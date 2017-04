"Problemele copilului reflectă întotdeauna şi problemele familiei"

« Alte stiri din categoria Interviu

Medicul psihiatru Liliana Jijie susţine că societatea românească nu este tolerantă cu cei care se tratează pentru episoade depresive sau alte probleme psihice, iar foarte multe persoane nu realizează că, într-o situaţie de stres major, aproape oricine poate claca

Reporter: -Aţi putea să ne spuneţi ce este depresia şi dacă aceasta diferă la copii faţă de adulţi?

Liliana Jijie: - Bineînţeles. Depresia la copii are particularităţi legate în primul rând de vârstă. În ceea ce priveşte depresia la adolescenţi, putem spune că îndeplineşte criteriile de depresie de la adulţi. În rest, trebuie să ţinem cont că există un continuu proces de dezvoltare la nivelul funcţiilor şi proceselor cognitive la copil. Adultul are deja structura psihologică maturizată şi atunci conceptul de depresie trebuie să fie nuanţat la copil şi adolescent, deoarece putem întâlni sentimentul de depresie, gândirea depresivă sau comportamentul depresiv. Iritabilitatea este o particularitate la depresia la copil şi adolescent. Modificările în greutate, scăderea apetitului sau modificarea aspectului fizic sunt alte particularităţi întâlnite la copil şi adolescent. De exemplu, durerile de burtă, abdominale sau cefaleea, vărsăturile, diareea, pot, de asemenea, masca nişte trăiri depresive, aşa cum şi comportamentul depresiv, agresivitatea sau comportamentul adictiv pot masca o depresie. În 90% din cazuri nu vom întâlni manifestări pure ale depresiei ca la adult. La copii se asociază cu tulburări somatice, iar la adolescenţi putem întâlni simptome precum anxietatea sau tulburările de comportament, emoţionale sau de conduită.

- Spuneaţi recent, într-o conferinţă, că depresia poată să apar chiar şi la sugari.

- Acest lucru este unul bine cunoscut de către specialişti şi este legat de teoria ataşamentului. Pornind de la studiul animalelor s-a constatat că, asemenea puilor acestora, şi puii de om îşi amprentează figura mamei şi suferă atunci când aceasta dispare din viaţa lor, când nu mai au parte de afecţiune. Iar acest lucru a fost confirmat de un studiu efectuat după al Doilea Război Mondial pe două grupuri de copii orfani. S-a constatat că, deşi primeau toţi hrană şi căldură, grupul celor care au fost mângâiaţi în fiecare zi s-a dezvoltat mai bine. La celălalt în schimb, a apărut un regres în dezvoltare. În etapa asta a vieţii, copilul se dezvoltă în funcţie de răspunsul pe care-l primeşte de la mamă. În prima lună, el scanează faţa mamei, apoi ochii şi-i surâde, iar, dacă mama nu-i răspunde cu un surâs, el este, în primă fază, confuz, iar, dacă această situaţie persistă, îşi schimbă şi el răspunsul, nu mai surâde şi se repliază spre sine. Când apare această ruptură între copil şi mama care a suferit o depresie postpartum sau care l-a abandonat, într-o primă fază protestează, plângând. Apoi apare faza de disperare, iar, la final cea de detaşare. Chiar dacă se întoarce mama, el este indiferent. Nu o mai recunoaşte. De aceea copiii care au crescut într-un mediu în care nu au avut suficient suport afectiv pot să dezvolte un ataşament nesigur şi să fie vulnerabili mai târziu.

- A crescut numărul de cazuri de depresie în rândul tinerilor?

