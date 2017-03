Botoşaniul merită un stadion modern

« Alte stiri din categoria Interviu

Cornel Şfaiţer, preşedintele executiv al FC Botoşani, susţine că oraşul începe să aibă tradiţie în Liga 1 şi este nevoie de implicarea mai multor factori.

- Reporter: Domnule preşedinte, aţi trecut peste supărarea pricinuită de ratarea calificării în play-off?

- Cornel Şfaiţer: Greu, dar am trecut. A fost tristeţe mare, pentru că, şi în condiţiile în care am fi câştigat meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo, şansele de a mai prinde play-off-ul erau foarte mici. E drept că regretul necalificării în play-off în acest sezon este cu atât mai mare cu cât am avut o oportunitate foarte mare de a fi între primele şase echipe ale campionatului. Am cedat nepermis de uşor foarte multe puncte. Play-off-ul s-a ratat în toamna anului trecut când am prins acea serie neagră de şapte meciuri consecutive fără victorie, serie pe care am continuat-o în primul meci oficial din acest an cu Chiajna. În toamna anului trecut am pierdut orice şansă de a ne califica în play-off. Bine, vedeţi că play-off-ul nu este un obiectiv uşor de realizat nici pentru Astra, Dinamo sau CFR Cluj. Sunt echipe de tradiţie, cu titluri câştigate şi iată că au luptat până în ultima etapă pentru calificarea în play-off. De aceea spun că, pentru orice echipă din România, calificarea în play-off este un obiectiv destul de îndrăzneţ.

- Credeţi că vom reuşi în sezonul viitor, la cea de-a treia încercare, calificarea în play-off?

- Acum nu mai putem spune că suntem o debutantă în Liga I. Suntem la al patrulea an consecutiv în Liga I şi e clar că avem pretenţii. E unul dintre obiectivele noastre. Vă garantez că, dacă noi am fi reuşit să ne calificăm în play-off în acest sezon, am fi făcut o figură foarte frumoasă, pentru că nu aveam nicio presiune, iar echipa creştea de la meci la meci. În play-off sunt echipele care merită să fie acolo, care practică un fotbal spectaculos şi un fotbal de calitate. De aceea vă spun că, dacă şi noi ne-am fi aflat printre cele şase echipe care merg în play-off, am fi fost de lăudat.

- Pe lângă acestea, nici reţeta financiară nu cred că era un aspect de neglijat!

- Nici nu mai vorbim de bani. Ratarea play-off-ului ne cam pune în gardă. Trebuie să atragem noi sponsori la echipă şi întreaga echipă a FC Botoşani la asta lucrează în acest moment, la vânzarea de imagine, capitol la care noi suferim. Ştim foarte bine ce eforturi fac cei de la Elsaco prin susţinerea pe care o au la echipă, dar ca să-ţi propui obiective îndrăzneţe, trebuie să ai şi un buget pe măsură. Luăm totul pas cu pas, pentru că doar aşa putem progresa. Am greşit în 2015 când am mărit bugetul. A fost o reţetă proastă pentru noi în vara anului 2015, când am renunţat la foarte mulţi jucători, 14, şi am adus alţii în schimbul lor. Acolo a fost un dezechilibru financiar mare, pentru că am sărit de plafonul salarial pe care îl aveam şi din păcate strategia pe care am avut-o atunci nu a funcţionat. Nu a fost ce ne-am dorit. Am spus că ne facem echipă de Europa League, să putem merge bine pe ambele fronturi, dar nu ne-a ieşit. Au fost salarii mari şi realizări puţine. În schimb, în 2016, chiar dacă am fost contestaţi pentru diminuarea plafonului salarial, am reuşit să ne redresăm. În 2017 ne propunem să mergem pe aceeaşi linie şi să realizăm cu bani mai puţini obiective mult mai îndrăzneţe, ceea ce nu-i uşor.

- La ce buget vă gândiţi pentru 2017?

- Undeva la 3-3,2 milioane de euro. Cu acest buget eu zic că ne putem bate cu şanse reale la play-off. Sunt mai multe echipe în Liga I care se învârt la această sumă. Noi acum nu ne mai permitem să avem un buget mai mare.

- Faţă de alte echipe, FC Botoşani este privilegiată prin aceea că are suporterii alături, că fanii chiar vin la stadion, lucru care rar se întâmplă în Liga I!

- Am rămas impresionat să văd mulţi fani pe stadion şi la meciurile cu Pandurii, dar şi cu Chiajna sau Craiova, la -20°C.

- Nu vi se pare că publicul, nu de la an la an, ci de la meci la meci, devine mai pretenţios?

- Cu toţii suntem pretenţioşi pentru că nu mai avem răbdare. Noi vrem goluri multe, spectacol, realizări, driblinguri, de toate. Şi eu îmi doresc victorii la diferenţe de patru, cinci, şapte goluri, dar la final când tragem linie, dacă avem un gol mai mult ca adversarul sunt cel mai fericit din stadion. Sunt tensiuni, presiune şi când ai presiunea rezultatului, e imposibil să nu greşeşti.

- Leo Grozavu, antrenorul FC Botoşani, se aprinde şi el foarte repede. La meciul cu Pandurii a intrat din nou în contre cu suporterii. Cum veţi reuşi să mediaţi acest conflict?

