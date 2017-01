Este momentul să fim şi noi ca japonezii în caz de calamităţi

« Alte stiri din categoria Interviu

Colonelul Cristian Mihail Amarandei, şeful ISU Botoşani, susţine că judeţul este expus la o mulţime de factori de risc naturali.

Reporter:- Domnule colonel, rolul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă creşte de la un an la altul. Cum au evoluat în timp intervenţiile?

Cristian Mihail Amarandei: - De când funcţionăm sub această denumire, misiunile s-au diversificat şi au crescut numeric. Dacă în 2005 am intervenit în 298 de evenimente, în ultimii ani - 2015 şi 2016 - numărul misiunilor de salvare a vieţii şi de protejare a bunurilor a ajuns să depăşească 6.000. Practic, numărul incendiilor s-a triplat, în timp ce numărul persoanelor salvate din locuinţele cuprinse de flăcări, autoturisme implicate în accidente rutiere, fântâni sau alte medii ostile vieţii a crescut de la 20 la peste 500. Din acest motiv, de la an la an ne îmbunătăţim dotarea cu echipamente, cu tehnică, creştem nivelul de pregătire a personalului şi pot să spun că suntem pregătiţi să intervenim în toate solicitările.

- Dar unde au apărut cele mai mari schimbări ?

- Vreau să vă spun că în 2016 am crescut numărul misiunilor de informare a populaţiei şi de recunoaştere în teren folosind echipajele din cadrul subunităţilor de intervenţie. În trecut, aceste misiuni se derulau cu o mai mică frecvenţă. Am ajuns la concluzia că oamenii au nevoie de sfaturi, de îndrumări, iar pe de altă parte noi, ca unitate de intervenţie, trebuie să cunoaştem zona de competenţă, să fim pregătiţi să acţionăm în orice loc şi în orice împrejurări. De aceea, trebuie să cunoaştem situaţia reală a căilor de comunicaţii, situaţia surselor de alimentare cu apă şi, nu în ultimul rând, situaţia principalelor obiective - instituţii publice, agenţi economici, din cadrul unităţilor administrativ teritoriale. Este, dacă vreţi, un fel de cartografiere a localităţilor făcută direct de către pompieri. Pe de altă parte, vrem să ne asigurăm că oamenii primesc sfaturile necesare pentru luarea măsurilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Fiecare cetăţean trebuie să ştie cum trebuie să reacţioneze, cum să acorde primul ajutor dacă se produce o situaţie de urgenţă sau dacă este martor la producerea unui eveniment, şi cum trebuie să anunţe autorităţile responsabile.

- Hărţile de risc s-au modificat faţă de acum 20 de ani?

- Nu s-au modificat considerabil, dar au fost actualizate, ţinându-se cont de dezvoltarea unităţilor administrativ teritoriale şi a factorilor de risc identificaţi la nivel local.

- Şi care sunt pericolele care pândesc judeţul?

- Judeţul Botoşani este expus tuturor factorilor de risc, începând cu incendiile şi inundaţiile, şi terminând cu accidentele rutiere, alunecările de teren sau incendiile de păduri.

- Dar este vreo zonă din judeţ mai expusă?

- Din punct de vedere al fenomenelor meteo periculoase specifice sezonului rece, întreg judeţul este expus, pentru că reţeaua de drumuri care traversează judeţul este de aşa manieră realizată încât la orice ninsoare mai abundentă, însoţită de viscol, în orice loc din judeţ ne putem confrunta cu înzăpeziri. Asta pentru că drumurile au fost dispuse paralel cu direcţia vânturilor şi pot apărea oricând suluri de zăpadă. Nu putem spune că este vreo zonă mai protejată. Se încearcă acum realizarea unor reţele cu parazăpezi, a unor perdele vegetale prin plantarea de copaci, dar este o măsură de durată. La nivelul judeţului s-au implementat aceste măsuri şi încep să dea rezultate.

- Dar au fost întocmite planuri de apărare?

- S-a lucrat din luna septembrie la aceste planuri pentru sezonul de iarnă. A fost o muncă colosală, dar eu zic că suntem pregătiţi să intervenim şi să facem faţă. Vreau să vă spun că avem situaţia exactă a tuturor mijloacelor de intervenţie, cunoaştem şi situaţia stocurilor de materiale, atât la nivelul unităţilor de intervenţie, cum ar fi de la Drumuri Naţionale şi Drumuri Judeţene, cât şi la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale. S-a muncit enorm, dar avem o situaţie clară, inclusiv cu numărul persoanelor dializate, cu numărul gravidelor, cu bătrânii care locuiesc singuri şi au rămas fără sprijin, pe locuinţe, dar şi cu numerele de telefon de contact pentru fiecare persoană în parte, dar şi situaţia locurilor de cazare. În schimb, din analizele efectuate rezultă că încă mai este nevoie de tehnică suplimentară. Însă, în funcţie de nevoi, putem solicita Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi prin cooperarea unor structuri operative, se pot solicita suplimentarea acestor forţe, aşa încât să facem faţă. În acelaşi timp, este vorba şi de celelalte instituţii care au atribuţii în acest sens şi de autorităţile locale, care, prin măsurile adoptate, trebuie să vină în sprijinul comunităţilor cu materiale de strictă necesitate, astfel încât, până trece momentul critic, să nu fie pusă în pericol viaţa semenilor.

