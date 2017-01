"Românii văd partea goală a paharului"

« Alte stiri din categoria Interviu

Mircea Cărtărescu, cel mai de succes autor român contemporan, a surprins la Botoşani cu declaraţiile tranşante şi pertinente despre

Eminescu, dar şi cu modul dezarmant în care explică de ce mediocritatea occidentală nu se poate compara cu cea românească

Reporter: Credeţi că e „ars” prea repede Eminescu, e folosit prea mult la şcoală? Adulţii mai citesc foarte puţin Eminescu.

Mircea Cărtărescu: Eminescu a fost investit cu această funcţie de mit naţional, el a început să fie exploatat ideologic, atât de legionari, cât şi de comunişti. Şi în general, din păcate, atunci când se exagerează, poate fi un vector al naţionalismului extrem. Eu sper că acest lucru să fie cât se poate de moderat pentru că nu cred că i-ar fi plăcut lui Eminescu să fie folosit în acest fel sau să fie celebrat cu atâta pompă. Pe de altă parte, mi se pare un lucru de bun gust şi de bun simţ să ai totuşi o zi în care să ne amintim de poezia lui, pentru că el este fără îndoială un mare poet şi un om minunat, pe care mi-ar fi plăcut să îl cunosc şi să îmi fie prieten.

- Trecem la curiozităţile de cititor. Tot timpul, citindu-vă cărţile, m-am mirat cum de vă amintiţi atât de precis copilăria? Foarte puţini reuşesc asta, eu aş termina de povestit în 15 minute.

- Nu am o memorie aşa de prodigioasă, e mai curând o reconstrucţie a copilăriei în cărţile mele şi pentru asta mulţumesc literaturii. Literatura pentru mine este un instrument, nu un scop. Care mă ajută să mă cunosc pe mine însumi, să mă investighez pe mine însumi, am spus de foarte multe ori că fiecare carte a mea este o hartă interioară, o hartă care merge nu numai în extensie, ci şi în profunzime. Şi unul dintre mobilele mele, în tot ce am scris, a fost să mă întorc acolo unde nimeni nu se poate întoarce - cum am scris odată - şi anume, prima copilărie, pe care nu ne-o amintim de obicei, cea de dinainte de vârsta de trei ani, să spunem, când încep să ni se cristalizeze primele amintiri. Eu am dorit, cu o curiozitate din asta, poate maladivă, să ştiu cum vedeam lumea, ce gândeam, cum gândeam, cum simţeam minunea asta extraordinară a lumii în prospeţimea ei de atunci. Văzută prin ochiii unui copil de un an jumate sau de doi ani. Este locul în care întotdeauna am dorit să ajung. Şi am făcut un efort exatrordinar, un efort mental, pentru care iarăşi spun, mulţumesc literaturii, fără asta nu aş fi putut. Literatura a fost ca un fel de ochean mistic pentru mine, pe care l-am îndreptat către propria copilărie şi mulţumesc că am recuperat câteva părticele din ceea ce am simţit atunci şi apoi în copilăria din care avem amintiri selective, adică până în zece ani, să spunem.

- Vă întrebam pentru că mă uit în jur şi văd că românii uită foarte repede, prea repede chiar şi nu doar copilăria.

- Uitarea este şi ea un mecanism de protecţie. După cum ştiţi foarte bine, românii trăiesc în stres. Este extrem de neplăcut, e greu să lupţi cu el şi atunci se declaşează aceste mecanisme care reuşesc să producă supravieţuire pură. Românul nu vrea să îşi aducă aminte de trecut, pentru că asta cere timp, cere meditaţie, cere concentrare. El nu le găseşte. Vine acasă, la sfârşitul unei zile de trudă şi se trânteşte în faţa televizorului, pentru că nu se mai simte în stare de altceva. Şi priveşte în gol, la diferite posturi de televiziune. Este mai curând ceva trist şi tragic, din punctul meu de vedere, decât ceva care s-ar putea reproşa.

- Eu nu de reproşuri vorbesc. Întreb doar, de ce generaţiile noastre, cei care au ieşit în stradă în decembrie ’89, colegii mei care au strigat „vom muri şi vom fi liberi”, de ce nu am reuşit să schimbăm ţara asta? Cum de am eşuat?

