Haiducie prin pădurea întunecată

De ce era nevoie de harababura asta legislativă, care întoarce ţara cu fundul în sus? Nicio guvernare socialistă nu a mai făcut asta până acum. Pe vremea lui Văcăroiu coloşii industriali comunişti s-au prăbuşit rând pe rând, dezvoltarea a fost zero, iar ţara a încremenit pur şi simplu, acumulând datoriile uriaşe care aveau să dea guvernul ţărănist peste cap. Pe vremea lui Năstase a început redresarea, iar în cea a lui Ponta am reuşit cumva să o luăm din loc, chiar dacă furturile şi greşelile au continuat. Numai Dragnea a dat-o cu oiştea-n gard din chiar prima lună, după care a mers din rău în mai rău. Dacă precedentele au fost măcar suportabile, atunci asta de acum de ce nu este? Dar este asta de acum o guvernare socialistă? Categoric nu!

Cu toate găştile care s-au perindat pe la Palatul Victoria, cu toate manevrele lor întru îmbogăţirea rapidă a clanurilor pe care le reprezentau, niciuna nu a îndrăznit să abată parcursul european al ţării, niciuna nu a atentat la sistemul de alianţe în care ne-am aşezat, niciuna - cu excepţia intervenţiei brutale a lui Iliescu din zorii democraţiei - nu a bulversat întreaga societate aşa cum a făcut-o acest grup condus de un infractor dovedit. Nu l-a obligat nici vreo conjunctură internaţională cumplită pentru ţară, nici vreo răscoală internă, nici vreo trădare neaşteptată a boierilor care l-au înscăunat, nici măcar - din ce se ştie până acum - vreo boală ascunsă, cum s-a mai nimerit să aibă câte un conducător prin istoria noastră. Şi atunci?

Legile justiţiei - da, o mare parte dintre modificări erau necesare pentru armonizarea cu deciziile CCR, cu noi prevederi ale legislaţiei europene, cu unele sentinţe de la CEDO. Cum procedează grupul condus de infractori şi urmăriţi penal? Pe lângă cele cu adevărat necesare, mai introduce câteva, menite să-i facă scăpaţi pe membrii săi. În cele din urmă, se dovedeşte că doar acestea din urmă îi interesează, la restul sunt gata să renunţe, lăsând clar impresia că au fost propuse doar pe post de scăzământ la negociere. Cu cine? Cu o mare parte a societăţii româneşti, cu Bruxelles-ul, cu Washingtonul, cu ambasadele şi liderii a câteva zeci de ţări, cu Interpolul, cu FBI, cu oricine, că nu ştiu cum naiba toţi s-au prins de „schema Dragnea” şi cer renunţarea imediată la adoptarea lor. Sigur, trebuie să fie o conspiraţie mondială antiromânească, nimeni nu vrea să înţeleagă că nouă ne plac hoţii.

Serviciile şi statul paralel - da, am scris nu odată că avem cele mai numeroase şi bine plătite servicii secrete pe cap de locuitor, că s-au inserat în toate domeniile vieţii publice, ba şi în cele ale vieţii private, că abuzează de influenţă pentru căpătuiala şefilor lor, întocmai ca politicienii. Cum procedează grupul condus de infractori şi urmăriţi penal? Încearcă să şi le subordoneze, nu să le diminueze influenţa, de multe ori malefică, ci doar să le schimbe macazul. Dărâmă SRI, SIE, SPP, DIPI nu ca să le reformeze, ci doar ca să-i pună pe „ai lor”, cu bugete chiar mărite, cu forţă de penetrare şi mai mare şi fără să schimbe o iotă din aberaţiile care permit serviciilor să facă bani, dacă nu ilegal cel puţin imoral.

Finanţele - da, am scris nu odată că sistemul fiscal românesc este inegal, cu una dintre balanţe puternic înclinată către stat, sufocat de birocraţie, de incompetenţă şi dominat de optica aceea de reminiscenţă comunistă: toţi sunteţi nişte infractori, doar că noi nu v-am prins încă. Cum procedează grupul condus de infractori şi urmăriţi penal? Păi are nevoie disperată de bani, ca să-şi fidelizeze susţinătorii, dar mai ales reţeaua de potentaţi locali, care asigură perpetuarea la putere. Prin urmare, toată această bulversare fără precedent - de nimeni nu mai ştie ce salarii să dea, ce fel de declaraţii să depună şi cum să le completeze - are o singură consecinţă: cresc considerabil veniturile centralizate ale statului. Acest din urmă atribut are o importanţă capitală: centralizate. Asta înseamnă că distribuirea stă în pixul şefilor grupului şi că cine mişcă în front este automat tăiat de la raţie. Asta înseamnă revoluţia fiscală făcută de acest grup. Nu a vrut nimeni să asculte avertismentele pe care economiştii le-au emis la unison. Acum le experimentează pe propria piele însă, fiindcă pe lângă şefi se mai aleg şi cei mărunţi cu ceva, nu mă aştept nici la proteste. Vor fi câteva ajustări, produse de proteste puctuale şi cam atât.

Ce fel de regim trăim? Nimeni nu ştie. Nu e nici social-democrat - să niveleze prăpăstiile create de un eventual sistem excesiv de liberal, de care nici măcar nu am avut parte vreodată, nu e nici liberal - să sprijine întreprinzătorii, nu e nici iliberal - cum e moda acum în estul şi centrul Europei, ca răspuns la stupidul post-adevăr care a dus America şi vestul Europei într-o fundătură, nu e nici fascist, nici comunist, nici măcar liber schimbist. Nu este nici autarhie, nici autocraţie, nici măcar cleptocraţie. Pare să fie un fel de haiducie din pădurea întunecată, în care ceata, bine sfătuită de iscoade de pe lângă domnie, scapă mereu în ultima clipă. Şi în care necazul celor care înţeleg cât de cât ce se întâmplă este că potera nici nu se vede şi nici nu arată că ar vrea să-i prindă.