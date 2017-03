"Cu măririle de salarii, toată lumea a uitat de dezvoltare"

« Alte stiri din categoria Interviu

Cristian Achiţei, deputat PNL de Botoşani, susţine că PSD a aruncat ţara în derapajul populist, dar şi că liberalii au partea lor de vină.

Reporter: Să începem cu campania electorală. Eu cred că s-a terminat înainte de a începe, când PSD a anunțat că mărește salariile și PNL s-a opus. Sunteți de acord?

Cristian Achiței: Da

- Vă gândiți la o lege ca așa ceva să nu se mai întâmple? Să nu mai poată nici parlamentul mări salarii în campanie, nu doar guvernul

- Da, PSD a mers pe creșteri salariale...

- Și chiar a propus o lege înainte de campanie

- Așa e, iar acum vorbesc de legea salarizării unitare, pentru că altfel, dacă tot crești salariile…și așa erau inechități în sistemul public, vor deveni mai mari, ei spun că de la 1 iulie vor pune legea în aplicare, că în două săptămâni vom vedea draftul acestei legi, așteptăm să îl vedem și apoi să vedem dezbaterea publică. Dar, revenind la campanie…

- Pe mine mă interesează o lege care să nu mai poată permite pomeni înainte de campania electorală. Toate alegerile următoare pot fi viciate de practici de acest gen.

- Corect. Nu pot să vă dau un răspuns pentru că, campania parlamentară, spre deosebire de cea de la locale, este foarte mult afectată de mesajul național. Și a fost clar că mesajul nostru național nu a fost corect. Nu cred că trebuia să intrăm într-o luptă că nu suntem de acord cu creșterile, ci să explicăm noi cum facem ca să nu se mai întâmple ce spuneați. Nu mai dăm creșteri în campanie și facem o lege a salarizării unitare care să rămână.

- Legile românești au portițe. Nu are voie guvernul, dar parlamentul are voie. PSD a folosit această portiță.

- Așa este.

- Atunci aveți în vedere o lege să nu se mai ajungă în aşa o situație? Dumneavoastră sau PNL?

- Ca să vă spun drept, nu am discutat chestia asta de când sunt în parlament, dar e interesantă observația. Pentru că va fi foarte greu acum, în situația actuală să contracarezi un gen de populism că, mărim salariile cu 70%, după aia investițiile dezvoltare, altceva, nu mai contează. La urma urmei, noi putem propune o lege ca parlamentul să nu mai dea așa o lege, dar o majoritate vine şi o schimbă mâine.

- Dacă facem așa, nu mai dăm nicio lege atunci, că toate pot fi schimbate

- Ei, acum o să vedem dacă toate măririle pe care le-au propus chiar le vor putea pune în practică. Dar, în afară de asta, hai să gândim altfel. Au propus măriri salariale sau ce au mai propus. Pe chestiunea asta au scos un scor de 48%. Problema PNL, după mine, lăsând deoparte că va fi o lege care va interzice, mă îndoiesc că parlamentul își va da o lege prin care să își interzică ceva, dar revin la mesajul PNL. Noi, de la locale la parlamentare am pierdut un milion două sute de mii de voturi. Deci acești oameni nu s-au dus la vot pentru că eu cred că nu au văzut la PNL un mesaj concret de dreapta. Nu s-au dus la vot.

- Deci nu au văzut un mesaj la nimeni. Lipsă de opțiuni pe piața politică.

- Și mai ales la PNL, cred că acum cu alegerile din partid trebuie reconstruit mesajul partidului.

- Lista de atunci de la alegeri, oamenii de pe listă, credeți că ați pierdut voturi din cauza asta?

- E foarte dificil să spun chestia asta. Noi am făcut atunci perfect statutar și regulamentar, o şedință cu 500 de delegați, unde s-a votat o listă. Discuțiile după alegerile locale, când organizația a fost pe locul opt pe țară ca rezultate, au fost la nivel național așa: la primele zece organizații nu se va interveni de la nivel central în listele stabilite la județ. Cu toate acestea s-a intervenit. Cu asta nu sunt de acord. Și probabil de aici au rezultat și alte chestiuni.

- Eu nu am fost de acord nici cu condamnați penali sau anchetați pe liste. Nu cumva electoratul PNL e un pic mai mofturos?

