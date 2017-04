"Noi semănăm cu pompierii - intervenim când este nevoie"

« Alte stiri din categoria Interviu

Mihai Colac, şeful Serviciului Acţiuni Speciale, a pus pe picioare structura de luptători care intervine în cele mai grave cazuri.

Reporter: - Domnule comisar şef, cum este să faceţi parte dintr-o asemenea structură?

Mihai Colac: - Sunt şeful Serviciului Acţiuni Speciale (SAS) din 2009, când am obţinut această funcţie în urma unui concurs. Anterior, am făcut parte din structura de cercetare penală şi am fost şeful Biroului de Poliţie Rurală, care avea în subordine 25 de comune. SAS este o structură în directa subordine a inspectorului şef, iar pe linie profesională este subordonată Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Mi-am dorit această funcţie pentru că structura este una specială şi, chiar dacă face parte din poliţie, are atribuţii şi misiuni diferite de ceea ce face un poliţist. Dintotdeauna am fost sportiv şi, sincer să fiu, mi-a plăcut mişcarea, acţiunea.

- Câţi poliţişti fac parte din SAS şi cum sunt selectaţi ei?

- În prezent, serviciul are 21 de luptători care provin din rândul poliţiştilor ce doresc acest lucru. Ei trebuie să aibă o vechime de minim trei ani în cadrul poliţiei şi să promoveze un examen ce cuprinde testarea calităţilor fizice, a abilităţilor de tragere cu armamentul şi a cunoştinţelor teoretice. Ulterior, pentru cel promovat urmează o perioadă de şase luni de tutelă profesională, perioadă în care se fac antrenamente fizice, tactice şi teoretice intense, iar la finalul perioadei luptătorul este evaluat şi definitivat pe funcţie.

- Ce contează cel mai mult la un luptător?

- În primul rând, trebuie să fie dăruit. Cel care vine aici trebuie să fie un fost sportiv şi contează foarte mult abilităţile - să reacţioneze prompt în anumite situaţii de stres, pentru că noi ne întâlnim foarte des cu situaţii necunoscute şi, uneori, trebuie să iei decizii în câteva fracţiuni de secundă. În al doilea rând, din punct de vedere psihologic el trebuie să fie apt. Noi, de exemplu, dăm testări anual, iar chestionarele sunt total diferite faţă de restul poliţiştilor. Este nevoie de rezistenţă la stres, de rezistenţă la efort, de viteză de reacţie, de anumite îndemânări în mânuirea armelor, luptă corp la corp.

- Se poate vorbi, aşadar, de o structură de elită?

- Nu ştiu dacă este o structură de elită, dar trebuie să recunoaştem că este o structură specială pentru că şi ceea ce facem noi este mai aparte decât ceea ce vedem la poliţiştii care acţionează pe stradă.

- Lumea vă spune „mascaţi”. Vă deranjează?

- Nu, pentru că la drept vorbind este un fel de renume. În plus, la noi cagula face parte din echipamentul de bază. Noi suntem de fapt ultima structură care intervine atunci când toate celelalte metode de rezolvare au dat greş. Uneori, când este cald afară, vă daţi seama că respirăm foarte greu prin ea, dar trebuie să o purtăm pentru protecţie şi pentru a nu fi recunoscuţi. Acesta este specificul muncii noastre şi încercăm să minimalizăm toate riscurile. Vă daţi seama, misiunile noastre provoacă reacţii dintre cele mai neaşteptate, iar la noi oraşul este mic. Uneori, unii dintre suspecţi pot riposta pe stradă, dacă ne-ar şti.

- Cât de periculoase sunt misiunile la care participaţi?

