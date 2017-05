"Dacă ar fi legi mai severe, autoritatea poliţistului ar fi alta"

« Alte stiri din categoria Interviu

Virgil Boderi, lider sindical în IJP, susţine că problemele care marchează societatea românească se întâlnesc şi în poliţie.

Reporter: - Sunteţi lider de sindicat de mai bine de un deceniu şi în toţi aceştia ani aţi fost în contact direct cu oamenii şi cu cei din conducerea Poliţiei Române. Unii botoşăneni se declară în continuare nemulţumiţi de lipsa de reacţie a poliţiei vizavi de unele atitudini antisociale. De unde vine această nemulţumire a oamenilor?

Virgil Boderi: - De la angajarea mea în Poliţia Română am lucrat în mai multe structuri, cum ar fi Ordine publică, post de poliţie, şi actualmente la Poliţia Rutieră, unde mereu am fost în contact cu oamenii. Aşa este, unii cetăţeni sunt nemulţumiţi de reacţia poliţiei, unii motivat, alţii doar că aşa le este firea. M-aş referi la prima categorie, la acei oameni care aşteaptă soluţionarea problemelor pe care le semnalează cu maximă operativitate, celeritate, dar uneori nu se pot rezolva imediat întrucât avem efective reduse, logistica este precară, sectoarele de responsabilitate sunt mari, greu de stăpânit, iar la acestea se mai adaugă şi vidul legislativ în ceea ce priveşte unele proceduri. Cât priveşte cea de-a doua categorie, sunt unii care se declară nemulţumiţi doar aşa, din răutate.

- Se poate vorbi şi de o lipsă de autoritate a poliţiei?

- Parţial aş putea spune că da, însă nu din cauza poliţiştilor, ci din cauza legislaţiei şi a măsurilor luate de celelalte autorităţi, cum fi Parchet, instanţe de judecată. Dacă ar fi o legislaţie mai severă şi autoritatea poliţistului ar fi alta.

- Vedem aproape zilnic indivizi care îi agresează pe poliţişti, îi înjură, îi ameninţă sau îi sfidează. De ce credeţi că se întâmplă aceste lucruri?

- Da, aşa este, dar vreau să spun că au existat cazuri de ultraje la poliţişti în care s-a dispus arest la domiciliu sau control judiciar, deşi autorul era o persoană agresivă, fiind mai mereu predispus la fapte cu violenţă. Aici ar trebui ca domnii procurori care supraveghează cercetarea penală să o facă cu maxim profesionalism şi minuţiozitate, pentru documentarea activităţii infracţionale, iar când prezintă autorul ultrajului la judecător să nu existe niciun dubiu în luarea celei mai severe măsuri. Deci până la urmă tot la legislaţie ajungem.

- În alte state se intervine în forţă, iar cei certaţi cu legea sunt încătuşaţi imediat. La noi, se încearcă mai întâi cu vorba bună. Aceste discuţii credeţi că au efect?

- Nu trebuie să avem niciun fel de discuţii şi niciun fel de negociere. Cel care greşeşte trebuie sancţionat conform legii şi potrivit gravităţii. Asta ar însemna un fel de dădăceală. De la vârsta majoratului fiecare individ discerne ce este bine şi este rău. Trebuie să existe respect faţă de autoritatea statului şi implicit faţă de semeni.

- Dacă legea e de vină, s-au făcut propuneri de modificări legislative, inclusiv din partea sindicatelor?

- Da, de la nivel central mai toate sindicatele şi Corpul Naţional al Poliţiştilor au solicitat în nenumărate rânduri înăsprirea legislaţiei privind regulile de convieţuire socială, legislaţia pe linie rutieră, dar în zadar. Ceva, ceva s-a mişcat pe linie rutieră, unde se mai achită sancţiunile contravenţionale. Câtă eficienţă a avut această lege privind ordinea publică când prevedea închisoarea contravenţională, şi ce eficienţă are acum, dar asta e - aşa a impus Uniunea Europeană.

- Cu ce lipsuri se mai confruntă poliţiştii?

- Ca să-ţi poţi desfăşura activitatea fără vreun fel de impediment, ai nevoie în primul rând de logistică, ceea ce însemnă un autoturism bine întreţinut, cu o cotă de carburat suficientă, să te poţi deplasa cu operativitate la eveniment şi să patrulezi corespunzător în zona de responsabilitate. În plus, este nevoie de ţinută de protecţie, dotare corespunzătoare cu armament, nu precum cea pe care o avem acum - un pistol din 1975. Plus pregătirea fizică şi profesională a poliţistului ar trebui să se facă la fel ca în ţările europene.

- Şi de ce nu sunt cunoscute aceste probleme de masele largi?

- Aceste probleme ar trebui să le prezinte în primul rând şefii Poliţiei Române, cu ocazia unor bilanţuri, analize ce se fac la nivel de ţară, dar probabil nu o fac deoarce şi-ar periclita continuitatea în funcţie, pentru că ar da dovadă că nu sunt buni manageri şi nu gestionează bine situaţia. Toate acestea s-au făcut cunoscute de către sindicate, nicidecum de conducerea instituţiei.

- Se spune că la noi legea e aplicată tot de PCR - pile, cunoştinţe şi relaţii - iar când se întâmplă ca cineva „cu spate” să fie sancţionat, apelează imediat la cunoştinţe. Vi s-a întâmplat să vi se spună să nu-l sancţionaţi pe x sau pe y?