- Electoratul PNL este în mod sigur diferit de cel al PSD. Și în mod sigur își dorește altceva, ca drept urmare, dacă ați văzut propunerile statutare pentru alegeri interne, deși au fost voci în partid contra, s-au menținut toate criteriile de integritate.

- Și înainte era, dar nu s-au respectat.

- Aici e o discuție la ce a decis Biroul permanent național și prin urmare, vedeți și rezultatele.

- Eu am avut senzația la alegeri, şi continuă după alegeri, că PNL se luptă cu PNL. Diferende mari între membri, certuri efective.

- Părerea mea e că s-a lungit prea mult perioada până când s-a ajuns la alegeri interne, cred că trebuiau făcute imediat după alegerea lui Klaus Iohannis. În 2015 trebuiau făcute alegeri cu toate riscurile, că unii plecau, că unii se supărau…Am fi avut o conducere clară, cu decizii clare, fără copreședinți și nu ştiu ce. Faptul că toată această perioadă s-a prelungit, practic până acum, a dus situația pe care o spuneți, discuții cu foștii, cu vechii, care sunt mai liberali, care sunt mai neliberali. Eu sper ca după alegerile astea interne să se intre pe o unificare reală a PNL chiar dacă sunt dezbateri și opțiuni diferite, dar să se încheie, cel puțin decizional, problematica din partid.

- Pe cine vedeți președinte la PNL? Nu spuneți Raluca Turcan, vă rog.

- Deocamdată sunt doi candidați anunțați. Ludovic Orban și Cătălin Predoiu.

- Aveți vreo preferință?

- Să vedem, o să fie o campanie electorală internă, după alegerile de la nivel teritorial. Probabil că vor veni ambii la Botoșani sau poate că vor fi și alți candidați. E greu acum să spui că ai o opțiune, nu am văzut program, intenții, așa pe simpatii, nu.

- Nu pot să nu amintesc de Dacian Cioloș. Se discută despre atragerea lui în PNL?

- Cred că singura problemă care trebuie lămurită aici este dacă domnul Cioloș vrea să facă politică sau nu. Dacă vrea, să decidă dacă se înscrie într-un partid politic și atunci putem discuta, dar până când nu ia o decizie că e extrem de indecis și acum, aşa că nu văd de ce aș discuta despre domnul Cioloş, care acum e în afara politicii. Același lucru s-a întâmplat și în campanie şi după mine nu a fost ok. Primele afișe care veniseră în campanie erau cu Cioloș, pe urmă o declaraţie publică, cum că nu trebuia, omule hotărăște-te, dacă vrei să te înscrii în partid, fă o cerere, completează o adeziune și atunci discutăm.

- Să revenim pe meleagurile noastre. Ce măsuri venite dinspre parlament pot ajuta Botoșaniul? Eu cred că nu mai poate fi ajutat, putem doar să îl ținem în transfuzii.

- Cu măririle astea de salarii, toate lumea a uitat de partea de dezvoltare, de investiții și, după cum văd eu anul acesta, la prima rectificare domnii de la PSD o să mai taie de la investiții. Noi am depus la legea bugetului patru amendamente, nu am vrut să depunem mii de amendamente, numai ca să ne aflăm în treabă, dar erau extrem de serioase astea patru și rezultau și din datele sociologice pe care le-am avut și care arătau clar că necesitatea vitală a județului este modernizarea drumului Botoşani - Târgu-Frumos. Îmi pare rău că vorbim de chestia asta de 20 de ani și nu reușim să o facem.

- Mie îmi pare și mai rău, că m-am săturat să îmi stric mașina.