- Toate misiunile pe care le executăm au un grad de pericol, unele mai mare, altele mai scăzut, însă toate trebuie tratate la fel pentru că oamenii cu care intrăm în contact se află în situaţii ce îi pot determina să acţioneze violent sau să îşi schimbe comportamentul de la un moment la altul. În urmă cu mai mult timp am acţionat împreună cu cei de la Combaterea Crimei Organizate Suceava pentru prinderea unui grup de infractori ce comiseseră mai multe fapte cu violenţă şi, după ce i-am imobilizat, am descoperit că unii dintre ei dormeau cu săbii, cuţite de mărimi apreciabile şi boxuri metalice sub pernă şi, deci, le puteau folosi foarte uşor.

- Şi câte uşi aţi spart?

- Multe. Îmi aduc aminte de un coleg, pensionat acum, mare cât un dulap. La un moment dat s-a dus la o intervenţie, dar persoana era baricadată în interior. A somat, dar nu a deschis şi a fost nevoie să spargem uşa. Era o uşă metalică, fără ramforsări laterale în zidărie. A folosit prima dată berbecul, iar când a dat a doua oară, uşa a ajuns în baie iar omul respectiv era sub uşi. Colegul a sărit imediat şi l-a atenţionat să nu mişte, dar vă daţi seama că prins sub cele două uşi nu mai putea face nimic. Acum, întâmplarea ni se pare nostimă, dar trebuie spus că abia după ce lucrurile se termină cu bine avem timp să facem analize şi să mai zâmbim. Până la urmă, trebuie să învăţăm din toate aceste întâmplări.

- S-a greşit vreodată adresa?

- Mulţumim, noi nu am păţit. Poate alţi colegi. Dar ce vreau să spun este că nu noi ne ocupăm de organizarea misiunilor. Structura operativă care are dosarul respectiv sau mandatul este cea care transmite datele, cea care face investigaţiile şi spune să mergem la adresa cutare.

- Dar s-a întâmplat ca cei căutaţi să riposteze?

- Orice persoană trebuie tratată ca având potenţial de ripostă. În 2016 am intervenit, la solicitarea colegilor, pentru a imobiliza o persoană ce teroriza vecinii cu toporul. Ajunşi la casa acestuia, am constatat că suspectul avea 70 de ani, însă, în ciuda vârstei, era un bărbat destul de puternic şi agil. După ce l-am somat, acesta s-a baricadat în casă, cu toporul în mâini. Când a intrat primul luptător, persoana a încercat să-l lovească cu toporul peste cap, însă toporul s-a înfipt în scutul de protecţie şi, neputând să-l mai scoată, suspectul a fugit în podul locuinţei.

- Au fost şi situaţii în care cei din echipă să fie răniţi?

- Din fericire, nu. Şi spun asta pentru că au existat multe situaţii la limită. Îmi amintesc că o misiune periculoasă a fost cea în care trebuia să-l capturăm pe fostul pompier de la Dorohoi, care, în urmă cu câţiva ani, a sustras din unitate 12 pistoale cu muniţie. Acesta putea riposta oricând, însă nu a rezistat psihic şi s-a împuşcat cu unul dintre pistoale.

- Au existat şi eşecuri?

- Din păcate, nu toate misiunile au un final fericit. Anul trecut, după o negociere de două ore cu un botoşănean care îşi sechestrase soţia şi copilul cel mic în apartament şi îi ameninţa cu un cuţit, am reuşit să pătrundem şi să extragem femeia şi copilul, fără ca ei să fie răniţi, însă persoana s-a retras în sufrageria apartamentului, unde s-a sinucis, tăindu-şi venele de la gât.

- Sunt episoade violente... dar a fost nevoie vreodată să coborâţi şi pe funii, în rapel?

- Da. A fost un caz în Parcul Tineretului, când o femeie ameninţa că se aruncă de la blocul turn. Ţin minte că au intervenit atunci şi pompierii, care au urcat cu autoscara şi negociau cu ea. Un coleg a coborât de pe bloc, pe funie, până în balconul învecinat şi a reuşit să o imobilizeze, înainte ca femeia să recurgă la un gest necugetat.

