Profesorul de educaţie fizică Vasile Andrieş a ajuns la concluzia că, în ziua de astăzi, copiii s-au plictisit de sporturile tradiţionale şi vor mai multă variaţie.

Reporter: - Domnule profesor, felicitări pentru brevetul de invenţie de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) pe care l-aţi primit de curând. Mai exact, ce aţi inventat?

Vasile Andrieş: - Un sistem multifuncţional pentru săli şi terenuri de sport, care se poate adapta în funcţie de necesităţi, formând astfel instalaţiile necesare pentru jocul de fotbal, handbal, volei, baschet, rugby sau pentru sărituri în înălţime. Datorită mobilităţii şi multifuncţionalităţii, sistemul poate fi montat rapid şi folosit în orice zonă a sălii sau a terenului de sport.

- Mai exact?

- Sunt nişte stâlpi mobili care stau pe nişte rotiţe şi ei se pot deplasa în sală şi se pot transforma în porţi.

- Cum v-a venit această idee?

- Ideea mi-a venit din cauza necesităţii. De exemplu, am vrut la ore să facem volei, dar fiind doi profesori în sală nu puteam şi eram nevoiţi să facem ora pe lăţime. Şi atunci m-am gândit la sistemul acesta, să pot muta oriunde echipamentul. Astfel pot aranja în orice colţ al sălii orice fel de teren. Porţile de fotbal le pot monta foarte uşor, pot monta fileu de volei sau coşurile de baschet.

- E un început pentru dumneavoastră?

- Da pentru că intenţionez să mai fac şi altceva.

- Anume?

- Vreau să inventez un joc sportiv nou. Copiii sunt plictisiţi de sporturile clasice. Ei ar vrea şi altceva. La Zăiceşti, de exemplu, din două fileuri am făcut un fileu în cruce şi jucăm volei în stil pătrăţica, cum jucau copii pe vremuri pe asfalt. Acum noi jucăm volei în patru. Mai diversificăm puţin acest joc.

- Din câte ştiu, aveţi lansate şi trei cărţi. Despre ce este vorba în ele?

- O carte cu jocuri dinamice pentru toate anotimpurile, jocuri în apă, în zăpadă şi jocuri pe timpul verii. Una cu gimnastica zilnică. Explic exact cum poate face fiecare acasă gimnastica de dimineaţă într-un spaţiu restrâns şi una este un îndrumar pentru educaţia fizică din învăţământul primar. E făcută mai demult, atunci când educaţia fizică nu era predată de profesori la învăţământul primar şi era un îndrumar pentru învăţătorii care ţineau orele de educaţie fizică.

- Apropo de educaţie fizică, se mai face sport în şcoli?

- Se face. Acum în funcţie şi de condiţiile pe care le are fiecare şcoală. De exemplu, noi avem sală, avem teren, dar sunt şcoli în mediul rural şi nu numai unde ora de sport depinde de condiţiile meteo. Când e timp nefavorabil nu pot face ora de sport afară şi fac şi ei cum pot, prin clasă, pe holurile şcolii. Se poate face şi aşa, dar mai greu.

- Înţeleg că nu prea îi aveţi la inimă pe învăţătorii care îi ţin pe copii în clasă şi nu-i lasă la ora de sport!

- Normal, ora de sport trebuie făcută.

- Dar, copiii doresc să facă sport?

- Copiii vor să facă sport, dar vor diversitate. S-a schimbat un pic comportamentul copilului din prezent. Nu mai merge lecţia clasică care e de ani de zile. Trebuie schimbat ceva la nivelul acesta. Copiii fac educaţia fizică din clasa pregătitoare şi până în clasa a XII-a repetă unele lucruri. Din punct de vedere fiziologic să spun aşa, încălzirea aceasta este bună, dar din punct de vedere psihologic, lui îi trebuie o diversitate. De aceea cred că ora de educaţie fizică ar trebui modificată pentru a fi mai atractivă. Bine, asta ţine şi de baza materială. În ţările occidentale sunt şcoli care dispun de mai multe săli şi copiii se duc unde vor: doresc baschet, merg la baschet, vor la karate, vor la înot, se duc în funcţie de preferinţe, iar această diversitate e benefică pentru ei.

- Credeţi că veţi avea vreodată această şansă în România ca la ora de sport să uzaţi de această diversitate?

- Eu sper. Nu ştiu dacă vom prinde noi, dar cred că se vor face şi astfel de investiţii odată şi odată. Eu sunt foarte preocupat de acest fenomen. Am participat la foarte multe conferinţe naţionale şi internaţionale despre necesitatea practicării sportului cu diverse teme şi teoretic este o preocupare de a se face sport. Acum, aplicabilitatea e mai dificilă. De la teorie la practică e drum lung! Pasul acesta este destul de greu de făcut.

