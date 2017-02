"Numărul de maşini va exploda"

« Alte stiri din categoria Interviu

Dănuţ Ciubotaru, şeful Serviciului de Permise şi Înmatriculări, susţine că anul acesta este fără precedent în privinţa volumului de muncă.

Reporter: - Domnule comisar şef, cum s-a ajuns ca instituţia să fie „asediată” de solicitări?

Dănuţ Ciubotaru: - Impropriu spus „asediată”, dar trebuie să recunoaştem că, aproape zilnic, 500 de persoane se adresează serviciului nostru.

- Cum a evoluat situaţia în timp?

- Serviciul nostru are o istorie un pic mai tumultoasă. În actul de naştere a instituţiei, în 2004, se menţiona foarte clar că ar trebui să existe un lucrător la 16.000 de posesori permise de conducere, un lucrător la 10.000 de vehicule şi un lucrător la 4.000 de examinaţi. La ora actuală, parcul auto din judeţ este de aproape 80.000 de vehicule, avem 122.000 de posesori de permise de conducere şi un număr de 22.000 de examinări pe an. Prin urmare, ar fi trebuit să avem 22 de lucrători operativi, fără să mai punem la socoteală personalul contractual, cu care ar trebui să ajungem la 26 de angajaţi, ori în prezent avem doar 12 angajaţi, dintre care numai opt lucrători operativi. Nu poţi să-i pui un sac în spate unui om, apoi încă unul, şi încă unul, şi să te aştepţi să facă faţă. Serviciul nostru e asemeni Mocăniţei din Maramureş, acea locomotivă care începe să gâfâie la deal. Acum scoatem şi noi fum, iar uneori este aproape imposibil să facem faţă tuturor cerinţelor.

- A mai existat un asemenea „bum” în istoria instituţiei?

- Anul acesta este fără precedent, din toate punctele de vedere. Şi situaţia nu este numai la Botoşani, ci în toată ţara. Numai dacă luăm situaţia de la înmatriculări - odată cu intrarea în Comunitatea Europeană, s-a introdus taxa de primă înmatriculare, care s-a modificat în timp. Unii, care au vândut maşinile, au făcut transferul de proprietate, dar nu au întocmit şi actele pentru a scăpa de taxe, ori acum vin cu toţii pentru a legaliza aceste vânzări. Vestea bună în acest iureş este că, tot la iniţiativa noastră de la Botoşani, valabilitatea numerelor roşii a fost extinsă la 90 de zile. Acum înmatriculăm lunar peste 3.000 de vehicule, de la 700-800 în anii anteriori. Volumul de muncă este enorm.

- Ce măsuri aţi luat?

- Munca cu publicul este frumoasă, dar în condiţiile actuale se întrece orice limită. S-a trecut la programări online, iar munca este riguros organizată. Fiecare dosar are un timp maxim de analiză. La fel, în cazul examinărilor s-a stabilit un număr maxim de candidaţi pe serie. Înainte aveam două zile de examinări, cu o medie de 300 de candidaţi pe săptămână, dar acum am ajuns la aproape 500. Cei care erau respinşi înainte trebuiau să plătească o taxă de 82 de lei, care de multe ori era un „filtru”, iar acum, după eliminarea taxei, toţi cei respinşi se prezintă în bloc pentru reexaminare, după numai 15 zile. Am reuşit să obţinem şi acele angajări, dar, chiar şi în condiţiile în care concursul ar fi anunţat astăzi, până la examen ar fi 45 de zile, cu încă trei luni de pregătire, abia prin iulie putem vorbi de angajaţi noi.

- Cui i se datorează aceste schimbări?

- Trăim într-o societate modernă, dar la drept vorbind la noi numărul de posesori de permise şi gradul de motorizare este foarte mic. La nivel european, suntem pe penultimul loc la gradul de motorizare, după noi fiind doar Republica Moldova, iar la nivel naţional sub Botoşani mai este doar Vasluiul. De aceea, eu cred că normal ar fi ca fiecare cetăţean să posede permis de conducere şi cel puţin un autovehicul. Acum, sunt ţări cum ar fi Danemarca, unde gradul de motorizare este de 1,5 vehicule pe locuitor. Asta nu poate să aducă decât un grad de satisfacţie, de civilizaţie.

- Ce se întrevede şi care ar fi soluţiile?

- Parcul auto se va mări constant. Poate voi divaga puţin, dar trebuie spus că primul dealer de maşini străine din România a fost la Botoşani. Tot la noi s-au înfiinţat şi primele ateliere auto, iar la Botoşani au fost emise printre primele carnete de conducere, unul dintre acestea fiind deţinut de un avocat din Bucecea. Deci avem o istorie în aces sens, dar autorităţile au făcut prea puţin pentru acest judeţ. Cert este că numărul de maşini va exploda pur şi simplu pentru că acesta este trendul.

- Dar suntem noi pregătiţi să preluăm şi să gestionăm acest curent?

- Comisia Europeană, care se ocupă de monitorizarea situaţiei, a impus României o directivă ca, în decada 2010-2020, numărul accidentelor grave să scadă la jumătate. Nu ştim însă dacă vom reuşi acest lucru. În accident intervin patru factori - om, vehicul, drum, condiţii meteo rutiere. Factorul om este decisiv, pentru că 90% din accidentele rutiere se produc din cauza omului. În ce priveşte vehiculul, trebuie să recunoaştem că prin eliminarea taxelor de mediu există riscul ca România să devină cimitirul auto al Europei. Deja, noi ca stat, avem unul dintre cele mai vechi parcuri auto din toată Europa. Cât priveşte factorul drum, trebuie să recunoaştem că noi nu avem încă drumuri la standarde europene, şi nu vorbim aici de autostrăzi, ci de tot ceea ce înseamnă drumuri de interes public. Cert este că trebuie făcut ceva.