- Depresia a crescut ca incidenţă în ultimii ani, iar suicidul este considerat a patra cauză de deces la intervalul de vârste 10-15 ani şi a treia cauză în intervalul 15-25 de ani. De aceea este atât de important ca depresia să fie diagnosticată din timp. Se intervine farmacologic, dar trebuie intervenit şi la nivelul mediului, pentru că, în fond, depresia apare acolo unde există nişte factori stresori, cărora individul nu reuşeşte să le facă faţă. De exemplu, dacă arunci de la aceeaşi înălţime o păpuşă din porţelan şi una din plastic, prima se va sparge, iar cealaltă se va deforma puţin sau deloc. Dar depinde şi de terenul pe care le arunci: nisip, piatră sau ciment. Deci depinde şi de calitatea materialului. Apoi ce ţine de individ, o anumită vulnerabilitate. Se ştie că, de exemplu, în familiile în care un părinte este depresiv, creşte până la 45% riscul ca un copil să facă depresie. La fel şi în cazul copiilor cu părinţi care au avut o tentativă de suicid. Contează şi schimbările apărute în viaţa copilului, cum ar fi orice început de şcoală, schimbarea unei şcoli, relaţiile cu profesorii, colegii, aşteptările mari ale părinţilor.

- Iar în privinţa şcolilor pot apărea şi alte probleme...

- Ştim foarte bine de fenomenul de bullying. Fie că este vorba despre aspectul fizic, despre competenţele şcolare sau despre alte abilităţi, acest aspect de bullying poate merge până foarte departe şi duce până la depresie. La depresie pot duce şi orice rupturi de natură sentimentală, care pot căpăta proporţii catastrofale şi împinge adolescentul la suicid. Apoi avem mediul familial, marcat de violenţă, sărăcie, plecarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate, iar acum mai avem un fenomen, acela de readaptare, care este la fel de periculos, al celor care se reîntorc în ţară. Iar diferenţele foarte mari dintre aceste sisteme de învăţământ duc la tulburări de adaptare. Copilul vine dintr-un sistem în care este obişnuit ca educatorul să îl sprijine, să îl ajute să treacă peste obstacole, într-un sistem în care învăţătorul îi povesteşte despre salariul mic, care nu îi permite să facă nimic.

- Cât este făcut conştient şi cât inconştient acest fenomen de bullying?

- Nu aş putea spune proporţia. De multe ori copiii care sunt agresaţi acasă, bătuţi, vor face la fel. Abuzatul devine abuzator. Va încerca să compenseze nefericirea proprie printr-un comportament abuziv faţă de un copil pe o poziţie de inferioritate. De aceea părinţii nu trebuie să recurgă la pedepse sau un comportament abuziv. Trebuie să identifice problemele şi să încerce să le rezolve. Părintele trebuie să facă alianţă cu copilul. Chiar şi pe stradă, când vedem un copil care cade şi se loveşte, de cele mai multe ori mama vine şi îi mai dă şi ea una la fund. În loc să îi spună că înţelege că îl doare şi că data viitoare ar trebui să încerce să fie mai atent. Părintele trebuie să încerce să vadă, alături de copil, de unde porneşte problema. Un exemplu foarte bun este cazul copilului cu Sindrom Down de la o şcoală din oraş. Cum să fie sensibili unii copii la suferinţa altuia, dacă părinţii lor nu o făceau? Părinţii sunt modele pentru copiii lor. Aşa este şi în cazul celor cu depresie. Dacă imediat i se pune eticheta „ai fost la NPI, eşti nebun” i se va accentua şi mai mult starea. Acel copil nu este nebun. Este vorba de probleme emoţionale, pe care oricine la poate trăi. Noi nu putem să garantăm că mâine, într-o situaţie de stres major, noi înşine nu vom claca. Atunci de ce să blamăm? Este o fază trecătoare, care poate fi depăşită, cu o intervenţie corectă.

- Deci nu doar cu medicamente rezolvăm depresia...

- În niciun caz. Prietenii, familia, şcoala, societatea, sau „grupul de suport”, cum se mai numesc, sunt foarte importante. Acum 17 ani am avut norocul să merg în Franţa în câteva proiecte cu finanţare europeană, eu fiind rezidentă. În Grenoble am fost observator într-o clinică de psihiatrie pentru adolescenţi. Acolo am văzut prima dată ce înseamnă lucrul în echipă. În mentalitatea românească medicul este şeful. Acolo medicul face parte dintr-o echipă, din care fac parte şi un psiholog, un asistent medical care are o formare suplimentară pe un anumit tip de atelier de deprinderi şi toţi aceştia discută foarte mult între ei. La fiecare copil se elabora un proiect, individualizat. Pacientul nu era niciodată văzut doar de medic, ci de cel puţin doi din echipă şi i se acorda tot timpul necesar. Deci se punea accentul pe calitate.