- Cum au reacţionat autorităţile vizavi de aceste schimbări?

- Colaborăm foarte bine cu autorităţile judeţene, atât cu cei din Consiliul Judeţean, cât şi cu cei din Instituţia Prefectului, dar şi cu celelalte instituţii şi autorităţi care au atribuţiuni în acest sens, precum şi cu autorităţile locale de la nivelul unităţilor teritoriale. Există întocmite situaţii centralizatoare cu toate forţele şi mijloacele care pot fi dislocate în momentul în care situaţia o impune, pe localităţi. Fiecare administrator de drum a trebuit să-şi stabilească la rândul său forţele, stocurile de materiale şi mijloacele de intervenţie.

- Spuneaţi că mai este nevoie de tehnică. Mai aveţi depuse, împreună cu cei de la CJ, proiecte privind dotarea cu autospeciale prin Agenţia de Dezvoltare Nord Est?

- La acest moment nu există un asemenea proiect, dar la nivel naţional, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, există mai multe proiecte pentru achiziţionarea de noi echipamente care sunt necesare intervenţiilor în situaţii de urgenţă complexe, respectiv cutremure, inundaţii de amploare, incendii, astfel încât să suplinim dotarea actuală. Se vor achiziţiona mai multe containere cu o dotare specială pentru anumite tipuri de intervenţii şi un răspuns imediat. Aceste containere au asigurate toate echipamentele necesare şi vor fi tractate de un cap tractor pentru a fi deplasate în cel mai scurt timp posibil în zona afectată.

- S-au reînfiinţat şi acele servicii de voluntari în comune. Unii primari se implică, alţii nu. În ce comune sunt cele mai mari probleme?

- Avem o cooperare foarte bună cu toate serviciile voluntare de la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale. Singura problemă care se pune este gradul de dotare, acesta făcându-se în funcţie de posibilităţile financiare. Într-adevăr, avem doar 14 unităţi administrativ teritoriale dotate cu autospeciale de intervenţie, dar există disponibilitate şi interes peste tot. Oamenii au înţeles că o intervenţie este cu atât mai eficientă cu cât timpul de răspuns este foarte scurt. Vreau să vă spun că în multe situaţii voluntarii au ajuns înaintea noastră şi au reuşit să intervină prompt, limitând pagubele.

- Dar oamenii ştiu cum să reacţioneze, având în vedere că anul trecut au fost alegeri, iar unii primari sunt noi în funcţie?

- Poate va surprinde ceea ce voi spune, dar absolut toţi primarii au fost deja instruiţi cu problematica situaţiilor de urgenţă, mai ales că în 2016 s-au schimbat şi o parte din reglementările privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. De asemenea, conform programărilor, se participă la cursuri de pregătire în centrele naţionale, respectiv la Centrul Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă de la Ciolpani şi la Centrul de pregătire zonal Bacău. Asta pentru ca oamenii să se familiarizeze cu ceea ce presupune o intervenţie şi să fie pregătiţi să gestioneze situaţiile de urgenţă, dar să şi răspundă în mod eficient atunci când sunt solicitaţi. Practic, este o legătură permanentă cu cei din judeţ. Astfel, fiecare primărie are un calculator racordat la reţea şi pe care se trimit toate notificările, iar în situaţii de urgenţă toţi cei responsabili sunt anunţaţi imediat, prin mesaje pe telefonul mobil. Se ţine permanent legătura cu primarul localităţii, care este şi preşedintele Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă, cu viceprimarul, care răspunde direct de activitatea privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu şeful serviciului de voluntari astfel încât la ajungerea forţelor specializate să fie luate măsurile de primă intervenţie şi să fie înlăturate pericolele majore.

- Ce ar trebui să înveţe oamenii după ultimele evenimente petrecute în judeţ?

- Omul sfinţeşte locul, iar botoşănenii nu trebuie să uite acest lucru. Cetăţenii, începând cu tinerii şi copiii şi terminând cu adulţii şi vârstnicii, trebuie să înţeleagă faptul că este nevoie să respecte măsurile transmise de noi. Şi nu pentru că aşa doreşte cineva, ci pentru că este spre binele lor. Unii poate s-au mirat de modul în care sunt organizaţi japonezii în caz de calamitate, dar este momentul să facem şi noi la fel. Societatea evoluează şi apar tot felul de riscuri. Noi, ca unitate de intervenţie, ne-am modernizat, dar este bine ca fiecare om să aibă în locuinţă o trusă cu medicamente de prim ajutor, un stingător de incendiu, dar şi câteva articole de îmbrăcăminte pregătite şi la care să putem recurge atunci când se întâmplă ceva. Trebuie să gândim altfel, să ne ajutăm noi în primul rând. Asta pentru că, până la intervenţia salvatorilor, orice secundă este preţioasă.