- Eu nu sunt cel care să dea o explicaţie, nu sunt analist politic. Dar cred că noi plătim multe lucruri, inerente în istoria noastră. Plătim cei cinci sute de ani pe care i-am trăit sub otomani, plătim din plin lucrul acesta. Toate ţările din Imperiul otoman, fie suzerane, fie înglobate în imperiu, au trăit după nişte legi, să le spunem, orientale. Legea mitei, a bacşişului, orice se cumpăra şi se vindea, nu exista legislaţie propriu zisă. Şi atunci, după ce ţările române şi apoi regatul au intrat în modernitate, a existat acest paralelism continuu între lege, în sensul european al cuvântului şi legile pământului. Care sunt orientale, moştenirea turcilor. Şi apoi, pe acestă moştenire, s-a grefat faimoasa degradare morală a omului sub comunism. Această degradare a fost cu atât mai adâncă, cu cât a venit pe temelia imperiului otoman. Şi oamenii iarăşi au trebuit să supravieţuiască, nu pot fi toţi eroi. Omul de rând nu vrea să fie erou, vrea să trăiască, chiar şi într-o cuşcă. Iar atunci a existat această masă uriaşă, care s-a simţit mulţumită cu bucăţica ei în comunism. Sigur, nu a supravieţuit demn, dar nici nu a murit. Şi acum ei, apropo de memorie, păstrează o memorie scăldată a trecutului. Zic cu jumătate de gură că nu era bine, că Ceauşescu, că era frig, că era întuneric...

- Dar nici foarte rău

- Da, nici foarte rău nu a fost că acum uite, nu avem locuri de muncă sau n-avem nu ştiu ce.

- Deci până la urmă are dreptate Lucian Boia, când spune că românii sunt altfel.

- Eu cred că domnul Boia este un foarte util dărâmător de mituri. Desfăcător de prejudecăţi. Eu sunt un admirator al domniei sale în ideile pe care le are, chiar cu exagerările la care câteodată ajunge, dar cred că avem mare nevoie de astfel de „deschizătoare de minte”, să spunem. Care arată că multe din lucrurile pe care le ştiam, de fapt sunt fie fake-uri, fie semifake-uri.

- Vă întreb asta pentru că vreau să ajung la evadare din realitate. În romanele dumneavoastră, din lumea reală se ajunge în lumi neştiute, nevăzute, pline de fantasme, dar situate chiar lângă noi. V-au ajutat aceste evadări din realitatea cenuşie zilnică?

- Cărţile mele întotdeauna pornesc din realitate. Eu câteodată am folosit metafora aceasta: un avion, ca să se înalţe, are nevoie să ruleze pe pistă. Şi cu cât pista e mai lungă, cu atât se înalţă mai vertical. Deci, toate cărţile mele au şi un strat realist, din ăsta puternic, solid. Dar acest strat îmi este mie necesar numai ca pistă de rulaj, ca să mă pot înălţa poetic. Romanele mele au o parte de proză, dar, ceea ce e interesant la ele, cred eu, este partea poetică. Lumile acestea care trăiesc chiar lângă noi, sunt de fapt lumi poetice. Privim un om şi vedem în faţa noastră un ins care are nişte funcţii, este mamă, muncitoare. Dar am spus noi ceva prin asta? Nu am spus nimic despre ea, nu am intrat în mintea ei, care este fantastică, pentru că fiecare minte e fantastică. Sigmund Freud spune că sub stratul acesta liniştitor care este eul, de fapt e subconştientul şi care musteşte de imaginaţie, de pulsiuni de toate felurile. Acolo am vrut eu să ajung. Asta mă interesează pe mine nu faptul că, ştiu eu, X,Y şi Z sunt într-un triunghi amoros.

- Am fost impresionat de adolescenţii care doreau autografe de la Mircea Cărtărescu sau să se fotografieze cu scriitorul. Le-aţi luat apărarea la reacţii, chiar din mediul universitar, care spuneau că sunt proşti

- Toată discuţia aceasta este pe fondul unei dezbateri etice, în privinţa influenţei internetului asupra acestor generaţii. Cu puţin înainte de a muri, Umberto Eco a spus nişte fraze care au devenit imediat virale, cum se zice pe internet. Şi anume că asistăm la o imbecilizare în masă a noilor generaţii, care sunt generaţii de idioţi ce se manifestă pe internet. Şi această idee e foarte răspândită în acest moment, în culpă, într-un fel, fiind tinerii, elevii, studenţii de acum. Cineva, nici atunci nu m-am referit la nume...

- Numele nu importă acum.

- A reluat cineva această idee că este un fel de conspiraţie mondială, cineva îi vrea pe oameni proşti, ca să îi poată manevra. Şi eu am spus, nu mi se pare că este aşa, sigur, oriunde există grupuri umane, există şi ticăloşi, printre apostoli era şi Iuda, asta e în natura umană, să fie şi oameni de felul acesta, cum sunt pe internet, trolii, care împroaşcă lături şi venin peste tot. Dar eu sunt un optimist, care are încredere în natura umană şi care vede în evoluţia tehnologică la care asistăm, în mijlocul căreia suntem fără să ne dăm seama, vede o mare şansă. Ca la orice revoluţie ştiinţifică, de la cea neolitică, ce a adus multe rele în lume, dar şi explozia populaţiei, apoi revoluţiile care au urmat, până la cea tehnologică din Anglia din sec. IX, toate au avut paşi înapoi, dar şi salturi înainte.

