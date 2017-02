"Principala problemă a educaţiei este infrastructura"

« Alte stiri din categoria Interviu

Inspectorul şcolar general Gabriel Hârtie susţine că legislaţia actuală încă nu este armonizată pentru că, spre exemplu, în şcoli vine Poliţia şi cere o singură cale de acces pentru siguranţă, după care vin pompierii şi cer cel puţin două ieşiri pentru situaţii de urgenţă

Reporter: - Au fost lansate în dezbatere publică proiectele de programe şcolare pentru gimnaziu. Ce propuneri sunt de la Botoşani?

Gabriel Hârtie: - La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, inspectorii şcolari de specialitate, împreună cu consiliile consultative şi metodiştii pe discipline sunt în plină consultare a proiectelor de programe, lansate în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, urmând ca până pe data de 13 februarie să transmitem propuneri vizavi de elaborarea acestor documente. Nu aş vrea să fac referire acum la aceste propuneri, dat fiind faptul că sunt încă în studiu, dar susţin ideea că este necesară o reevaluare echilibrată şi corectă a programei şcolare, şi, nu în ultimul rând, corelarea acesteia cu realitatea societăţii contemporane, cu piaţa muncii şi cu noile provocări.

- Mulţi elevi şi părinţi se plâng că programele şcolare sunt foarte încărcate. Ce se poate face în această direcţie?

- În primul rând, aş prefera să nu generalizăm. Sigur, în cazul unor discipline, elevii au dreptate. Dar, aşa cum spuneam şi mai devreme, este necesară o reevaluare echilibrată a programei şcolare. E uşor să tăiem ce li se pare inutil elevilor. Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem noi, adulţii, şi la care trebuie să avem şi răspuns, este dacă măsura este benefică pentru elevi şi pentru formarea lor. Sigur, la unele discipline, să predai tot ce prevede programa este un adevărat tur de forţă, atât pentru profesori, cât şi pentru elevii care trebuie să asimileze informaţii, astfel că, de cele mai multe ori, rămâne prea puţin timp pentru aplicaţii practice, pentru aprofundare, pentru înţelegerea în adevăratul sens al cuvântului a ceea ce se petrece la ora de curs. Aprofundarea materiei, înţelegerea deplină a teoriilor predate, se fac prin exerciţii practice. Din păcate, de cele mai multe ori acestea poartă numele de teme pentru acasă. Dar şi fără ele uneori chiar nu se poate. Consider că acest program de lucru suplimentar ar putea fi evitat printr-o ajustare corectă a programelor şcolare.

- Multe cadre solicită, pe lângă manuale, multe caiete speciale, manuale auxiliare etc. Care este scopul acestora? Şi aşa ghiozdanele elevilor sunt prea grele.

- Legea educaţiei naţionale precizează că auxiliarele curriculare pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă au drept scop îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional. Cu alte cuvinte, în sistemul educaţional actual, centrat pe elev, auxiliarul poate fi considerat un instrument fundamental, cel puţin în primele etape ale şcolarizării. Şi aici mă refer în special la învăţământul primar. Este adevărat că, uneori, creşterea excesivă a numărului de auxiliare poate avea drept efect o solicitare intelectuală nejustificată a elevilor şi, aşa cum aţi constatat şi dumneavoastră, o greutate absurdă a ghiozdanelor acestora. Consider că astfel de situaţii pot fi evitate cu uşurinţă printr-un dialog constant şi o colaborare reală între şcoală şi familie. Însă, atât cadrele didactice, cât şi unii părinţi, trebuie să înţeleagă faptul că nu e bine să transformăm, din exces de zel, un instrument eficient al sistemului de învăţământ într-o povară pentru copii.

- Care sunt principalele probleme ale învăţământului botoşănean?

- Principala problemă este infrastructura şcolară. Ne dorim cu toţii un învăţământ de calitate, dar, din punctul meu de vedere, acest învăţământ de calitate nu presupune doar procesul educaţional propriu-zis. Avem nevoie de spaţii şcolare care să fie la nivelul cerinţelor contemporane. Dintr-un total de 506 unităţi de învăţământ din judeţul nostru, 206 au grupurile sanitare în curte. În această direcţie trebuie investit pentru a asigura condiţii optime atât elevilor, cât şi personalului din şcoli. La configurarea bugetelor locale, conducerile de şcoli trebuie să solicite fonduri pentru că nu trebuie uitat faptul că unităţile de învăţământ se află în administrarea primăriilor. Există multe unităţi de învăţământ în judeţul Botoşani care nu deţin acele autorizaţii sanitare de funcţionare şi autorizaţii ISU (n.r. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă). Pentru a intra în legalitate, sunt necesare investiţii la nivelul şcolilor, care vor face ca procesul educaţional să se desfăşoare într-un climat optim, de siguranţă şi securitate. În privinţa autorizării şcolilor se impune şi o armonizare a legislaţiei. Spre exemplu, la o şcoală vin reprezentanţii Poliţiei care îi spun directorului că trebuie să existe o singură cale de acces în şcoală, pentru a asigura securitatea şi pentru a nu intra persoane străine în unitate. Directorul încuie o uşă. A doua zi vin cei de la ISU şi vor să-i dea amendă pentru că are o singură uşă de evacuare şi cealaltă este încuiată. Şi directorul, pe bună dreptate, întreabă pe cine să asculte, pe reprezentantul Poliţiei sau pe cel de la ISU? Cu alte cuvinte, se impune corelarea legislaţiei.