- Ce se întâmpla dacă nu se iau măsuri?

- Soluţii se vor găsi, aşa cum au găsit marire capitale, unde nu mai ai voie să circuli cu maşina pe principalele străzi. Ştiţi cum este? Dacă mergi la bancă, la spital, obligatoriu trebuie să ai parcare acolo, ori trebuie să înţelegem că nu se mai poate în ritmul ăsta. Sunt locuri unde oamenii ar trebuie să aibă voie să se plimbe pe jos.

- Discutaţi cu autorităţile asupra fenomenului?

- Peste 60-70% dintre autovehicule sunt concentrate în municipiul Botoşani. Aici cred că este marea problemă.

- Când ar trebui să se intervină şi cum ar trebui să se acţioneze?

- Chiar nu pot să dau niciun răspuns. Sunt alţii care ar trebui să intervină, dar am convingerea că timpul le va rezolva pe toate.

- Nu ar trebui să se stopeze înmatricularea maşinilor cu volan pe dreapta?

- Este greu să dai o asemenea decizie, având în vedere că acum facem parte dintr-un spaţiu european. Sunt şi la noi vehicule cu volan pe dreapta, şi mă gândesc la autospecialele pentru salubrizare. Este clar, nu poţi face discriminare. Nu ai cum să-i spui unui şofer că nu are voie să circule că maşina are tracţiune pe spate, că are volan pe dreapta sau că nu are ABS, mai ales că obţine dreptul de a conduce în urma unui examen. Într-adevăr, toţi factorii de specialitate pot confirma că şoferii care conduc maşini cu volanul pe dreapta sunt expuşi, mai ales în cazul depăşirilor, când unghiul de vizibilitate scade aproape la zero, iar efectele accidentelor sunt catastrofale, dar nu putem interzice pur şi simplu circulaţia acestor vehicule.

- Apropo de şoferi - s-au înmulţit accidentele grave cu şoferi începători. Unii nu sunt bine pregătiţi?

- Ştiţi dumneavoastră, un şofer adevărat nu este cel care a promovat examenul, după 30 de ore de instruire în şcoală, ci acel conducător auto care a parcurs cel puţin 100.000 de kilometri. Dar este greu de controlat fenomenul ţinând cont de bolizii care sunt în ziua de azi, de tinerii scăpaţi de sub tutela părinţilor.

- Se ia uşor permisul?

- Nu. Statisticile arată că, per total, doar 40% dintre candidaţi promovează, iar acest procent nu este de ieri, de azi, ci de 20 de ani. De la intrarea în comunitatea europeană, din dosarul de candidat a fost eliminată cerinţa privind dovada şcolarizării. Din motive necunoscute, în reţelele de socializare s-a avansat ipoteza falsă că se va institui obligativitatea studiilor de 11 clase. Efectele s-au văzut imediat - toţi cei care nu aveau studii s-au grăbit să prindă acest „tren” fals. Aşa se face că majoritatea aspiranţilor din ultima perioadă au de la două la şapte clase, iar în ultima lună procentul de promovare la sală scăzut de la 80 la 50%.

- Atunci probele ar trebui să fie mai complexe?

- Acum 100 de ani examenul nu se dădea prin verificarea cunoştinţelor privind legislaţia rutieră, ci se arunca un sac cu paie în faţa maşinii, la 10 metri distanţă, iar dacă şoferul reuşea să-l evite, obţinea permisul. Este clar că nu trebuie să ne întoarcem la sacul de paie, dar aceste metode de examinare sunt stabilite la nivel naţional, sub monitorizarea comisiei europene. Într-adevăr, examenul este acelaşi de ani de zile, dar la nivel de ţară există doar 410 examinatori.

- Dar şcolile de şoferi îşi fac treaba?

- Noi nu avem nicio pârghie prin care să le controlăm. Singurul mijloc este informarea cu privire la procentul de promovabilitate. Aceste şcoli sunt autorizate de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română şi Inspectoratul de Stat pentru Control în Trafic din România, dar trebuie spus un alt lucru. Examinatorii susţin examene de atestat în fiecare an, iar procentul de promovabilitate nu este de sută la sută. Candidaţii susţin şi ei examen, unde gradul de promovabilitate este de 40%. În schimb, la şcolile de şoferi examenul de licenţiere este promovat în procent de sută la sută. Apoi, permisul de conducere este un copil adus pe lume de şase moaşe - Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, instructorii auto, profesorii de legislaţie, psihologi, ori înainte, în 1989, erau implicaţi doar trei factori - Ministerul Sănătăţii, şcolile de şoferi şi Poliţia Rutieră.

- Cum vedeţi responsabilizarea şcolilor?

- Eu cred că ar trebui să se plece de la obţinerea atestatelor, iar apoi prin profesionalizarea celor care concură în mod direct. Profesorii de legislaţie, instructorii auto, etc. ar trebui să aibă organizaţii profesionale, care să se ocupe în mod direct de şcolarizarea lor de pregătirea lor. Poate nu ar trebui să o spun eu, dar atestarea lor ar trebui să fie mult mai obiectivă şi mult mai dură. E un punct de vedere strict personal şi nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ar trebui să se ia în considerare aceste lucruri.