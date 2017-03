"Leo e vulcanic la meci. În rest este ca pâinea caldă"

« Alte stiri din categoria Interviu

Valeriu Ifime, finanţatorul FC Botoşani, susţine că echipa are de învăţat din scandalul Leo- Golofca şi că toţi vor ieşi mai tari din el.

Reporter: - Domnule Valeriu Iftime, aţi surprins toată lumea fotbalului şi nu numai prin decizia de a nu renunţa la antrenorul Leo Grozavu după incidentul de la Giurgiu cu Cătălin Golofca. Care au fost motivele care au stat la baza deciziei dumneavoastră?

- Valeriu Iftime: - Aş vrea să revin puţin la istoric. Gestul în sine nu mai trebuie comentat, pentru că el a fost suficient de mult dezbătut. E un accident. Eu aşa l-am considerat, un accident, şi ca atare aşa l-am tratat, ca pe un accident în viaţa antrenorului şi a echipei. Nu am judecat gestul în sine, ci omul, şi sunt convins că Leo Grozavu are foarte multe lucruri de spus şi de făcut la FC Botoşani.

- La precedentul mandat v-aţi despărţit de Leo Grozavu după ce a intrat în conflict şi cu suporterii şi cu vestiarul, lucruri mai puţin grave decât lovirea unui fotbalist. V-aţi schimbat dumneavoastră între timp sau s-a schimbat el?

- Nu, s-a schimbat el. Povestea este că data trecută era o relaţie tensionată între Leo şi vestiar, aproape întreg lotul de jucători. Leo era într-o situaţie în care nu mai putea să gestioneze vestiarul. Am luat la vremea respectivă acea decizie de a-l demite punând astfel punct unei situaţii neclare, conflictuale, care era la FC Botoşani.

- Şi după puţin timp l-aţi readus la echipă!

- Să vă spun şi de ce l-am readus, iar acum nu l-am lăsat să plece. Am făcut-o pentru că starea asta continuă de veghe, atenţie, luptă, de personalitate, creează o mare dependenţă de el la un moment dat. Atunci când am fost în Antalya, când s-a reîntâlnit lotul cu Leo, am rămas uimit de ce am văzut. Era o stare de prietenie şi de afecţiune incredibilă, lucruri care m-au pus pe gânduri. Cred că, de fapt, se poate lucra cu Leo. Bineînţeles că sunt lucruri pe care trebuie să le schimbe şi el, vizavi de acest gest, dar şi de nişte chestiuni pe care le-am văzut şi i le-am reproşat. Am avut o discuţie foarte serioasă acum cu el, inclusiv despre dialogul lui, relaţia cu tribuna, şi cred că a înţeles că nu e treaba lui să aibă acest dialog cu tribuna.

- Cu alte cuvinte se va schimba!

- E clar că nu poate nimeni să-l schimbe definitiv. El este un tip vulcanic, coleric, se enervează repede, mai ales în timpul meciului. El în viaţa de zi de zi este ca pâinea caldă.

- Acum refuză dialogul cu presa, e în silenzio stampa. E o decizie normală?

- Nu, deloc. Silenzio stampa nu este o soluţie. E adevărat însă că în această perioadă el este foarte obosit pentru că a fost foarte tăvălit. Au fost nebănuit de multe telefoane, întrebări, a curs multă cerneală şi au fost ore întregi de dezbateri la televizor pe baza unui gest absolut iresponsabil făcut de el. Până la urmă i-am spus că trebuie să plătească pentru gestul său şi i-am spus că nu poate să-i facă pe ziarişti să nu vorbească. Chiar e bine că a fost atât de mediatizat, dezbătut cazul său, tocmai pentru a-l determina să nu mai facă în viaţa lui aşa ceva. În ziua de astăzi, un asemenea gest este mai mult decât o chestiune penală. Acum 10-15 ani bătaia era ruptă din Rai, era parte din fotbal.

- Sincer, aţi făcut şi un sondaj în vestiar în rândul jucătorilor înainte de a lua decizia de a-l păstra în continuare la echipă?

- Bineînţeles că am făcut-o. Dacă nu aveam vocea vestiarului nu-l păstram. Până la urmă antrenorul este al echipei. În acel moment când a avut loc incidentul, eu m-am blocat pentru că am vrut să văd dacă sunt voci insistente în vestiar care să spună că se simt terorizaţi, bătuţi de Leo, am testat terenul cum se spune. Am avut un puls al vestiarului, dar şi al tribunei, chiar al unei părţi din mass-media, şi am remarcat că lumea nu este împotriva lui Leo. De asta am şi spus atunci că am nevoie de o săptămână să mă gândesc pentru că una este la cald şi altfel reacţionează oamenii în câteva zile. E adevărat că toată lumea a condamnat gestul, dar nu l-a condamnat pe antrenorul Leo Grozavu în totalitate. Aşa cum am spus cred că acest gest i-a dat un timp de reflexie şi s-ar putea ca el să fie un om schimbat, iar o schimbare în privinţa controlului în timpul unui meci l-ar putea face un antrenor mare. Repet, asta doar dacă se controlează.

- Acest sezon este din păcate compromis. Îi veţi cere în vară când veţi semna noul contract să vă garanteze prezenţa în play-off?

