"Banii nu se alocă după numărul de voturi"

« Alte stiri din categoria Interviu

Doina Federovici, liderul PSD Botoşani, recunoaşte că partidul este subiectul mai multor controverse, dar crede că timpul va da dreptate social democraţilor.

- Reporter: Parcursul femeilor în politică şi nu numai a fost, uneori, anevoios. Care este acum statutul femeii-politician?

- Doina Federovici: Există în continuare o discriminare de gen în politică, iar acest lucru se poate vedea cel mai bine în proporţia dintre femei şi bărbaţi din Parlamentul României. Dar s-au făcut paşi importanţi în direcţia bună. În ce priveşte listele PSD, la ultimele alegeri parlamentare a fost pentru prima oară când numărul femeilor a reprezentat 40% din total, comparativ cu parlamentele din statele UE, unde femeile reprezintă circa 22%. În legislatura trecută, în Parlamentul României au fost doar 11% femei. Deci, listele PSD de la ultimele alegeri parlamentare reprezintă o adevărată revoluţie în promovarea femeilor în politică.

- În ultimul timp, în PSD la nivel central au fost generate mai multe conflicte, cel mai recent episod fiind între Victor Ponta şi Liviu Dragnea. Cum comentaţi?

- Apreciez foarte mult atitudinea pe care a adoptat-o preşedintele Liviu Dragnea faţă de unele critici ale lui Victor Ponta. PSD a fost foarte bine condus de Dragnea, iar rezultatele obţinute în alegeri demonstrează foarte clar acest lucru. Dar în acelaşi timp consider că e important ca Victor Ponta să rămână alături de PSD. Nu s-a discutat niciodată în partid despre excluderea lui Victor Ponta. Dimpotrivă, când a vorbit de demisia în alb, Liviu Dragnea, dar şi alţi lideri din partid, au spus că PSD nu mai trebuie să repete greşeala excluderii unui fost preşedinte, cum a fost cazul lui Mircea Geoană. Fiecare lider politic care ajunge să conducă acest mare partid capătă o experienţă care trebuie valorificată.

- Dacă actualul lider, Liviu Dragnea, va fi condamnat din nou, va mai rămâne preşedinte PSD?

- Aş vrea să reamintesc de ce a fost condamnat domnul Dragnea, respectiv pentru faptul că a condus campania USL de la referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu. Asta ar trebuie să îşi amintească şi preşedintele Iohannis şi vechii liberali care îl atacă azi pe Liviu Dragnea, dar care atunci au participat direct la campania condusă de actualul preşedinte PSD. Acea condamnare a fost nedreaptă, dovadă fiind că nu a existat nici o fraudă de proporţii la acel referendum, aproape toţi cei cercetaţi în acel dosar au fost achitaţi. În momentul acelei condamnări, Liviu Dragnea i-a convocat pe toţi liderii partidului şi le-a pus pe masă mandatul, însă aproape toţi colegii i-au cerut să rămână în funcţie. Iar parcursul PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea ne-a confirmat că susţinerea sa în funcţia de preşedinte a fost o decizie corectă.

- Care a fost poziţia dumneavoastră când Parlamentul a adoptat declaraţia potrivit căreia preşedintele statului, Consiliul Suprem al Magistraturii şi Ministerul Public sunt acuzaţi de „abuz de drept” şi de „uzurpare” a dreptului Parlamentului de a trage guvernul la răspundere?

- Eu am votat pentru acea declaraţie, pentru că rezumă destul de fidel decizia Curţii Constituţionale. Motivarea publicată recent cu privire la acea decizie CCR arată că, într-adevăr, s-a comis un abuz de drept în acea anchetă declanşată de DNA la nivelul Ministerului Justiţiei. Dacă nu mai ţinem cont de deciziile CCR, atunci nu vom mai avea ordine constituţională, iar dacă nu mai avem ordine constituţională, atunci nu mai avem nici democraţie, nici stat de drept. Aşadar, declaraţia Parlamentului prin care se reacţionează la o încălcarea a propriei arii de competenţă de către o altă putere a statului este o decizie normală în democraţie.

