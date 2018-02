Dar în schimb voi ce oferiţi?

« Alte stiri din categoria Editorial

La Ministerul Finanţelor a avut loc un protest inedit. Avioane de hârtie au zburat prin faţa clădirii. Faceţi declaraţia 600 să zboare, acesta a fost mesajul transmis de protestatari, la care s-au adăugat şi câţiva artişti. De asemenea, s-a dat startul şi unei petiţii online prin care se cere modificarea Codului Fiscal. Artiştii susţin că nu vor depune declaraţia 600 şi sunt decişi să-şi apere drepturile.

Evident, nu formularul 600 e important în această situaţie. Guvernanţii bâjbâie în jurul formularului şi nu se concentrează pe ceea ce este cu adevărat important. Iniţial formularul trebuia depus până la sfârşitul lunii ianuarie, ceea ce a dus la aglomerarea ghişeelor ANAF, la panică şi nervi. Mai apoi perioada de depunere s-a prelungit, să aibă timp tot românul vizat să depună declaraţia. S-a vorbit chiar şi de eliminarea formularului. Dar chiar dacă este eliminat formularul 600 - o concesie pe care guvernanţii se pare că sunt dispuşi să o accepte - problema esenţială rămâne. Ordonanţa de urgenţă 79/2017. Artiştii susţin că prevederile respectivei ordonanţe sunt „profund neechitabile, aberante şi vădind necunoaşterea naturii activităţilor independente, neprofesionalism şi un dispreţ cu totul excepţional la adresa cetăţenilor acestei ţări”. Aspecte care ne erau în general cunoscute doar că în ultima vreme s-au acutizat şi nu mai pot fi ignorate. Mai ales că, presimt eu aşa, guvernanţii nu se vor opri aici.

Ca scriitor cu peste un deceniu de activitate în spate ştiu cam cum stau treburile în domeniu. Acum vreo zece ani, dacă erai angajat, plăteai din drepturile de autor doar impozitul pe profit. Vreo 16%. Nu prea era de unde, deoarece editurile cu care am lucrat în acea vreme nu ofereau nici măcar un raport al vânzărilor, darămite drepturile de autor din contract. Dar statul era orb şi surd la astfel de manevre. N-am auzit ca vreo editură să fi păţit ceva pentru că nu şi-a plătit autorii. Nici autorii nu prea s-au plâns. Dacă făceai asta era clar că nu te mai publică nimeni.

În timp lucrurile s-au mai normalizat. Drepturile au început să fie plătite - nu de către toată lumea; încă există multe edituri care nu oferă nici plata drepturilor de autor sau plata traducerilor - dar statul a venit cu o nouă pretenţie. Contribuţie de 5,5% pe lângă impozitul pe venit.

La finele anului trecut guvernanţii şi-au dat în petec. Au scăzut impozitul pe venit la 10% dar în schimb au băgat contribuţii de 35%. Vreo 45% pentru cei care realizează din activităţi independente venituri ce depăşesc în medie un salariu minim pe economie. Bănuiesc că nu va trece mult până statul va pretinde 45% de la toţi cei care au activităţi independente, indiferent de cât anume câştigă. E doar o chestiune de timp. Deja s-a văzut cum lucrează specialiştii ministerului. Ăia de-au dus la situaţia ca persoanele ce nu lucrează cu normă întreagă să vină cu bani de acasă pentru a nu rămâne datori la stat.

Marea problemă - mai mare decât cuantumul dărilor e faptul că aceşti bani trebuie daţi statului anticipat. Şi cine a scăpat anticipat bani la stat ştie că banul dat nu mai poate fi recuperat. Anul trecut s-a constatat că aveam daţi la stat ceva mai mulţi bani decât era cazul. Preventiv... Când i-am cerut mi s-a spus că nu se poate. Că rămân acolo pentru a stinge o eventuală datorie pe care o voi face pe viitor. Nu era vorba de o sumă colosală, dar nu mi s-a părut normal să fiu tratat preventiv.

Artiştii afectaţi de formularul 600 ar trebui să livreze preventiv către stat minim 10.000 de lei. Nu există nicio garanţie că în 2018 vor câştiga la fel de bine ca în anul precedent. Chiar nu există. Dar statul cere banii. Marian Godină, simpaticul poliţist din Braşov, a câştigat din cartea sa salariul pe vreo nouă ani. Ar trebui să livreze anticipat statului vreo şapte sute de mii de lei. Cine îi garantează lui Godină că în 2018 va avea acelaşi succes răsunător ca în 2016 şi 2017? Cine le garantează lui Cărtărescu, Chirovici şi Bergler - cei mai bine vânduţi autori români - aceleaşi venituri ca în anul precedent?

Statul nu mişcă un deget pentru a sprijini artiştii români. Statul doar cere bani. Institutul Cultural Român există doar aşa... Dacă eşti deja celebru te traduce şi te ajută. Dar cine, odată devenit celebru, mai are nevoie de ICR? Care mai degrabă încurcă decât ajută. Cărtărescu a păţit-o la Paris din cauza lor. Agenţi literari pentru autorii români nu există. Asta în condiţiile în care literatura ar putea aduce beneficii importante nu doar scriitorilor, ci şi statului. Autorii români deveniţi celebri în lumea întreagă nu datorează statului nimic - vorbim aici doar de promovare şi sprijin - dar în schimb pot deveni datori vânduţi către stat.

Zilele trecute, până şi politicienii s-au revoltat de ce a păţit Simona Halep. Statul australian i-a reţinut, sub formă de taxe, 45% din premiu. Politicienii au spus că nu e drept, că e prea mult. Aşa sunt ei, e mai comod să critici ce se petrece pe alte meleaguri. Dar e drept oare să livrezi la stat 45% din ceea ce e foarte posibil să nu câştigi în condiţiile în care nu ţi se oferă chiar nimic? Nu ar fi mai normal ca politicienii să privească în ograda proprie decât peste gard? Întreb şi eu...