Cartea milogului

Nici bine nu a început săptămâna şi am fost asaltaţi cu veşti oarecum hilare din sfera politicului. Spun oarecum hilare deoarece Dragnea a luat o binemeritată pauză în lupta cu statul paralel şi s-a concentrat pe aspecte mai personale. Cică omului i se pun beţe în roate de către cei de la DNA care ţin neapărat să-l înfunde. Pe el, care şi-a asumat, nesolicitat de nimeni, nobila misiune de a muri în picioare în lupta cu Soros şi cei care vor să destabilizeze ţara care, după cum se poate observa, prosperă ca Făt Frumos în urma programului de guvernare.

Concret, Liviu se plânge că nu i s-a pus la dispoziţie o copie în format electronic a dosarului. Mai concret a volumelor din dosar, că sunt aproape trei sute sute de volume. Mai multe decât se găsesc în biblioteca multora dintre români. Şi în condiţiile în care copierea a doar optsprezece volume l-a păgubit de 6.000 de lei, e clar că întregul proces de copiere l-ar costa peste 100.000. Adică peste miliardul de lei vechi - informaţie necesară pentru cei care se opun denominării cu toate forţele. Şi de unde să scoată Dragnea atâta bănet în condiţiile în care are un salariu de mizerie? Unul care i-a fost afectat de revoluţia fiscală şi mai e şi sub sechestru.

Avocata lui Liviu Dragnea s-a plâns pe la televiziunile de partid de abuzurile la care îi este supus clientul şi ce greu îi vine să supravieţuiască doar din salariu. A precizat până la plictiseală că „domnul Dragnea nu are alte venituri”. Curios e cum, doar din veniturile de la stat, Dragnea a reuşit să-şi ridice ditamai gospodăria pe la el prin judeţ. Una care i-ar face invidioşi pe miliardarii altor meleaguri, acei miliardari care au afaceri serioase şi n-au muncit în viaţa lor la stat.

Iar acum omul de care depinde aplicarea programului de guvernare ne anunţă că este falit şi se milogeşte să i se livreze dosarul în format electronic. Chipurile pentru că ar costa mai puţin.

Încă un număr de scamatorie pe scena politică românească. Unul menit să distragă atenţia de la şmecheria principală. Şi să atragă compasiunea pentru care românii sunt celebri în lumea întreagă. Doar că aleg să şi-o risipească pe cei care nu prea merită.

Nu e Dragnea primul personaj care mizează pe cartea milogului. Într-un moment delicat al carierei sale politice Victor Ponta a fugit să se opereze la turci. A revenit în cârje şi cu o moacă de suferind care trebuia să-i aducă înţelegere. Ovidiu Vântu s-a prezentat la tribunal în scaun cu rotile. Şi tot din scaun cu rotile a anunţat că începe vânătoarea lui Băsescu. Înainte de a fi condamnat la zece ani din care n-a executat decât o mică parte „dom’ Profesor Voiculescu” era bolnav de toate bolile incompatibile cu regimul de detenţie. Curios e că în spatele gratiilor s-a vindecat de toate. Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, a trebuit să fie arestat pentru luare de mită ca să-şi dea seama că suferă de douăsprezece boli grave de care s-a vindecat repejor de îndată ce a fost pus în libertate. Mă îndoiesc că, dacă e întrebat pe repede înainte de ce boli suferea prin 2015, mai e capabil să enumere măcar vreo opt.

Nici măcar pentru Dragnea nu e prima oară când mizează pe cartea milogului. O vreme i-a asigurat pe toţi că, din cauza hăituelilor la care e supus de către statul paralel familia lui e distrusă. Astfel fratele i-a murit din cauza dosarului referendumului. Cică l-a afectat iremediabil. Curios cum l-a durut pe frate mai mult decât pe Dragnea la fel cum e curios că, deşi Dragnea a fost condamnat prin 2015, fratele i-a plecat la cele veşnice prin 2013. O fi acţionat preventiv, sau se vede îndemânarea statului paralel... Când o să ne spună Dragnea că, din cauza statului paralel a divorţat şi de Bombonica?

Persecutat om, nimic de comentat. Acum vine cu legenda că, prin preţul exorbitant cerut pentru copierea dosarului, i se interzice accesul la acesta. Normal, dacă nu are bani să-şi copieze volumele, atunci nu o să o facă şi apărarea va avea de suferit. Dragnea nu suflă o vorbă despre cât îl costă avocaţii şi de unde are bani să şi-i plătească. Fiind aşa de sărman e clar că nu are de unde să-i plătească dar totuşi îşi permite. Un amărât demn de toată mila. Şi dacă mai băga şi pastila că pentru a-şi copia dosarul trebuie să defrişeze o pădure pentru a face rost de maculatura necesară, pun pariu că mai căpăta ceva adepţi la capitolul compasiune.

Poate se găsesc câţiva români de bine care, recunoscători pentru prosperitatea adusă de programul de guvernare vor face o chetă să-l ajute pe Dragnea. Aşa, să nu se mai plângă... Şi să-i demonstrăm că românilor încă le pasă.