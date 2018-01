A plecat şi Bica. În Costa Rica

« Alte stiri din categoria Editorial

A fugit şi Alina Bica. E drept că încă nu se vorbeşte despre fugă, dar până la urmă asta e. După Ghiţă şi Mazăre a fugit şi fosta şefă a DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism).

Alina Bica nu s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la procesul în care este judecată alături de Adriean Videanu. Avocatul acesteia a anunţat cu nonşalanţă că Bica e plecată în Costa Rica, unde are de gând să lucreze ca avocat. Ceva mai înainte apărarea a depus în instanţă acte medicale din care reieşea că fosta şefă de la DIICOT a suferit un accident în Spania şi, prin urmare, nu se poate prezenta la proces. S-au câştigat câteva săptămâni. Acum s-a cam lămurit situaţia. Alina Bica e în Costa Rica, una dintre puţinele ţări cu care România nu are tratat de extrădare. Adică e puţin probabil să mai revină în ţară. Mai ales că a făcut rost de două condamnări cu executare în două din procesele în care este judecată. E drept că sentinţele nu sunt definitive, dar la câte dosare are e destul de posibil să nu scape basma curată.

Şi nu e vorba doar de Bica. În dosarele respective sunt implicate personaje „cu greutate” din politică, lumea afacerilor sau cea interlopă, prin urmare Bica a devenit un subiect sensibil pentru mulţi. Şi pentru a nu deveni cu adevărat stânjenitoare i s-a facilitat plecarea într-o ţară în care extrădarea n-o poate afecta. Bica susţine că are probleme de sănătate. Aşa o fi; în ziua de azi cu greu mai găseşti un om sănătos. Sănătatea trebuie păstrată şi îngrijită şi una dintre cele mai straşnice recomandări în privinţa asta e să te ţii departe de locuri răcoroase, umede şi în care domină înghesuiala. De ce nu s-o fi internat şi ea, ca tot parvenitul mioritic, pe la vreo clinică din Austria sau din Turcia? Răspunsul e evident. Aceste state au tratate de extrădare şi se ştie că extrădarea nu face foarte bine la sănătate.

Alina Bica este un subiect delicat. Declaraţiile ei ar putea provoca neplăceri multora dintre puternicii zilei care îşi permit să se bată cu pumnul în piept doar pentru că Bica încă n-a deschis gura. Tocmai de aceea i s-a netezit calea spre orizonturi mai însorite şi de unde extrădarea către România este aproape imposibilă.

Există persoane implicate în dosare cu miză mult mai mică pentru care n-a fost ridicat controlul judiciar. Au interdicţie de a părăsi România deşi în cazul lor instanţa nu s-a pronunţat. În ceea ce o priveşte pe Bica, deşi a fost condamnată în două dosare, autorităţile au fost cât se poate de înţelegătoare şi n-au considerat că ar fi necesar să i se interzică ieşirea din România. Bâlbă a autorităţilor? Eroare de comunicare? Indulgenţă de care s-a profitat la modul cel mai grosolan?

Cred că mai degrabă putem vorbi despre complicitate. Cum spuneam şi mai sus, Bica deţine răspunsuri la anumite întrebări, dar şi dovezile care pot înfunda pe mulţi. Aşa că s-a optat pentru varianta mai comodă. I s-a oferit cadrul legal să poată pleca din ţară. Şi Bica a plecat.

După ce informaţia a apărut în presă, fosta şefă de la DIICOT a făcut unele declaraţii din care trebuie să se înţeleagă că nu e vorba de nicio fugă. Praf în ochi, nimic altceva. Doar încearcă să mai câştige ceva timp. Timpul, care le vindecă şi le prescrie pe toate. Aproape pe toate...

Din ce în ce mai multe personaje controversate, asupra cărora planează ameninţarea puşcăriilor insalubre, aleg să fugă din ţară. Şi reuşesc. Cu complicitatea autorităţilor. Care ştiu ele ce ştiu. Normal, statul paralel este de vină. Şi Soros...