- Gândiți-vă că acum merg și eu la București foarte des. Am depus acel amendament și am dorit un singur lucru, nu conta câți bani erau dați, zece milioane, patru sau un milion. Pentru drumul acela, costul investiției e undeva peste 200 de milioane, dar ideea principală era ca el să fie prins în fişa de obiective a ministerului transporturilor și atunci, când îl ai în fișă, în legea bugetului, știi că obligatoriu urmează toate etapele, nu se mai poate opri până la recepția lucrărilor. Nefiind prins acum, eu am văzut justificările celor de la PSD, că nu sunt bani…

- Ei spun că la anul se va face acest drum

- La anul poate va începe. Dacă toate aceste etape care nu s-au făcut acum la 1 ianuarie o să sperăm că până la rectificare să avem hotărârea de guvern, cu aprobarea indicatorilor tehnico economici, deși după cum am văzut eu la legea bugetului și ce spunea ministrul Cuc nu e prins acolo. Așa încât, singura speranță reală ar fi ca să avem măcar anul acesta un început, eu voi face interpelări, întrebări, o să mă lupt pentru asta, cât pot din opoziție în așa fel încât să vedem hotărârea de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici, încât la rectificare sau la legea bugetului pe anul viitor să nu mai poată spune nimeni, nu putem prinde ca obiectiv, că nu avem nu știu ce. Dar, din păcate, 2017 este încă un an pierdut pentru modernizarea acestui drum. Eu sunt optimist și sper totuși să ieşim din chestia asta a proiectelor mici, dacă vă uitați pe proiectele de dezvoltare locală, unde e doamna Shhaideh ministru, are alocate 30 de miliarde, foarte bine, vor fi proiecte de alimentare cu apa la comuna x, strada nu știu care de la Botoşani, dar acolo sper din tot sufletul la reabilitarea Teatrului «Mihai Eminescu», l-au respins o dată pe amendament la legea bugetului, au acum ocazia să finanțeze, că e tot opera PSD, așa cum a rămas.

- Programele de dezvoltare locala le știm, sub toate guvernările, nu au dat rezultate, sunt pentru amicii politici

- Dar acest program are miliarde, fără să aibă criterii clare

- Hotărăște doamna Shhaideh, deci.

- Doamna, domnu Grindeanu, domnu Dragnea, eu sper să le finanțeze pe toate care s-au depus, s-au făcut şi în anii 2013-2015 acestea, dar, un drumușor din comuna nu știu care, o alimentare cu apă într-un sat, un cămin cultural. Sunt proiecte bune pentru comunitățile locale, dar nu sunt strategice pentru Botoșani. Proiectele mari au fost uitate și pe asta trebuie jucat acum. Dar eu am mai discutat cu ei, însă până la urmă, primul draft al legii bugetului a apărut pe 23 ianuarie, domnul Dragnea s-a întors de la învestirea lui Trump și a întors proiectul a zis că nu e bun

- Banii la Teleorman...

- Așa, ca să prindă ce nu era prins cum trebuie. Și atunci, în acea lună de zile, de pe 4 ianuarie până a apărut bugetul, toți parlamentarii de Botoșani trebuiau să se bată pentru acea hotărâre de guvern legată de Botoșani – Târgu Frumos. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Iar problema pe drumurile naționale este în tot județul, pentru că facem câteodată lucrurile invers. De exemplu, noi la Consiliul Județean am asfaltat în perioada 2009 – 2013 aproape 200 de kilometri de drumuri județene. Dar ele fac legătura tot până la un drum național, a cărui reabilitare a rămas nefinanțată.

- Ați pomenit de drumuri județene. Suma primită pentru asta, cea mai mare din țară primită de Botoșani, poate fi folosită eventual la asfaltarea a vreo zece km. Ce facem, iar plombe cu garanție șase luni?

- Chestia asta cu suma cea mai mare…

- Da, știm, am scris noi luăm 12 milioane, ceilalți iau 11.

- Exact. Iar din acea sumă vreo șase milioane și ceva au rămas la Drumuri și Poduri, iar cinci milioane au plecat pe drumuri comunale, pe localități. Iar banii de la DJDP sunt pentru lucrări de întreținere, din ce am văzut eu, nu pentru investiții. Ideea este de a ieși din plombări și de a trece la covoare asfaltice. Pentru că un covor asfaltic de 4 cm peste un drum reparat puţin, poate ajunge la 3-4 miliarde lei vechi, deci se pot face și reabilita tronsoane mult mai lungi și cu o perioadă de viață de 5-6, până la zece ani, dacă avem calitate cum trebuie.

- Noi am mai scris despre asta, dar nu prea s-a făcut.

- Am reuşit în 2015 și 2016, când am făcut acordul cadru pe doi ani, să facem covoare asfaltice pe 25-30 de kilometri.

