"Taxa de mediu trebuie achitată. Unde-i lege, nu-i tocmeală"

« Alte stiri din categoria Interviu

Reporter: - 2017 a început cu o provocare pentru autorităţile locale, şi anume taxa de mediu...

Simion Drelciuc: - Această taxă a fost introdusă prin ordonanţă încă din anul 2005. An de an s-a amânat introducerea ei şi, din declaraţiile făcute de reprezentanţii Ministerului Mediului, reiese că s-a ajuns la termenul limită de amânare acceptat de Uniunea Europeană. Din acest motiv, taxa care tot vine din urmă şi trebuia să fie mai mare în fiecare an, a ajuns la 80 de lei, iar din 2018 va fi de 120 de lei. Se pare că în următorii doi ani vom găsi deşeurile la amanet, ca şi aurul. Normele metodologice au apărut pe 29 decembrie 2016 şi arată că, începând cu 1 ianuarie 2017, taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase, încredinţate de către terţi în vederea eliminării se declară şi se plătesc lunar până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. Această taxă se virează către bugetul statului, însă, nu se ştie dacă e purtătoare de TVA. Odată cu implementarea master planului şi a acestor taxe, cheltuielile cu depozitarea deşeurilor sunt mai mari decât cele de colectare şi transport. Cu introducerea acestei taxe, pe o tonă de deşeuri municipalitatea va plăti 330 de lei. La Urban Serv rămân 140 de lei, diferenţa de 190 de lei ajungând la administratorul depozitului şi la stat.

- Dar de ce trebuie să contribuie cetăţenii la constituirea fondului de mediu?

- Legea prevede că generatorul de deşeuri, în speţă cetăţeanul sau agentul economic, plăteşte. La ora actuală este cea mai neplăcută problemă, pentru că cetăţeanul percepe că noi beneficiem de aceşti bani, dar noi încă operăm cu tariful de la 1 aprilie 2012 şi poate fi verificat acest lucru.

- Ce avantaj au botoşănenii din deschiderea depozitului de la Stăuceni?

- Doar din punctul de vedere al influenţei asupra mediului. Modalitatea de tratare a deşeurilor într-un depozit modern este total diferită faţă de ce am avut până acum. Influenţa depozitării deşeurilor este controlată. Trebuie să recunoaştem că atât timp cât nu am avut depozite autorizate şi realizate după normele europene, se puteau arunca deşeurile la întâmplare.

- Care este situaţia în judeţ?

- Cu aceeaşi problemă se confruntă şi operatorii privaţi şi mai ales administraţiile publice locale, care au o misiune ingrată, şi anume aceea de a spune cetăţenilor că trebuie să plătească mai mult pentru colectare, transport şi mai ales pentru depozitarea deşeurilor. Din ce ştiu eu, unele administraţii publice din judeţ au ridicat destul de dur problema, spunând că renunţă la servicii, pentru că deşeurile au ajuns atât de scumpe încât cetăţenii nu mai au posibilitatea să suporte contravaloarea acestui serviciu. Nu ştiu ce se va întâmpla în continuare. Ştiu că au fost făcute demersuri către instituţiile responsabile, ori de amânare a intrării în vigoare a acestei taxe, ori de diminuare a acesteia, având în vedere posibilităţile de plată ale populaţiei şi agenţilor economici. Totul depinde de angajamentele luate de România faţă de Uniunea Europeană, de directivele existente la această dată în Uniunea Europeană. Până se va lua o decizie în acest sens, taxa de mediu trebuie achitată. Unde-i lege, nu-i tocmeală.

- Operatorii din ţară se confruntă cu aceleaşi probleme?

- Situaţia este ambiguă în întreaga ţară şi vă dau un exemplu. În normele de aplicare se spune că programul informatic de asistenţă privind completarea formularului de plată a taxei de mediu poate fi descărcat de pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu. Însă s-a anunţat că acest formular va fi pus la dispoziţie până pe 18 ianuarie. Deci nici cei de la nivel central nu sunt puşi la punct cu aceste reglementări. Nu ştim pe cine să întrebăm cum facturăm.

- Sunt deşeurile cea mai mare problemă a acestui început de an?

- Nu ştiu dacă cea mai mare, dar este una dintre problemele cu impact fiindcă, la ora actuală, dacă nu exista cota de dezvoltare şi taxe de mediu, municipalitatea ar fi trebuit să plătească pe tona de deşeuri 140 de lei plus 35,11 lei cota pentru administratorul depozitului de la Stăuceni. Adică 175,11 lei. În schimb, cu introducerea cotei de dezvoltare de 74 de lei pe tonă (de la 1 septembrie 2016) şi taxei de mediu de 80 de lei se ajunge la 330 de lei pe tona de deşeuri.

- Vor putea suporta botoşănenii o majorare cu doi lei a taxei de salubrizare?