- Eu vreau ca el să fie calm şi liniştit. Eu asta îi cer mereu. Acum îl cunoaştem cu toţii şi ştim că acesta este temperamentul său. Publicul nostru este unul demn de toată lauda. Susţine echipa necondiţionat şi chiar şi pe el suporterii l-au aplaudat, l-au ovaţionat, i-au scandat numele. Bine, au fost şi momente în care a fost înjurat şi jignit de fani. El îşi doreşte ca toată lumea din stadion să încurajeze echipa din primul minut, dar e greu. Nu toată lumea poate să facă acest lucru. Noi cei apropiaţi, şi mă refer la suporterii pe care îi ştiu de 30-40 de ani şi-i văd la fiecare meci, ştiu că pun suflet şi că încurajează necondiţionat echipa. I-am şi spus lui Leo că, indiferent dacă încurajează sau nu echipa, toţi suporterii care vin la stadion trebuie preţuiţi, iar noi trebuie să facem toate eforturile pentru a-i păstra lângă echipă. Eu vă spun că nu-mi doresc să fie animozităţi între Leo şi suporteri. Eu îl cunosc bine, ştiu ce muncă depune aici. El e deja un antrenor cu un CV bun la Liga I şi trebuie susţinut atât el cât şi echipa.

- Din câte am înţeles, va fi o primăvară cu multe surprize pentru suporteri!

- Aşa este. Avem multe acţiuni chiar începând cu această săptămână, când vom sărbători 8 martie şi vom avea o acţiune la nivel de municipiu. Cât de curând vom deschide un magazin cu materiale promoţionale pentru suporteri şi, după modelul cuburilor mari din Europa, vom pune la dispoziţia fanilor carduri de cumpărături personalizate. E ceva de vis să vezi la meciuri cât mai mulţi fani purtând tricouri sau având la ei eşarfe sau fulare în culorile clubului. Noi mai avem, însă, mult de muncit şi sperăm ca, atunci când vom avea o arenă modernă, cu condiţii occidentale, să transformăm fiecare meci într-o sărbătoare. Eu cred că Botoşaniul merită să aibă o arenă modernă. Avem susţinerea Consiliului Local, a Consiliului Judeţean, este un proiect despre care s-a discutat şi sperăm ca într-un viitor apropiat acest vis al botoşănenilor, care ţine de construirea unui stadion modern, să devină realitate.

- Trebuie să aibă suporterii emoţii în acest play-out?

- Trebuie, pentru că, odată cu înjumătăţirea punctelor, va fi un alt campionat. Eu cred că prin forţa grupului, prin fotbalul de calitate etalat vom avea puterea să ne batem la locurile 7-8. Să ştiţi că şi la aceste locuri reţeta financiară este una cât de cât bunicică, iar jucătorii au motivaţie, au target şi obiective de îndeplinit pentru a lua cât mai mulţi bani. Ei vor avea de ce să tragă în play-out şi deja sunt conştienţi că banii din drepturile TV sunt doar ai lor. La locul 9, trebuie să fim trişti. Dacă vom termina acest play-out pe locul 7-8 atunci din vară ne vom putea pune un obiectiv mai îndrăzneţ pentru sezonul viitor.

- În această iarnă au fost câteva mişcări de trupe în vestiar. Vor continua aceste schimbări şi în vară?

- Eu îmi doresc ca în vară să rămână cât mai mulţi dintre jucătorii din actualul lot, să nu se mai perinde foarte mulţi jucători . E un grup ok şi eu sper ca acest grup să ţină. Eu sper să creştem de la meci la meci, sau măcar să rămânem la acest nivel, mă refer în primul rând la atitudinea pe care am avut-o cu Craiova, Dinamo şi chiar Pandurii. E clar că îmi doresc ca nucleul de bază să rămână. E posibil ca în funcţie de evoluţiile pe care jucătorii le vor avea în acest play-out, unul-doi dintre ei să aibă oferte de transfer. E clar că nu ne vom împotrivi, pentru că noi trăim din vânzări de jucători, din drepturi TV şi de aceea liniştea ne poate fi dată de o clasare cât mai bună în clasament. Vânzarea de jucători în vară este un obiectiv pe care noi ni l-am impus. Acum, să fie şi reţeta financiară bună.

- În ultimul timp, FC Botoşani a devenit o adevărată rampă de lansare, a început să vândă frumos, motiv pentru care mulţi jucători aleg să vină aici pentru că ştiu că de aici pot prinde un contract mai bun.

- Dacă analizăm puţin, vedem că au plecat bulgarii Iliev şi Dimitrov, Matulevicius, Fulop, Cabrera, Martinus, Ngadeu, deci o selecţionată bună de play-off la Liga I. Putem spune că am fost norocoşi la achiziţii. Jucătorii pe care i-am amintit i-am luat ieftin, au fost jucători de calitate şi i-am vândut bine. De transferuri la FC Botoşani mă voi ocupa eu în continuare şi vă promit că, aşa cum am adus jucători tineri ca Burcă, Golofca, Moruţan, Fulop jr., de perspectivă, jucători cu care ne facem bine treaba în Liga I şi cu care putem face bani, la fel voi proceda în continuare. De acum înainte mă voi ocupa foarte-foarte serios de transferuri, de achiziţii şi vânzări. Mi-am stabilit anumite obiective şi mă voi ocupa cu seriozitate de transferuri. Tot ce le transmit suporterilor este că vor avea motive să vină la stadion pentru că vor vedea jucători de calitate care vor juca un fotbal bun şi îi vor face să se mândrească cu FC Botoşani!