- Dar acest lucru este stabilit prin Constituţie.

- CCR a arătat foarte clar că nici DNA, nici Parchetul General nu trebuie să intervină în procesul de legiferare, fie prin legile emise de Parlament, fie prin ordonanţele guvernului. Mai mult, CCR a atras atenţia că acţiunile penale nu trebuie să fie folosite pentru a cenzura activitatea politică a miniştrilor sau a parlamentarilor. La fel cum eu ca senator nu pot fi trasă la răspundere penală pentru felul în care votez în Senat, nici miniştrii nu trebuie anchetaţi penal pentru modul în care decid politicile publice. Deciziile CCR sunt definitive şi obligatorii pentru toată lumea şi trebuie respectate indiferent dacă ne plac sau nu.

- Tensiuni au început să apară, în număr tot mai mare, şi în cadrul organizaţiei judeţene PSD. De ce s-a ajuns în astfel de situaţii?

- Nu spun că există tensiuni. Este mai degrabă o competiţie, iar acest lucru nu poate fi decât benefic, atât pentru organizaţie, cât şi pentru botoşăneni. Fiecare parlamentar PSD, fiecare reprezentant PSD din administraţia publică locală încearcă să realizeze cât mai multe proiecte de interes public pentru a se remarca în faţa cetăţenilor şi în interiorul organizaţiei. Eu zic că e un lucru bun, din care au de câştigat în primul rând botoşănenii. Ca preşedintele interimar al PSD Botoşani încurajez această competiţie.

- Să fie interesele unor membri pentru a obţine funcţii de conducere, chiar şi în ministere?

- Este bine ca judeţul Botoşani să aibă cât mai mulţi reprezentanţi în administraţia publică centrală. Deci voi susţine orice botoşănean propus să ajungă în astfel de poziţii politice, indiferent din partea cui vine propunerea.

- Botoşănenii aşteaptă rezultate concrete şi pentru drumurile Botoşani-Târgu Frumos şi Manoleasa-Rădăuţi Prut. Când vor fi făcute aceste drumuri?

- Sunt convinsă că botoşănenii aşteaptă aceste proiecte cu foarte mare interes. În guvernarea anterioară a PSD s-au făcut cele mai mari investiţii în infrastructura rutieră din ultimul sfert de secol. PSD a demonstrat că poate aduce bani pentru refacerea drumurilor din judeţ. Am ridicat foarte sus ştacheta în guvernarea precedentă, deci e normal ca botoşănenii să aibă mari aşteptări din partea noastră. Vă asigur că ne vom face treaba. În câteva luni va intra în licitaţie finalizarea lucrărilor la Manoleasa-Rădăuţi Prut, iar apoi poate reuşim să începem lucrările şi pe un segment din Botoşani-Târgu Frumos. Modernizarea Botoşani-Târgu Frumos este un obiectiv prioritar al parlamentarilor PSD pentru acest mandat, la fel cum Botoşani-Suceava a fost pentru mandatul anterior.

- Nu sunt bani suficienţi în buget pentru susţinerea investiţiilor principale pentru judeţul Botoşani, care, de cele mai multe ori, este uitat de guvernanţi. Cu ce bani se vor susţine însă promisiunile?

- Pot să vă contrazic la această întrebare. Pe lângă infrastructură, s-au alocat sume mari pentru reabilitarea şcolilor, am primit microbuze pentru transportul elevilor, s-au cumpărat echipamente de ultimă generaţie la Spitalul Judeţean şi la Spitalul Dorohoi. S-a redeschis Spitalul Darabani. Sunt convinsă că se vor aloca bani pentru proiectele judeţene şi locale din Botoşani. S-au alocat bani în programul PNDL 2, iar 294 de şcoli, adică mai mult de jumătate din totalul judeţului Botoşani, vor primi finanţare pentru reabilitare. Nu vom mai avea şcoli neîncălzite sau cu grupul sanitar în curte. De asemenea, se vor aloca bani pentru construcţia de creşe şi grădiniţe, pentru alimentări de apă şi canalizare. Banii sunt prinşi în bugetul de stat, deci se vor aloca. Se vor aloca mulţi bani pentru construcţia de locuinţe pentru tineri.