- Există o mare problemă la încasarea taxei de salubrizare de la cetăţenii care locuiesc la bloc. Dacă de la cei care locuiesc la case, de la agenţii economici şi de la instituţiile publice, într-un cuvânt cei cu care avem contracte directe şi la care batem la uşă ca portăreii, reuşim să încasăm 90% din contravaloarea serviciilor prestate, există o problemă cu încasarea taxei în condominii. La 31 decembrie 2016, creanţa Primăriei Botoşani pe partea de taxă de salubrizare către Urban Serv era de 1,8 milioane de lei. Sunt foarte multe nemulţumiri de la cetăţeni de la blocuri. Mulţi se plâng că nu există ridicare ritmică, sunt probleme, dar trebuie să ţină cont că restanţele dumnealor se ridică la 1,8 milioane de lei. Urban Serv este nevoită să apeleze la credite, pe fondul acestor datorii. Îi rog pe botoşănenii de la blocuri să-şi achite taxa de salubrizare pentru că la rândul nostru am făcut investiţii. Dacă nu încasăm de la beneficiarii serviciului, vom avea mari probleme.

- Mulţi botoşăneni se plâng că plătesc foarte mult pentru deşeuri...

- Costurile pentru deşeuri sunt mari, dar ceea ce revine societăţii Urban Serv sunt valori normale. La 140 de lei pe tona de deşeuri sunt acoperite toate costurile societăţii noastre. Din 2012 avem acelaşi tarif, în condiţiile în care contravaloarea altor servicii a crescut. Odată cu deschiderea depozitului de la Stăuceni noi suntem obligaţi să plătim rovignetă şi o rovignetă pentru o maşină costă peste 3.500 de lei. Totodată, pentru fiecare utilaj s-a mărit distanţa parcursă zilnic cu 90 de kilometri. Prin măsurile dispuse privind raţionalizarea consumurilor, stabilirea traseelor, am făcut economii. Eu îi înţeleg pe cetăţeni, sunt destule probleme, dar chestiunea principală este următoarea. Dincolo de influenţa acestei taxe de mediu asupra plăţii pe care trebuie să o facă utilizatorul, dacă nu vom colecta selectiv, în aşa fel încât să reducem cantitatea de deşeuri, vom plăti mai mult cu toţii.

- De ce?

- Una e să duci o sută de tone de deşeuri şi să plăteşti 80 de lei pentru depozitare pe fiecare tonă şi ai 8.000 de lei, şi alta e să faci colectare selectivă şi să pui 20 de tone de deşeuri colectate selectiv. Legea spune că taxa de mediu se aplică numai pentru deşeurile duse la depozitare, deşeurile colectate selectiv se valorifică. Deci în loc de 8.000 de lei, se va plăti mai puţin.

- Unii botoşăneni susţin că această colectare selectivă este dificilă. Alţii că pun deşeurile în rampe pe categorii, dar în maşina Urban Serv sunt puse la un loc

- Va trebui cu toţii să încercăm să facem acest lucru. Cât am vrea noi să ocolim, cât este de greu, nu avem ce face. Au fost situaţii şi cei care au făcut treaba asta au fost sancţionaţi. Respectivii salariaţi au avut salariile diminuate. Când avem astfel de probleme, le tratăm drept încălcări ale disciplinei de muncă. Se poate verifica foarte simplu.

- Mai apelaţi la serviciile persoanelor care selectează deşeurile pentru a le valorifica?

- Nu, pentru că nu există posibilitatea legală. Ei oricum se duc şi iau de acolo deşeuri pe care le valorifică. Avem o problemă cu oamenii străzii, care, din dorinţa de a obţine venituri, colectează înaintea operatorului autorizat unele deşeuri. Este foarte greu să-i oprim.

- De ce nu se folosesc mai multe separatoare la depozitul de la Stăuceni?

- La ora actuală, suntem singurul operator care duce deşeuri colectate selectiv la Stăuceni. Cantitatea dusă de noi fiind destul de mică, ei spun că nu este rentabil să pună în funcţiune staţia de sortare. Dorohoiul are propria staţie de sortare, iar din comune cantitatea adusă este foarte mică.

- Ce se întâmplă cu deşeurile aflate în zona Rediu?

- Am făcut demersuri să vedem dacă nu există posibilitatea închiderii depozitului la faţa locului. Aşa cum am făcut cu depozitul vechi în 2012, deoarece costurile cu relocarea deşeurilor sunt foarte mari. Am făcut demersurile necesare, mai ales că situaţia de la Botoşani nu este singulară şi am solicitat să se găsească o soluţie mai puţin costisitoare pentru autorităţile publice. Dacă nu apare o modificare legislativă, problema este destul de sensibilă. Dacă nu se găseşte o soluţie legală care să permită neutralizarea deşeurilor la faţa locului, va fi un şoc pentru autoritatea publică şi pentru operator, în ce priveşte cheltuiala financiară. Abia atunci deşeurile vor deveni prioritatea numărul unu a autorităţii publice locale şi nu numai în Botoşani. Vorba românului, gunoiul a fost tratat precum gunoiul ani la rând. Problemele în Europa s-au rezolvat de mult în sensul în care se doresc a fi rezolvate şi la noi. Am ajuns undeva aproape de termenul limită şi s-au acumulat atâtea măsuri încât au devenit imposibile şi ca preţ şi ca punere efectiv în practică.

- Cum colaboraţi cu administratorul depozitului de la Stăuceni?

- Am cerut un punct de vedere de la ANRSC, deoarece noi prestăm un serviciu public. Toată lumea şi-a declinat competenţele, ANRSC ne-a răspuns că orice diferend existent se mediază de autoritatea publică ce a iniţiat serviciul, adică de către Consiliul Judeţean, iar CJ ne spune că este un contract de natură comercială. Suntem un fel de minge de ping pong. Suntem pasaţi între administrator, CJ şi administraţia publică locală.