- Nu era mai bine să procedăm așa în fiecare an? Decât să plombezi aiurea? Chiar dacă banii sunt puțini.

- Ba da. Asta e și părerea mea, de a lua drum cu drum, însă important e să stabilești priorități, pe care drum se circulă cel mai mult, nu contează ce culoare are primarul, trebuie să renunțăm la asta.

- Să revenim la PSD. Pentru Botoșani, PSD a luat măsuri bune?

- Deocamdată nu am văzut nicio măsură, dacă vorbim de partea de dezvoltare.

- Cum ar fi subvențiile pentru roșii în extrasezon, de exemplu.

- Asta e o măsură pentru un anumit tip de populație sau pentru nu știu care tip de personal, dar eu îmi mențin părerea că bătălia trebuie dusă pe proiectele majore ale județului, altfel discutăm și peste opt ani că suntem izolați, că vama de la Racovăț stă închisă de cinci ani, că vama de la Rădăuți Prut încă nu e modernizată, că drumul nu știu care nu e făcut. Cât despre consiliul județean, mi-ar plăcea ca proiectele pe care le-am făcut să fie duse mai departe, cum e programul acela de 120 de kilometri de 40 de milioane de euro. Care se va face. Despre acel proiect spuneam că l-am lăsat la cheie, numai să îl ducă mai departe pe fonduri europene, pentru că acolo putem promova toată zona de est a județului Botoșani cu legătură spre Iași, iar până la urmă e o alternativă la drumul Botoșani - Târgu Frumos.

- Izolați suntem demult

- E foarte important drumul spre Târgu Frumos și o să devin obositor, dar asta o să fac din opoziție în perioada următoare. Suntem între doi centri extrem de importanți cu mare putere economică, Suceava și Iași, inclusiv cu putere politică la București, mai mare ca a noastră. În acest moment traficul dintre cele două se face pe relația Moțca – Pașcani. Și cred că e și un interes de a se menține așa. Deci bătălia politică trebuie să fie în a discuta și cu vecinii de a ne sprijini, în aşa fel încât parte din traficul Suceava –Iași să vină prin Botoșani.

- Deci nu aveți speranțe că parlamentarii PSD vor vota proiecte pentru Botoşani propuse de liberali, dacă, eu știu, conducerea de partid a lor nu e de acord?

- Bun, hai să nu fiu chiar radical că nu vor vota vreodată, dar un amendament propus pentru acest drum sau pentru Teatrul Mihai Eminescu, dacă nu îl susții degeaba îl depun.

- Nu i-ați întrebat, de ce nu susțin?

- Ei în plen au votat aceste amendamente, parlamentarii din Botoșani, dar asta e o chestiune de imagine, pentru că discuția era că, dacă sunteți o forță, discutați în grupul vostru, încât toți parlamentarii să susțină ca să treacă un asemenea amendament. Pentru că altfel așa, ca imagine, noi suntem de acord, dar numai noi șase, nu pesediștii.

- Povesteați de un sistem vizavi de prioritizarea investițiilor. Multe țări îl aplică și cu succes.

- Așa este deja pe fonduri europene. Un sistem de punctaj foarte clar, te încadrezi bine, nu, nu ești eligibil. Ideea ar fi ca, eu așa sper cel puțin, la nivelul Ministerului Dezvoltării să se facă o analiză, ai depus un proiect ca să îl plătesc cu bani de la guvern, dar dacă e eligibil pe fonduri europene, du-te acolo, ca să putem atrage şi banii ăia. Ori prin alocarea asta, dăm bani fără nici un criteriu, foarte mulți primari spun ce să îmi mai bat eu capul cu proiecte europene, e complicat, vin, te verifică, le depunem aici și gata, e mult mai simplu. Păcat că se descurajează prin asta depunerea de proiecte pe fonduri europene.

- Programul PSD se bazează foarte mult pe fondurile europene, totuși.

- Da, dar vedeți că a face un program și un buget bazându-te pe asta e riscant, la licitație mai contestă unul, trece termenul și pierzi banii, e greu să previzionezi fonduri europene.