- De ce credeţi că judeţul este mai mereu văduvit, deşi PSD obţine de fiecare dată procente cu mult peste media pe ţară?

- Vă contrazic şi în această privinţă. Câte judeţe credeţi că s-au bucurat de o sumă măcar apropiată de cea primită de Botoşani în guvernarea Ponta? Nu foarte multe. Vă mai spun ce s-a întâmplat chiar în acest an, ca să nu ziceţi că vorbim doar de trecut. Judeţul Botoşani a primit cei mai mulţi bani din ţară din sumele defalcate pentru finanţarea drumurilor judeţene. Deci a fost pe primul loc la acest capitol. Şi putem relua exemplele cu şcolile, unde judeţul nostru primeşte 12% din totalul sumei alocate pe ţară pentru reabilitarea acestor unităţi de învăţământ. În toate guvernările PSD s-au alocat mai mulţi bani decât în alte judeţe, pentru Botoşani. Şi vreau să fiu corectă până la capăt. Aceşti bani nu se alocă după numărul de voturi. Nu e corect să pedepsim localităţile care nu au votat cu PSD. Banii trebuie alocaţi acolo unde sunt decalaje mari de dezvoltare. Aste e politica PSD, să reducem sărăcia şi decalajele de dezvoltare.

- În ultima lună s-au majorat salariile. Bugetul de stat este suficient pentru a susţine plata acestor salarii?

- Azi asistăm la aceleaşi îndoieli exprimate şi când PSD a reîntregit pensiile şi salariile tăiate în vremea PDL. Şi atunci se spunea că România va depăşi deficitul, că se va dezechilibra economia, că nu vor mai fi bani de investiţii. Dar am avut cea mai mare creştere economică din Europa, cu cele mai mici cote de deficit şi am făcut cele mai mari investiţii. În 2015, când s-a redus cota de TVA la alimente, dar şi cota CASS plătită de angajatori s-a spus că nu vor mai fi bani de investiţii. Atunci, investiţiile totale au fost de 42 de miliarde de lei, comparativ cu guvernarea tehnocrată din 2016 când investiţiile au fost de doar 22 miliarde de lei. Dar vreau să fiu corectă ca să nu creez aşteptări mai mari decât e cazul. Orice măsură care se ia în economie îşi arată efectele într-o perioadă între şase şi nouă luni. Noi acum am redus taxele, iar o perioadă vom încasa mai puţin, însă efectele pozitive se vor simţi în economie din a doua parte a anului.

- Preţul acestor majorări este îngheţarea investiţiilor. Cum se va dezvolta România?

- Diferenţa ţine de modelul economic pe care merge PSD, care are ca principiu fundamental stimularea circulaţiei banilor în economie. Creşterea salariului minim nu implică niciun efort bugetar. Dimpotrivă cresc încasările, pentru că odată cu creşterea salariului cresc şi taxele aferente salariului, iar asta înseamnă mai mulţi bani colectaţi la buget. Apoi, toate creşterile de salarii şi de pensii înseamnă mai mulţi bani în buzunarul românilor, iar asta stimulează consumul, deci se vor vinde mai multe produse, ceea ce înseamnă dezvoltarea firmelor şi crearea de locuri de muncă. Se antrenează un întreg flux economic care generează dezvoltare şi impulsionează economia. În plus, programul PSD merge cu două motoare, unul pentru creşterea veniturilor, implicit a consumului, şi al doilea prin măsurile pentru încurajarea mediului de afaceri. Deci dezvoltarea nu va avea de suferit.