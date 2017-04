"Sunt copii care uită să mai iasă afară din cauza facebook-ului"

« Alte stiri din categoria Interviu

Adrian Panaete, profesor care pregăteşte informaticieni, spune că internetul şi device-urile trebuie utilizate cu discernământ pentru a nu deveni duşmani.

Reporter: - În ultima perioadă se vorbeşte despre un joc periculos în care sunt atraşi copiii...

Adrian Panaete: - Nu am informaţii speciale legate de acest fenomen. Am purtat anumite discuţii cu copiii de la noi din liceu în legătură cu acest joc. Concluzia la care am ajuns este că ei privesc într-un mod corect situaţia asta, nu mi s-a părut că ar exista copii care să fie atraşi în jocul acesta. Tânărul din Rusia care a lansat acest joc are nişte idei absolut halucinante şi distrugătoare.

- Putem vorbi de un pericol?

- Jocul a fost lansat pe o platformă similară facebook-ului în Rusia. Din această cauză au şi apărut cele mai multe cazuri în Rusia şi în ţările ex sovietice. Jocul s-a extins relativ recent în zona Europei şi în România. Este un pericol la adresa copiilor în măsura în care nu există o educaţie în ceea ce priveşte pe de o parte securitatea cibernetică şi, pe de altă parte, etica pe internet. Nu vreau să se înţeleagă că sunt adeptul ideii de limitare a dreptului de acces la informaţie sau adeptul acelui program Big Brother prin care orice acţiune pe internet trebuie supravegheată, dar există totuşi modalităţi discrete prin care un părinte poate să-şi supravegheze copilul în ceea ce face pe internet.

- Cum ar trebui să procedeze părinţii?

- Din păcate e o mică problemă, pentru că în multe situaţii copilul are mai multă pregătire în utilizarea unui device de genul acesta decât părintele, şi atunci controlul părintelui se poate exercita numai prin intermediul unei alte persoane care să-l ajute să aibă o supraveghere cât de cât a activităţii pe care o are copilul pe internet.

- Cu alte cuvinte, părinţii trebuie să apeleze la ajutorul specialiştilor...

- Mă refer la cunoştinţe, prieteni care au, să zicem, abilităţi minime necesare pentru a verifica un pic situaţia copilului în momentul în care se observă un comportament ciudat, respectiv că acesta se culcă la ore foarte târzii, închide imediat calculatorul când se apropie părintele. Atunci părintele trebuie să intre oarecum în zona de alertă şi să devină mai atent la ce face copilul, cu atât mai mult cu cât există la tineri tentaţia de a se duce în direcţii nu tocmai ok.

- Cât timp trebuie să stea un copil pe internet?

- Sunt copii care în mod justificat stau o perioadă mai lungă în faţa calculatorului, de exemplu cei care sunt la profilul informatică. Cred că utilizarea excesivă a acestor site-uri de socializare începe să devină o problemă. Sunt copii care uită să mai iasă afară, uită să mai facă o temă din cauză că au permanent facebook-ul deschis şi tot postează şi se uită la postările celorlalţi şi ocupă o groază de timp cu mediul acesta virtual de socializare, uitând de fapt să socializeze în mod real cu ceilalţi, devin închişi la şcoală faţă de colegi, comunică din ce în ce mai puţin în viaţa reală, punând accent pe comunicarea virtuală. Este un pericol mai mare faţă de jocul despre care discutam la început, nu la fel de mare, dar mult mai prezent. În clipa de faţă e clar, foarte mulţi tineri şi nu numai sunt captivi mediilor de socializare. Chiar copiilor cu care lucrez le recomand să alterneze lucrul la informatică cu un sport, cu altă activitate care să schimbe direcţia de concentrare pe care o au pe domeniul respectiv. Cât de pasionaţi ar fi, nu pot să lucreze non stop. La urma urmei, chiar dacă vorbim de performeri, la un moment dat o să cedeze fizic, sau o să se plictisească. Copiii, în general, trebuie să aibă activităţi diverse, de socializare reală şi, de ce nu, să se întoarcă spre tradiţionala carte.

- Ce rol ar trebui să aibă facebook-ul în viaţa tinerilor?

- Acum eu îi văd mai degrabă captivi acestui mediu. Foarte puţini utilizează facebook-ul cu un alt scop decât cel de socializare stearpă. Este drept, reţelele de socializare pot să aibă un rol important. Şi eu folosesc aceste reţele de socializare dar, de pildă, pentru a-mi regăsi colegii de şcoală generală şi liceu şi pentru a crea anumite grupuri de discuţii pe teme foarte bine focalizate. Reţelele de socializare pot fi utilizate într-un mod constructiv şi util. În momentul în care folosesc facebook-ul doar să îmi fac selfie şi să mă vadă lumea cât sunt de frumos, să arăt oricui fiecare pas pe care îl fac, să mă localizez... În momentul în care îţi dezvălui viaţa în totalitate, unde eşti, ce faci, poţi să dai idei unor infractori să-ţi intre în casă.

- De la ce vârstă trebuie lăsat un copil singur pe internet?