- Că aceşti copii scriu, citesc, comunică mult mai mulţi decât cei dinaintea lor.

- Fără nici o îndoială şi în momentul acesta avem o situaţie care nu s-a mai întâlnit niciodată şi anume fiecare om e în contact cu fiecare om. Deci avem un fel de creier planetar, uriaş. E o experienţă nouă, extraordinar de nouă pentru noi. Nu ştim unde va duce, dacă vom merge spre rai sau spre iad, dar duce undeva, este fertil în momentul ăsta. Nici nu se poate stopa, dar nici nu ar avea rost să stopăm aşa ceva.

- Ştim doar că are o viteză de reacţie extraordinară.

- Exact.

- Aţi vrut să emigraţi vreodată?

- Da, m-am gândit de foarte multe ori.

- De ce, mă gândesc dacă nu cumva scriitorul englez sau francez Mircea Cărtărescu nu ar fi fost, eu ştiu, un al doilea Garcia Marquez. Sau poate primul.

- Cum spuneam, m-am gândit la asta, uneori mi-am spus că cea mai mare greşeală a vieţii mele a fost că am rămas în România, alteori însă m-am bucurat că am rămas. Nu a fost să fie. În 1990, când am fost pentru prima dată în Statele Unite, la întoarcerea de la bursa de trei luni avută acolo, pe aeroportul din New York, am dat cu banul. A fost un moment de absolută răscruce în viaţa mea. Şi am spus că dacă pică partea cu banul, să zicem, rămân acolo, unde mi se promisese o slujbă, aveam netezit tot terenul, dacă pică pe cealalaltă parte, mă întorc. A picat pe cealaltă parte şi m-am întors în România. Nu ştiu cine aş fi fost acum dacă, dintr-o simplă întâmplare statistică, moneda cădea pe cealaltă faţă. Nu regret de obicei, dar de câte ori am de-a face cu ticăloşia umană, încep să am îndoieli.

- Mă gândeam că aţi fi deranjat mai tare de o domnie a mediocrităţii aici, la noi.

- Vedeţi, mediocritatea nu este, în sinea ei, rea. Anticii aveau o vorbă „aurea mediocritas”, exista o linie de mijloc, o lipsă de excese, care era idealul romanilor

- Eu am zis de o domnie...

- Dar mediocritatea oricum domneşte şi a domnit întotdeauna, pentru că e la fel ca la clopotul lui Gauss, oricum ai privi lucrurile, prin forţa lucrurilor, mediocrii sunt mult mai mulţi decât cei, să zicem, competenţi. Democraţia fiind aşa cum este şi fiecare om având un vot, în fiecare moment al existenţei unei comunităţi vom avea o dominaţie a mediocrilor, este cu neputinţă să fie altfel. Dar depinde de mediocri. Depinde la ce nivel este, pentru că poate fi o mediocritate execrabilă, foarte joasă, abia dacă îi mai putem zice mediocritate, de fapt o mlaştină, cum zicea Dacian Cioloş la un moment dat sau putem avea o mediocritate cât de cât instruită, educată aşa cum vedem în ţările cu o veche democraţie. Să nu credem că majoritatea poporului suedez, de exemplu, este sclipitor. Au şi ei mediocrii lor. Dar care nu se compară cu ai noştri.

- Să revenim la literatură, la prozatorul Mircea Cărtărescu. Aveţi un roman care vă e cel mai drag, care s-a lăsat cel mai greu scris?

- Păi întotdeauna ultimul e cel mai drag. E ca şi la copii, când ai patru-cinci copii, cel mic este cel mai privilegiat. Cel mic al meu, cel mai mare de fapt, ca grosime, e „Solenoid”.

- Da, e o carte grea, mare şi greu de citit.

- Ei, acuma iese un format poche şi va fi foarte uşor de manevrat. Pentru mine, să public „Solenoid” a fost un miracol. E ca şi când o femeie ar naşte după 50 de ani. Nu mă mai aşteptam, nici eu şi cred că nu se aşteptau nici alţii, să mai scriu o carte esenţială, pentru că eu o consider esenţială, pentru mine, fireşte, în rândul scrierilor mele, la vârsta de 60 de ani. De asta o iubesc cel mai tare şi sunt cel mai mândru de ea, dintre toate cărţile mele, deşi ştiu că, obiectiv vorbind, Levantul şi Orbitor vor rămâne cele mai bune cărţi ale mele. Dar „Solenoid” le poate sta alături şi este diferită de ele. Cred că am reuşit să mă autodepăşesc în unele privinţe, cu această carte.

