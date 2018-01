Premierul lui Dragnea, guvernul baronilor

« Alte stiri din categoria Editorial

În urmă cu doar câteva zile, când Dragnea a câştigat categoric bătălia cu Tudose, toţi am crezut că liderul PSD a devenit şi mai puternic, că şi-a întărit poziţia în partid şi că nimic nu mai poate să-l doboare, decât o eventuală condamnare cu executare într-unul dintre dosarele sale. Dar se pare că nu e deloc aşa. Cel puţin aceasta este prima senzaţie după anunţul componenţei Cabinetului Dăncilă. E drept că Liviu Dragnea şi-a păstrat două-trei posturi cheie în guvern, dar majoritatea au fost revendicate de „baronii locali”. Aşa se face că acest nou cabinet pare unul mai apropiat de chipul şi înfăţişarea PSD şi mai puţin de cea a păpuşarului din Teleorman.

Mihai Tudose a fost prima opţiune a „baronilor PSD” în încercarea acestora de a-i tăia un pic din nas lui Dragnea, dar se pare că acesta nu prezenta prea multe „garanţii” de loialitate şi, după ce a dinamitat situaţia din guvern, a fost aruncat ca o măsea stricată. Şi astfel, ei, „baronii”, care au pus stăpânire pe mai multe regiuni ale ţării, au ajuns acum să facă legea şi în guvern. Au încercat şi în mandatele altor premieri, dar nu le-a mers pe deplin nici cu Văcăroiu, nici cu Năstase, nici cu Ponta, nici chiar cu premierii marionetă ai lui Liviu Dragnea. Acum, însă, fiecare dintre ei va conduce indirect, prin păpuşile pe care le-au impus în Cabinetul Dăncilă, câte un domeniu social al României. E drept că fiecare „baron” are interesul lui şi de multe ori s-ar putea ca aceste interese să fie divergente şi să iasă scântei, dar cu siguranţă guvernul Dăncilă nu va fi cu nimic mai bun decât cele precedente, pentru că toţi au un numitor comun: problemele cu Justiţia. Aşa se face că vom vedea în continuare atacuri dure la adresa procurorilor şi judecătorilor şi îndeosebi asupra legilor justiţiei, chiar cu riscul ridicării în cap a oficialilor europeni şi a pierderii de fonduri europene, pe care şi aşa nu suntem în stare să le atragem şi să le folosim în interesul nostru.

Şi de această dată se pare că noi moldovenii am ieşit în pierdere, chiar dacă în noua echipă guvernamentală se găsesc mai mulţi reprezentanţi ai judeţelor din această parte a ţării. De ce spun asta? Simplu, Transporturile au ajuns pe mâna PSD Bacău, organizaţia care a sabotat cât a putut realizarea Autostrăzii Iaşi - Târgu Mureş (A8) în detrimentul uneia care să unească Bacăul de Braşov, să aibă ei cum să ajungă mai repede la pârtiile de schi de pe Valea Prahovei. La nivel declarativ, ministrul nominalizat, Lucian Şova, susţine că cele două autostrăzi nu se exclud una pe cealaltă, dar dacă ţinem cont că la sfârşitul săptămânii trecute CNAIR a reziliat contractul pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureş - Ditrău, soarta A8 pare pecetluită.

Nici de la ceilalţi miniştri nu putem avea prea multe aşteptări, poate doar de la cuplul Eugen Ştefan (vicepremier fără portofoliu) - Eugen Teodorovici (ministrul Finanţelor Publice). Cei doi, criticabili şi criticaţi în mandatele pe care le-au deţinut în trecut, sunt net superiori lui Ionuţ Mişa, care a lăsat o jale mare în urma sa la Finanţe, o harababură care îi afectează atât pe cei din sistem, cât în mod deosebit pe contribuabili. Oricum, şi ei pornesc la drum cu o serie de idei proaste, precum cea a globalizării veniturilor, care, în fapt, poate fi doar anticamera trecerii la un sistem de impozitare progresiv, deoarece nu are nici o logică în condiţiile existenţei cotei unice.

Dar asta vom vedea în lunile viitoare, când guvernul îşi va da adevărata măsură a valorii şi mai ales a subordonării sale.