- Cam până la 10 ani copilul trebuie să fie neapărat controlat. Controlul ar trebui menţinut până în momentul în care părintele are certitudinea că deja copilul s-a maturizat din punct de vedere cibernetic, informatic. Nu cred că există o vârstă limită. Controlul trebuie extins până la momentul în care există o oarecare certitudine din partea părintelui că deja ceea ce face copilul pe net este în regulă. Un control discret cred că trebuie să existe permanent, până copilul pleacă de acasă.

- Cât timp trebuie să stea un copil în faţa calculatorului?

- Consider că în mod normal ar trebui să fie o oră, dar să nu depăşească două ore, atunci când are o treabă serioasă de făcut. Două ore cred că e deja prea mult.

- Cum ar putea părinţii să controleze timpul pe care copiii îl petrec pe internet?

- În nici un caz nu cred că abordarea în forţă e o soluţie. Tăierea internetului şi confiscarea calculatorului nu sunt soluţii. Cred că o negociere între copil şi părinţi poate rezolva problema, dar o negociere fermă din partea părintelui. De fapt, abordarea asta în forţă poate să ducă exact la efectul opus, adică eventual copilul să găsească tot felul de metode de a se sustrage de la convenţia pe care o are cu părintele, să se trezească la ore la care părintele a adormit şi să folosească calculatorul, sau să se ducă la cine ştie ce sală de net şi să acţioneze de acolo.

- Când se poate spune că un copil e dependent de net?

- Depinde sub ce formă. Sunt copii care devin dependenţi de un anumit joc şi îl joacă mai mult decât ar trebui, sunt dependenţi de reţelele de socializare, dependenţi de amândouă, dependenţi de filme. Eu, de exemplu, am sesizat la unii copii de la noi din colegiu când ajungeau foarte obosiţi la ore şi nu se puteau concentra. I-am întrebat până la ce oră au stat la calculator şi le-am spus că stau pe sănătatea lor, că orele de nesomn au efecte în timp.

- Care ar fi riscurile?

- Sunt studii care arată că cei care stau mult la calculator au probleme cu vederea, de concentrare, probleme cu auzul. Până la urmă poate exista un atac la sănătatea fizică din cauza psihicului şi nu trebuie neglijate mult discutatele efecte ale radiaţiilor. Nu ştiu cât de reale sunt, dar cu siguranţă un efect negativ au.

- Există programe care să fie folosite de părinţi pentru a limita accesul copiilor pe net?

- Există dar, evident, trebuie utilizate de oameni care se pricep. Există programe care limitează accesul spre anumite site-uri, există programe, softuri care să controleze sau să limiteze accesul, dar atunci când copilul ştie că poate fi controlat probabil că îşi limitează el singur accesul.

- Copiii au de câştigat navigând pe net?

- Există informaţie utilă pe internet. Copiii ar trebuie să-şi îndrepte atenţia către astfel de informaţii, dar, din păcate, concentrarea copiilor e pe informaţia redundantă şi inutilă. Una e să trimiţi un copil să se documenteze pentru o anumită temă şi să realizeze un referat. Pentru el e o corvoadă, nu e mare plăcere a copilului să utilizeze internetul în alt scop decât divertismentul.

- Cum îi învăţăm pe copii să discearnă ce le-ar fi util pe internet?

- Nu ştiu în ce măsură, noi, cadrele didactice, putem să mai abuzăm de timpul copiilor cu o materie sau cu anumite ore în cadrul informaticii în care să se discute despre tematica asta. În momentul în care observăm că securitatea cibernetică, etica cibernetică tinde să devină o problemă din ce în ce mai mare, cred că ar trebui să ne gândim şi la mici modificări în programa şcolară în care să includem poate în cadrul altor materii tematici şi să dezbatem după o programă foarte bine pusă la punct, cu specialişti în informatică, dar şi cu psihologi, cu oameni care se pricep, astfel de teme.

- Ar fi utilă o astfel de abordare?

- Da, dar nu ştiu în ce măsură ne putem permite să mai rupem din timpul copilului pentru a introduce încă o materie de genul securitate şi etică cibernetică, gestionarea utilizării internetului... Acum mai e şi problema existenţei specialiştilor în domeniu care să predea o astfel de materie. Ne-aţi dat o idee să încercăm să demarăm un program la nivelul Colegiului „Laurian”. Sincer vă spun, din discuţiile cu elevii de la „Laurian”, nu că vreau să-mi apăr colegiul, dar elevii sunt deja în temă cu ceea ce ar trebui să ştie, sau oricum sunt destul de bine instruiţi şi destul de maturi, mulţi dintre ei, încât nu ar trebui să cadă victime ale unor prăduitori cibernetici.

- Dar ce ne facem cu şcolile din mediul rural, unde nu sunt profesori de informatică şi psihologi?

- Problema este egală cu cea vizând apariţia disciplinei informatică şi TIC la gimnaziu, în condiţiile în care nu suntem absolut siguri că peste tot poate fi acoperită cu profesori calificaţi. Este vorba despre o perspectivă pe care trebuie să o aibă sistemul de învăţământ, sistem care, simultan cu introducerea unei astfel de materii, trebuie să pregătească în viitor profesori care să poată să ducă în spate astfel de sarcini.