- La noi tot aşa e?

- Aici, avem 1.000 de externări pe an. Copilul, dacă este răcit, îl internăm în spital, îi facem analize, tratament şi îl trimitem acasă. Unui copil depresiv, pe lângă tratament, trebuie să îi acordăm şi timp şi spaţiu să îşi exteriorizeze problemele. Dar suntem presaţi de un timp mediu de spitalizare. Foarte mulţi părinţi ne aduc copilul într-o situaţie de criză şi după aceea se aşteaptă ca, la externare, după maxim o săptămână, să îl „livrăm” cuminte, vesel, deştept, etc. Eu le spun că problemele copilului reflectă întotdeauna şi problemele familiei. Dacă un adolescent, care oricum, prin natura vârstei, este predispus la astfel de stări, mai este expus şi la factori din familie, unde nu este sprijinit, simptomele de depresie se vor accentua. Se poate gândi la sinucidere ca soluţie. În 50% dintre tentative, acestea sunt ca un strigăt de alarmă pentru anturaj ca să intervină.

- Dar uneori sinuciderea poate fi folosită şi ca o metodă de şantaj...

- Aşa este. Uneori, adolescentul, aflat sub presiunea familiei, ameninţă că îşi face rău tocmai pentru a scăpa de o pedeapsă sau de această presiune din partea familiei. Iar când vede că a avut succes, va utiliza acest lucru în favoarea lui. De aceea, în acţiunile părinţilor trebuie să existe un echilibru. Să nu fie nici prea permisivi, nici prea autoritari. Pentru că un pacient, dacă este prea cocoloşit, pentru că ameninţă cu sinuciderea, va folosi asta tot timpul ca şantaj. Dar nici nu trebuie ignorat. Şi trebuie apelat la ajutorul unui consilier şcolar, un psiholog sau, în ultimă instanţă la psihiatru.

- Cât e realitate şi cât este psihoză cu acest joc, balena albastră?

- Sunt unele evenimente, cum ar fi şi acest joc mediatizat, „balena albastră”, care iau amploare prin fenomenul de contagiune. După sinuciderea Mădălinei Manole au fost vreo două adolescente care au procedat la fel. După ce în mass-media au fost prezentate câteva cazuri cu tineri care s-au aruncat de pe bloc, a fost cazul adolescentei instituţionalizate, care s-a aruncat de pe bloc. Presa mediatizează excesiv astfel de cazuri şi tocmai asta duce uneori la fenomenul în masă. De exemplu, câte cazuri au apărut după ce a fost prezentat unul la televizor? Brusc, mulţi care nu ştiau de el au aflat în acest fel. Sinuciderea este un fenomen contagios. Vorbim despre sinucidere în mass-media, creşte frecvenţa sinuciderilor. Balena albastră este un grup de adolescenţi vulnerabili, cu ideaţie suicidară. Ei se simt neînţeleşi, nu se simt adecvaţi mediului şi timpului în care trăiesc. Nefiind adaptaţi sau integraţi în anumite grupuri şcolare, se consideră inferiori, iar acolo îşi găsesc un mediu propice, unde se simt în largul lor. Cumva acele sarcini le cresc vulnerabilitatea. Trebuie să se trezească la un miez de noapte să asculte o melodie tristă, să primească diverse provocări, iar privarea de somn este un factor ce duce la epuizare şi într-un final la tentativă suicidară.

- Ce pot face părinţii pentru a nu ajunge la astfel de situaţii?

- Cert este că părinţii trebuie să le ofere copiilor un mediu stabil, să comunice în mod eficient cu ei, să fie atenţi la nevoile lor, să le permită să verbalizeze îngrijorările, curiozităţile, grijile, dar să controleze conţinutul la care au acces, să se joace împreună la calculator. Pentru că, de exemplu, cei care se joacă jocuri video agresive sau urmăresc desene animate agresive, vor fi şi ei agresivi. Trebuie să-şi ajute copiii să poată identifica eventuale cauze de stres şi să îşi dezvolte capacităţile de rezolvare a acestor probleme. Toate se negociază, dar pentru asta trebuie să existe co­municare în fa­milie.