- Deci parlamentarul Cristi Achiței e optimist, dar e puțin încrezător că se va face ceva pentru Botoșani

- Eu nu vreau să fiu pesimist. Eu sper în buna credință a oamenilor și sper ca cel târziu anul viitor să vedem măcar drumul spre Târgu Frumos început și sper să fie prins la reabilitare şi Teatrul Mihai Eminescu. Cred că astea sunt două obiective mai mult decât clare.

- Suntem un bun specialist în drumuri. Am publicat de multe ori situații despre starea drumurilor. Țara cu drumuri proaste, dar cu cei mai bogați drumari. Noi am scris despre metode mai ieftine de realizare a drumurilor. Inventate de români. Nici una din acele firme nu mai sunt în țară. Cum explicați asta?

- Cred că după intrarea în UE în 2007, nivelul de calitate a crescut foarte mult, de la controale şi modificarea standardelor care au fost impuse prin directive europene.

- Dar au crescut și prețurile.

- Era și normal, calitatea costă.

- Dar sunt mai scumpe decât în toată Uniunea Europeană

- Nu. Ceea ce e important a fost așa. În 2010 sau 2011 s-au introdus standarde de cost. Pe drumuri comunale și județene, pentru reabilitare sau modernizare. În schimb, în România nu există standard de cost pentru drum național. Acolo e problema. Fiecare inventează acolo costuri și de multe ori calitatea nu e cea dorită.

- Plus autostrăzi, probabil.

- Acolo e problema. Vă invit odată să mergeţi să vedeți drumuri comunale care s-au făcut pe programe europene, drumuri județene tot așa, o să vedeți că au și zece ani de când s-a pus asfaltul și nu a fost nevoie să se intervină. Pe când, pe drumuri naționale sunt tot timpul probleme, nu e un control clar pe ce înseamnă calitatea lucrărilor. Cât despre metodele ieftine, eu sunt de acord cu ele, dar după ce am modernizat drumul. Sunt bune pe zona de întreținere.

- Au apărut și pe zona de construire a drumului metode ieftine.

- Pe această zonă trebuie să plecăm şi de la realitatea din județul Botoșani. De exemplu, ca să asfaltezi un drum județean, sunt două metode de calcul, una e de trafic și alta pe ciclurile de îngheț-dezgheț. Iar pentru a menține standardele de cost trebuie să gândim un pic și economic, cum îi sprijini pe antreprenorii locali. Am văzut în Danemarca, un drum de plastic, se face modern. Da, dar asta înseamnă că îi închid pe toți ai mei. Balastiere, stații de asfalt, staţii de betoane, locuri de muncă. Așa că la final nu știu dacă iese mai ieftin în Botoșani, vizavi de ce se întâmplă în Danemarca. Costurile deocamdată nu sunt mari, pe drumuri comunale și județene. Unde trebuie intervenit e zona de drumuri naționale. Părerea mea e cum am spus, că putem discuta de noi metode după ce avem drumurile făcute.

- Mai sunt și autostrăzi…

- Și de aia trebuie să ne batem pentru drumul spre Târgu Frumos, că nu trece autostrada prin mijlocul Botoșaniului, dar dacă s-ar face Iași-Ungheni, la Târgu Frumos noi am intra pe ea. Dar deocamdată şi aia pare o poveste, așa.

- Ce vă spun studiile sociologice, cât din electoratul PSD vrea autostrăzi și drumuri naționale?

- Păi tocmai de aia PSD face exact ce și-a propus, proiecte mici. Asfaltăm trei străzi într-o comună, pentru că mulți oameni din comuna aia nici nu ies pe drumul național. Dar noi, care circulăm sau transportatorii sau cei care fac comerț, nu vor vedea niciodată străduțele din comuna aia, deși sunt făcute. De aia din cele 30 de miliarde de la doamnei Shhaideh, zece miliarde de exemplu să fi mers la transporturi și să spună, din ăștia, în fiecare județ, faceți câte un drum național.

- De ce nu s-a întâmplat asta în România de-a lungul anilor, că nu doar PSD e vinovat de starea drumurilor?

- Eu nu am să înțeleg niciodată de ce se neglijează rețeaua de drumuri naționale și autostrăzile. Nu știu. Cred că e o problemă de stabilirea priorităților și că, la un moment dat, fiecare intervine și spune nu, dar vreau și la mine o bucată și când încep zece să ceară aşa ceva, nu mai termini niciodată.