- Dar care sunt dotările SAS-ului?

- Fiecare luptător este dotat cu o vestă proprie antiglonţ, nivel 3 A, care cântăreşte 21 de kilograme, dar şi cu un complet de protecţie antiglonţ, care cuprinde o cască şi vizor antiglonţ ce au o greutate de 2,7 kilograme. La astea se adaugă genunchierele, uniforma, bocancii, care completează echipamentul, la care se adaugă lanterne, cătuşe, baionetă, armamentul, muniţia. Deci în total e vorba de un echipament care poate să ajungă până la 30 de kilograme.

- Aţi fost prima structură care aţi primit pistoale Glock. V-aţi fi descurcat doar cu pistoalele Carpaţi?

- Ca armament, luptătorii au fiecare câte un pistol automat LP 7 de 9 milimetri, destinat luptei de aproape, ca arme de asalt avem pistoale mitralieră cu pat rabatabil şi pistol Glock 9 milimetri, pentru spaţii reduse, ambele funcţionând cu acelaşi tip de muniţie. De asemenea, avem în dosare puşti semiautomate cu lunetă, puşti de vânătoare calibru 12 milimetri, lansatoare de fumigene, pulverizatoare de gaz iritant lacrimogen. Nu vreau să comentez despre pistoalele „Carpaţi”, dar trebuie să se înţeleagă faptul că noi avem nevoie de arme fiabile, uşoare, care să permită utilizarea lor în cel mai scurt timp şi cât mai eficient. Vreau să vă spun că inclusiv birourile noastre sunt amenajate total diferit. Totul este foarte bine organizat, pentru că luptătorii trebuie să fie echipaţi, cu tot cu armament, în două minute.

- Dar aţi făcut vreodată uz de armă?

- Deşi avem tot timpul armament şi muniţie la noi, în timpul misiunilor încercăm, în funcţie de situaţie, să folosim alte metode de rezolvare, întrebuinţarea armei fiind ultima variantă şi numai în caz de necesitate. Până în prezent am reuşit şi nu a fost nevoie să folosim armele.

- Misiunile nu sunt niciodată programate...

- Ele apar când ne aşteptăm cel mai puţin. De aceea, noi semănăm oarecum cu pompierii - intervenim când este nevoie de noi.

- Şi cum vă antrenaţi?

- Avem un program de pregătire continuă pentru a ne menţine tot timpul la un nivel ridicat. Pregătirea este structurată pe trei părţi - cea de pregărire teoretică, generală şi specială. Cea de pregătire fizică include exerciţii de mărire a rezistenţei fizice, a vitezei şi a forţei de reacţie, dar şi exerciţii de luptă corp la corp sau folosind diferite arme. Pregătirea cuprinde însă şi exerciţii tactice, dar şi trageri cu armamentul. Ne putem mândri că la Cupa Structurilor de Intervenţie, unde au participat 45 de echipe, inclusiv cea a SRI, am ocupat locul 10 şi respectiv 8, iar la concursul pentru cel mai puternic poliţist am ocupat locurile 2 şi 3.

- Există şi femei care fac parte din structură?

- Momentan nu, deoarece nu am avut nicio solicitare, dar în ţară există servicii în care activează şi femei.

- Întrebam acest lucru pentru că, în ultimii ani, femeile au promovat în funcţii specifice bărbaţilor. Dar aţi avut şansa să vă pregătiţi alături de cei din trupele SWAT...

- Am avut două stagii de pregătire cu membrii SWAT şi am învăţat multe de la aceştia. Ei erau foarte miraţi că luptătorii noştri se pregătesc mult fizic şi pe tehnici de imobilizare. A trebuit să le explic că la noi situaţia operativă este una care impune aceasta, deoarece noi ne confruntăm cu persoane care se opun prin forţă sau folosind arme albe, nu arme de foc aşa cum se întâmplă la ei.