- Ştiu că aţi citit enorm, tot timpul. Un roman, o carte din literatura străină, pe care o consideraţi obligatorie. Una sau mai multe.

- E extrem de dificil să vă spun. Dar un lucru aş vrea să spun. Oamenii nu mai citesc astăzi literatură clasică, greacă şi latină. Acolo sunt câteva cărţi enorme, atât de grele încât rezistă de trei mii de ani şi care ar trebui reintroduse în circuit, pentru că sunt absolut excepţionale. „Iliada”, de pildă. Care nu mai e citită de nimeni. Dar, dacă vă apucaţi să o recitiţi, veţi vedea că este greu să îi găseşti echivalent în literatura lumii. E una din ecele mai bune cărţi scrise vreodată, una dintre cele mai umane, cele mai vii. Sau „Istoriile” lui Herodot, care este unul dintre cele mai mari romane ale lumii. Deşi nu e roman, e prima încercare de istorie, dar este uluitoare. Şi aşa mai departe. Eu asta aş recomanda, ca oamenii să reînceapă să îi citească pe clasici. Nu doar pe cei ai antichităţii, ci şi pe cei ai modernităţii, de la Dante până la Machiavelli şi Balzac şi pe oricine vreţi. Deci mai degrabă decât contemporani, care foarte mulţi pot dezamăgi, i-aş îndemna pe oameni să citească nişte cărţi care au rezistat timpului. Că nu au rezistat degeaba.

- Să vă întreb ceva asemănător şi de literatura română? Sau vă faceţi duşmani?

- Nu. Eu cred că literatura română e o literatură normală, cu multe lucruri valoroase, eu sunt influenţat în egală măsură de străini şi de români, pentru că nu am făcut distincţia asta, să citesc doar străini sau doar români. Numai George Călinescu spunea că el citeşte literaturi, nu citeşte cărţi. Din literatura română sunt foarte multe scrieri minunate. Aş menţiona una pentru exotismul ei, o carte care nu prea se citeşte, deşi este unul din cele mai uimitoare romane scrise în româneşte. „Cimitirul Bunavestire” a lui Arghezi. Puţină lume ştie că Arghezi e şi un mare prozator. Asta, împreună cu „Întâmplări în irealitatea imediată” a lui Blecher, cu „Craii de la Curtea Veche” a lui Mateiu Caragiale care e mult mai cunoscută şi aşa mai departe. Sunt nişte bijuterii ale prozei româneşti moderne.

- L-am văzut pe Nicolae Manolescu pe scenă la premiere şi mi-am adus aminte de scandalul de la Uniunea Scriitorilor. Nu e vorba că se ceartă scriitorii, românii se ceartă peste tot. De ce românii, spirit gregar, dealtfel, se asociază aşa de greu pentru un scop comun?

- Şi eu am remarcat negativismul nostru din ultimii, hai să zicem, 25 de ani, dar el este din ce în ce mai accentuat, cred eu, din păcate. Aşa este, românii văd partea goală a paharului, întotdeauna, sunt ultrapesimişti. Sceptici şi extrem de virulenţi, de violenţi în discuţiile lor, în limbajul lor şi aşa mai departe. Este şi ceva care ţine de un fel de modă antielitistă, anti-intelectuală, anticulturală, un fel de plăcere a înjosirii proprii. Am observat că şi unii amici ai mei din lumea literară se complac într-un limbaj scatologic, le place lor să nu fie fraza fără un cuvânt de felul acesta sau fără o înjurătură. Mi se pare o degradare, o degradare a propriei tale fiinţe până la urmă, pentru că poţi spune acelaşi lucru, cu aceeaşi energie şi civilizat. Oamenii nu se mai respectă unii pe alţii, nu mai respectă nimic, iar când oricine poate să aibă orice opinie, opinia expertului nu mai e respectată. Fiecare crede, ca la fotbal, că el se pricepe la toate. Eu am o pagină de Facebook, la care am peste 60000 de urmăritori şi am interpretat faptul că ce postez eu acolo e văzut de atât de mulţi oameni în sensul ăsta, că nu am permis niciodată lipsa de civilizaţie. Veţi vedea acolo polemici, discuţii, opinii de toate felurile, dar cu respect reciproc. Care nu a respectat regulile mele, care sunt regulile civilizaţiei, nu sunt ale mele, a plecat. Fără drept de apel.

- Mulţi oameni încearcă să îşi creeze propriile insule de normalitate

- Exact, bule, cum se zice în spaţiul virtual. Păi asta am făcut întotdeauna, în comunism nu aşa am supravieţuit, între prieteni? Fiecare cu micul lui grup de prieteni în care se simţea în siguranţă. Deşi uneori nu era.