- Sigur că am vrea play-off-ul, dar depinde şi de cum construim lotul. În vara trecută am avut nişte probleme, ne-am dezechilibrat prin plecările lui Ngadeu, Cabrera şi ne-a fost greu să găsim pe cineva care să-i înlocuiască. De această dată, însă, categoric vom face un obiectiv care să fie asumat şi discutat pentru că eu am tot vorbit ceva şi voi aţi văzut că antrenorul a spus altceva. Am avut această discuţie cu el şi vom avea un punct de vedere clar, acolo vrem să ajungem. Eu cred că nu va fi nicio divergenţă sau un punct diferit, o discordanţă între ce spun eu şi ce va spune el. Cu siguranţă.

- Care va fi politica de transferuri pentru FC Botoşani în această vară? Care ar fi ţintele?

- Sunt câţiva jucători care prin plecările lor s-ar putea să ne dezechilibreze puţin. De exemplu, dacă va pleca Mihai Roman, ne va trebui o extremă. Să vedem dacă pleacă Gabriel Vaşvari, pentru că am o convenţie cu el, dacă are o ofertă bună să-i dau drumul. Deci, în funcţie de una-două plecări putem să definim o politică a transferurilor. Dacă rămân jucătorii care sunt acum, eu nu am de ce să mai fac transferuri, nu am ce transfera. Repet, doar dacă rămâne acest lot.

- Aţi luat deja pulsul pieţei în privinţa transferurilor. Va fi Olimpiu Moruţan cel mai profitabil transfer pentru FC Botoşani?

- Până una alta, Moruţan este o poveste frumoasă. Nu putem să-l încadrăm pe Moruţan în nişte limite, dacă este sau nu un jucător foarte valoros sau un transfer important. Ceea ce este cert astăzi este că Moruţan este un tip talentat şi cuminte. Cuminte, nu în sensul unui copil retras. El este un copil care are la ora actuală măsura muncii şi a locului în care se află. El nu vrea deocamdată mai mult, nu vrea la o altă echipă. El vrea să muncească aici, vrea să joace în Liga I, să dea goluri. E foarte important. Ca atare, el poate deveni un transfer important, dar astăzi nu este un jucător de dat. Recunosc, însă, că este cel mai întrebat jucător de la FC Botoşani.

- Cine anume s-a interesat de el?

- Vă dau cuvântul meu că nu am fost întrebat de Cabrera sau de Ngadeu cum sunt întrebat de Moruţan. Asta înseamnă că el are o platformă pe care poate să se lanseze atât timp cât lumea îl vede. Au întrebat de el Steaua, CFR Cluj, din Italia şi întrebările sunt clare. Îl vrem şi vă dau banii aceştia. Nu am răspuns, însă, la nicio ofertă. Nu am antamat niciun fel de discuţie cu nimeni. Am avut o discuţie cu cei de la Steaua cărora le-am dat un drept de preemţiune, însă, doar în momentul în care Moruţan va deveni un jucător de Liga I consacrat. Vreau să-l dau pe Olimpiu Moruţan în măsura în care el este un titular de bază în echipa noastră, un marcator. El, dacă vrea să ajungă mare fotbalist, trebuie să devină la noi acel decar clasic, jucătorul determinant, pentru că el în momentul în care va pleca de aici, aşteptările vor fi foarte mari şi ar putea claca. El este încă un copil, are de făcut liceul. În plus, în acest moment, orice alt oraş mai mare ar fi pentru Moruţan o sursă nouă de vicii, de a se expune spre greşeli. La Botoşani la ora actuală el este aşezat.

- Tot am vorbit de Moruţan şi gândul m-a dus la Gică Hagi, care şi l-a dorit enorm în trecut. Vă ambiţionează şi pe dumneavoastră modelul lui Hagi la Viitorul?

- Hagi este un model. Nu e, însă, pentru noi. Modelul Hagi are succes, se poate face numai pe Hagi, numai pe un mare fotbalist. Trebuie să te cheme Hagi, Gică Popescu ca să poţi genera un proiect de o asemenea anvergură. O academie de fotbal este o afacere la care trebuie să ai foarte multe ingrediente, şi primul este brandul. Bineînţeles că tema unei academii sau a unei griji sporite asupra copiilor din zona ta sau de a crea în zona ta interes pentru a atrage copiii este foarte important. Eu nu am nici puterea să fac ce face Hagi şi cred nici abilităţile sau toate ingredientele lui Hagi. Sunt la o scară mai mică. E clar că avem nevoie de echipa a doua şi de un centru de copii mai bine organizat. Oricum, că tot am vorbit de Viitorul, eu nu cred că va lua titlul în acest an. Asta nu înseamnă că sunt împotriva Viitorului. Cred că Steaua este în continuare favorită cu două contracandidate, Viitorul şi CFR.

- În acest moment suntem pe locul 9. Speraţi la o clasare mai bună în acest sezon?

- Da, sper să terminăm pe locul 7. Chiar dacă sunt şapte puncte, avem puterea de a remonta această diferenţă, pentru că suntem echipa care joacă cel mai bun fotbal din play-out.

- În acest caz nu cred că mai are sens întrebarea dacă aveţi emoţii vineri cu Târgu Mureş!

- Trebuie atenţie mare. Nu se câştigă meciul de acasă sau din biroul meu. Meciul se câştigă pe teren, cu atenţie, cu muncă, pentru că echipa, aşa cum am mai spus, joacă fotbal. Dacă suntem atenţi şi nu facem greşeli impardonabile vom fi îndreptăţiţi să cerem locul şapte.