Go, go away!

Alexander Adamescu, Sebastian Ghiţă, Puiu Popoviciu, Radu Mazăre, Alina Bica şi Elena Udrea. Toţi, rând pe rând, din importanţi oameni de afaceri şi/sau politicieni au ajuns fugari. Toţi au plecat în străinătate în timpul proceselor sau imediat după ce s-a dat o sentinţă definitivă cu executare pentru a nu mai ajunge în arest.

După ce au sfidat ani de-a rândul opinia publică, permiţându-şi să violeze în fel şi chip legile ţării cu un dispreţ incomensurabil, acum toţi pozează în victimele „statului paralel”, urlând cât îi ţin bojocii că serviciile secrete, procurorii DNA şi câţiva judecători şi-au dat mâna să le strice lor carierele de succes şi reputaţiile. Au preluat discursul altor doi politicieni de vârf cu dosare penale, Călin Popescu-Tăriceanu şi Liviu Dragnea, care, odată cu apropierea deznodământului în dosarele în care sunt cercetaţi sau judecaţi, au devenit tot mai vocali împotriva „statului paralel”. Cei doi, spre deosebire de cei de mai sus, ameţiţi de beţia puterii cred că vor putea, în ceasul al 12-lea, să schimbe legislaţia astfel încât să scape basma curată, în ciuda faptelor penale pe care le-au comis în funcţiile de conducere pe care le-au avut de-a lungul timpului. Numai că ei se confruntă cu opoziţia societăţii civile şi a instituţiilor europene, care încearcă să readucă România pe drumul cel bun. Aşa că şi-au pus subordonaţii „să latre” la preşedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, care a avertizat România că poate rămâne ani buni în afara Spaţiului Schengen şi sub monitorizarea MCV, şi la membrii Comisiei şi ai Parlamentului European, care au „îndrăznit”, ca după un an de proteste de stradă, să organizeze o dezbatere publică despre situaţia statului de drept din România.

Toate aceste zgomote de fond pentru a schimba cât mai repede legislaţia penală, pentru că se apropie finalul celui de al doilea proces al lui Dragnea, care ar echivala cu trimiterea lui la zdup.

Poate că era mai bine ca şi cei doi, în loc să schimbe legislaţia pentru a-şi albi trecutul, să fi fugit din ţară şi să-şi cheltuiască liniştiţi prin Costa Rica sau Madagascar milioanele de euro supte de la ţâţă ţării şi să ne lase pe noi în pace cu „statul paralel” şi cu o legislaţie penală normală unui stat european. Cred că ar fi fost un cost mult mai mic pe care l-am fi plătit şi sunt convins că mulţi dintre noi ar fi fost de acord.

Dar, să revenim la „statul paralel”, care atât de temut şi performant este, încât nu a reuşit să-i ţină pe niciunul dintre aceşti infractori în ţară. Ce au păzit serviciile secrete? De ce aceste personaje nu au avut interdicţie de a părăsi ţara? Sunt multe întrebări la care ar trebui să răspundă cei din „statul paralel”, care se pare că a pactizat cu duşmanul, cu duşmanul statului de drept, altminteri nu se explică numărul tot mai mare de fugari celebri. Serviciile secrete şi procurorii nu au nici o scuză. Aduceţi-vă aminte de cazul Becali, când oierul din Pipera a fost oprit pe aeroport înainte de a fugi din ţară şi reţinut preventiv într-un alt dosar. Schema asta nu mergea oare şi cu Mazăre, Popovici sau Bica. Mi-e greu să cred că nu mai aveau niciun schelet în dulap, ci mai degrabă cred că „statul paralel” a pactizat cu „duşmanii”, ajutându-i să fugă din ţară: „Go, go away!”