- Ce probleme au fost identificate în şcoli cu prilejul inspecţiei tematice vizând semestrul I?

- Inspecţia tematică este în desfăşurare, inclusiv astăzi (vineri - n.red.). Ea are ca obiectiv principal verificarea încheierii situaţiei şcolare pentru semestrul I, dar pe lângă acest obiectiv sunt verificate şi alte aspecte, cum ar fi respectarea procedurilor privind transferurile elevilor, respectarea procedurilor de acordare a sancţiunilor şi nu în ultimul rând consilierea noilor directori în vederea asigurării unui management eficient. Dar despre toate acestea vom putea vorbi atunci când voi avea un raport centralizat, rezultat în urma inspecţiei.

- Care sunt priorităţile dumneavoastră în calitate de inspector şcolar general?

- Prioritar este ca actul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, pe cât posibil şi să fie asigurat de către cadre didactice calificate şi bine pregătite. De asemenea, îmi doresc ca la nivelul învăţământului botoşănean să implementăm noi proiecte cu finanţare europeană. Am aplicat deja, ca şi parteneri, pentru două proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) ce sunt în prezent în faza de evaluare. Un proiect are ca obiectiv general creşterea participării şcolare a copiilor, prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii, iar cel de-al doilea îşi propune ca obiectiv dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic şi managerilor şcolari. Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic este o altă prioritate pentru învăţământul botoşănean. Pentru anul şcolar 2017-2018 ne-am propus să realizăm cu cinci clase în plus faţă de anul acesta pe învăţământul profesional şi tehnic. Avem ca obiectiv naţional pentru anul 2020 ca ponderea tinerilor înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic să fie de 60% din totalul elevilor din învăţământul secundar superior. În prezent, prin proiectul planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2017-2018 ne apropiem de 53%. Deci mai avem multe de făcut pe această linie.

- Cât va mai dura până când elevii vor veni cu drag la şcoală?

- Ca profesor, vă spun că foarte mulţi elevi vin cu drag la şcoală. De altfel, în toată lumea civilizată sunt zile în care elevii sunt mai relaxaţi, sunt zile în care sunt mai stresaţi. Nu cred că putem afirma că toţi elevii vor veni vreodată cu drag la şcoală. Nu uitaţi că şcoala implică şi evaluări, informaţii ştiinţifice de memorat şi de aplicat. Nu uitaţi că şcoala mai implică şi examene, iar acestea nu generează voie bună nici în rândul elevilor, nici în rândul părinţilor şi, de multe ori, nici în rândul nostru, al profesorilor.

- Ce măsuri veţi lua pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale?

- Dacă facem o comparaţie a rezultatelor obţinute de elevi în ultimii patru ani şcolari încheiaţi putem afirma, fără îndoială, că învăţământul botoşănean a înregistrat un progres vizibil. De la 42% rată de promovare la bacalaureat în anul 2012, la 74,16% în 2016, de la 55% procent de medii peste cinci la evaluarea Naţională din 2012, la 73,77% în 2016. Se poate vorbi de progres. Sigur, şi pe viitor ne propunem să menţinem aceste procente obţinute în 2016 şi, de ce nu, să le creştem. Ca măsuri ce pot fi luate pe termen scurt şi mediu amintesc de organizarea simulărilor din luna martie, în urma cărora ne vom edifica asupra nivelului la care ne aflăm, implementarea programelor de pregătire suplimentară în şcoală, şi aici un rol important îl au şi elevii şi părinţii acestora pentru a înţelege importanţa acestor programe, monitorizarea de către inspectoratul şcolar a stadiului de implementare a planurilor de măsuri stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ.

- La nivelul ministerului se au în vedere măsuri care să ducă la simplificarea programelor şcolare şi reducerea numărului de ore pentru elevi?

- Cred că e o întrebare ce ar trebui adresată Ministerului Educaţiei Naţionale. Dar pot afirma că, cel puţin în ultimii patru ani, strategia Ministerului Educaţiei a vizat şi modernizarea curriculumului. În vara anului 2015, de pildă, domnul ministru Sorin Câmpeanu a lansat o dezbatere publică, angrenând şi inspectoratele şcolare prin solicitarea de propuneri, privind un proiect al unei noi legi a educaţiei. Motivul pentru care intenţia domnului ministru nu s-a concretizat deocamdată este că astfel de schimbări, esenţiale pentru procesul de învăţământ, nu pot fi făcute peste noapte, ci necesită timp, continuitate şi implicare a întregii societăţi, nu doar a specialiştilor în educaţie.