Acum urmez cursurile unui doctorat care are ca temă ce fac eu la Zăiceşti. Am absolvit un master în educaţie fizică, deci sunt preocupat de această temă şi de aceea spun de aceste schimbări care ar trebui făcute în acest domeniu, al educaţiei fizice predată în şcoli. Văd copii, lucrez cu ei şi de aceea spun că trebuie făcute schimbări. Nu neg faptul că sunt colegi de-ai mei care au har, tact pedagogic şi pot atrage copii prin ce au, dar ar fi binevenite în şcoli mai multe investiţii şi asigurate condiţii mai bune şi pentru ora de educaţie fizică.

- Nu sunt şi părinţii vinovaţi? Nu sunt părinţi care efectiv le pun beţe în roate propriilor copii? Nu aţi fost bombardat cu scutiri din partea părinţilor?

- Sunt şi cazuri de acest gen. Majoritatea părinţilor vor ca micuţii lor să facă sport, dar sunt şi părinţi cărora le este frică să nu păţească ceva copilul lor la ora de sport sau să nu răcească şi atunci preferă să nu-l lase să facă sport şi aduc scutiri.

- Preferă să-i ţină într-un glob de sticlă!

- Da. Ei nu înţeleg că fiul sau fiica lor, odată şi odată, tot ia contact cu mediul, cu condiţiile care sunt dincolo de globul în care-l ţin.

- Deci sunt părinţi care nu înţeleg necesitatea sportului!

- Sunt destui. În schimb observ o tendinţă de încurajare din partea multor părinţi pentru copii lor. Ei chiar vor ca copiii lor să facă sport.

- Câţi ani aveţi de când sunteţi la catedră?

- Sunt din 2002. Mi-au trecut ceva generaţii prin mână.

- Aţi reuşit la Sport Relax, la Zăiceşti, să puneţi pe picioare un adevărat centru al sportului. De ce v-aţi axat în primul rând pe înot?

- Eu am deschis Sport Relax la Zăiceşti în 2009. Am început să fac mai multe activităţi pentru copii. Prima dată am început cu nişte copii ai unor prieteni şi am făcut mai multe sporturi: baschet, fotbal, volei şi înot şi am văzut că cea mai mare atracţie a fost înotul. De aceea, am accesat un proiect european şi am făcut o piscină ca să putem face cursuri de înot.

- La cât s-a ridicat proiectul?

- La 238.000 de euro, dar în total investiţia s-a ridicat la 290.000 de euro pentru că am mai avut şi cheltuieli neeligibile susţinute de mine. A trebuit să fac credit şi aşa mai departe.

- E Sport Relax o afacere pentru dumneavoastră sau aţi făcut Sport Relax doar din dorinţa de a schimba ceva în sport?

- Eu am pornit totul acolo din plăcere, din pasiune. Bineînţeles, ca să funcţionez depind şi de latura aceasta financiară. Şi atunci, copii care vin, care sunt înscrişi, plătesc un abonament. Nu avem altfel cum funcţiona, pentru că sunt şi cheltuieli foarte mari.

- Veţi continua cu investiţiile la Zăiceşti?

- Vrem să mai accesăm un proiect. Mă gândesc la o unitate de cazare ca să putem face tabere de înot. Adică, vine copilul, stă şapte-opt zile şi în tot acest timp noi îl învăţăm să înoate. Bine, asta pe lângă multe alte activităţi pe care le va putea face acolo. E la nivel de idee deocamdată. Trebuie făcute demersuri. E un proiect care, dacă se va finaliza, ar avea finalitate în patru-cinci ani.

- Vă doriţi să înfiinţaţi în viitor un club sportiv de înot?

- Da. Dacă e posibil şi se va deschide Cornişa, noi având deja organizarea, profesorii, vrem să închiriem sau să vedem o formă de colaborare cu municipalitatea pe partea de înot, să punem bazele unui astfel de club. Să vedem în ce măsură putem şi de la ce vârstă. De exemplu noi încălzim apa, o ducem undeva la 30°C pentru copiii mici. Să vedem acolo cum este. Sunt detalii de pus la punct.

- Ce sport e mai bun pentru copil, cel individual sau cel de echipă?

- În general, însă, nu poţi face comparaţii, care sport e mai bun, individual sau de echipă, dar dacă ar fi să aleg eu e sportul de echipă, pentru că colaborezi cu coechipierii, e altceva. Sportul, în general, e sănătate şi asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Şi nu e numai sănătate, ci înseamnă şi dezvoltare intelectuală, dezvoltare morală.