm? Acceptăm panoul ăsta mare al lui Dragnea et comp? Sau îi spunem să îşi bage panoul undeva? După cum merg lucrurile, nu depinde de panou. Depinde de bani, că de aia suntem săraci, să putem fi cumpăraţi. Dacă primim banii în continuare, vom învăţa să trăim şi cu panoul pesediştilor care face umbră ţării. Cam aşa stau lucrurile, din păcate.