- Da. Am avut cazuri în care unii cetăţeni insistau să nu fie sancţionaţi invocând fel de fel de motive - poziţii în societate, funcţii deţinute etc., însă pentru mine legea este la fel pentru fiecare. Singurul sentiment de compasiune pe care îl simt este faţă de persoanele vârstnice, bolnave, care mai greşesc traversând strada. În aceste situaţii le aplic avertisment şi chiar le explic pe unde trebuie să traverseze, dar şi pericolul la care se expun. Cum să aplic amendă la asemenea persoane? Cum să-i iau pensia pe o lună de zile şi banii pe medicamente? Nu am să fac niciodată aşa ceva. Până şi legislaţia prevede aplicarea unei sancţiuni potrivit gravităţii, ţinând cont şi de persoană şi împrejurările comiterii. Nu am dat şi nu voi da curs însă niciodată la influenţe, indiferent cine ar fi persoana care ar interveni.

- În raportul de anul trecut al Departamentului de Stat al SUA se arăta că, din cauza corupţiei din poliţie, populaţia şi-a pierdut respectul faţă de această autoritate. Care este percepţia dumneavoastră, ca lider de sindicat?

- Detest aşa ceva. Îmi este foarte greu să suport o ştire în care un coleg de-al meu este acuzat că a luat mită sau a primit foloase necuvenite. Cu atât mai mult îmi vine foarte greu să suport că acel coleg până mai ieri mi-a fost şi şef. Nu ar avea ce căuta asemenea oameni în Poliţia Română şi aici ar trebui făcută maximă curăţenie. În momentul când cineva participă la un concurs pentru o funcţie de şef să fie verificat la sânge în ceea ce priveşte integritatea şi moralitatea. Sunt multe funcţii în poliţie ocupate pe afinităţi, inclusiv politice. Mulţi s-au cumetrit, au fini, naşi, fel şi fel de aliaţi. Cam aşa stau lucrurile la noi, dar poate într-un viitor apropiat sper că aceste obiceiuri se vor diminua, că de dispărut nu prea cred că vor dispărea.

- În acelaşi document se menţiona că „salariile mici şi lipsa unor stimulente şi prime au dus la deficite financiare la nivel personal şi a contribuit la vulnerabilizarea organelor de aplicare a legii la ofertele de mită”.

- Da, salarizarea este precară raportată la realităţile economico-sociale. Sunt diferenţe mari de salarii între poliţişti care desfăşoară aceeaşi activitate, în acelaşi birou, compartiment. Aşa cum am arătat anterior, cumetrii, finii, afinii, aliaţii - eu le spun „oamenii măriei sale” - au salarii mai mari faţă de alţi colegi. Această categorie are prioritate la ocuparea funcţiilor maxime, deşi sunt şi alţii poate mai bine pregătiţi decât ei, dar dacă nu eşti în cărţi...Asta e...O mare inechitate este sporul de 10% pentru radiaţii electromagnetice. Păi una să-mi dea mie din salariul mic şi una e să-i dea din salariul domnului comisar şef. De parcă pe el l-a radiat mai mult. Banii pe chirie la fel se raportează tot la salariu, de parcă unii ar dormi pe două paturi.

- Există aşadar o stare de nemulţumire în rândul poliţiştilor...

- A, uitam de „oamenii măriei sale” care mai beneficiază şi de salarii de excelenţă, de sporuri pentru lucrări de excepţie şi misiuni speciale, undeva între 30%, 40% şi 50%. În opinia mea, puţini sunt care merită, cum ar fi cei de la Judiciar, care au lucrat în cazuri cu o complexitate mare, de la Rutieră, care au identificat un conducător auto care a comis un accident grav şi a fugit de la faţa locului, cei de la Combaterea Crimei Organizate, ori, de exemplu, colegii care au lucrat în cazul tâlharilor de la sfârşitul anului trecut.

- Deci sistemul de salarizare întreţine starea de nemulţumire?

- Da! Salarizarea şi dotarea, condiţiile de muncă, diferenţele mari de salarizare între agenţi şi ofiţeri. Sunt situaţii când un agent lucrează la fel ca un ofiţer, uneori chiar şi mai mult, dar are un salariu mai mic. În urma unui studiu s-a constatat că de la debut şi până la pensie unui agent îi creşte salariul cu 20%, iar unui ofiţer cu 200%.

- Cine se face vinovat de această situaţie?

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI), cine să se facă ?! Dar şi legislaţia, de ani de zile. Bani au fost şi sunt la MAI, dar au fost administraţi prost.

- Şi cum vedeţi rezolvarea problemelor?

- Ar trebui o restructurare, dar nu ca cea de tristă amintire. Ştiaţi că există poliţişti doar cu numele? Vă spun eu cine sunt şi care ne toacă banii ministerului - Clubul Dinamo, Ansamblul Ciocârlia, Direcţia Sport şi Tradiţii, Aparatul Central din MAI şi alte asemenea enclave, ce din păcate sunt populate cu aşa-zişi poliţişti. Orice om normal ce face referire la profesia de poliţist presupune că acesta este îndeletnicirea de a prinde „hoţul”, la fel cum cineva discută de profesia de medic sau asistent medical ştie că asta presupune îngrijirea bolnavilor.

- Înţeleg că nemulţumirile sunt multe, dar credeţi că nu se doreşte o instituţie a poliţiei puternică?

- Cu toţii ne dorim o instituţie a poliţie puternică, care să funcţioneze la parametri normali, să avem tot ce ne trebuie din punct de vedere logistic, pentru a putea deconta către cetăţeanul plătitor de taxe şi impozite servicii de calitate.