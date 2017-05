"Cultura este marea şansă a omenirii"

« Alte stiri din categoria Interviu

Vasile Iftime, distins recent cu titlul de „Omul anului”, spune că părinţii au datoria sacră de a le insufla copiilor dragostea pentru citit.

Reporter: - Domnule Vasile Iftime, de curând aţi fost distins cu premiul „Omul anului”, în cadrul ceremoniei organizate de Forţele Terestre Române. Ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră?

Vasile Iftime: - Concursul „Omul anului” se organizează pe 10 secţiuni, de către Statul Major al Forţelor Terestre, dar se pleacă de la structurile teritoriale - batalion, brigadă, divizie şi ultima etapă este Statul Major al Forţelor Terestre. Ce pot să spun este că lucrez în armată de 25 de ani, iar această provocare am avut-o de multe ori şi scriu de 10 ani, dar nu sunt omul care să ies în faţă. Anul trecut, un coleg a insistat să-i dau câteva date să trimită la concurs. Nu i le-am dat, dar i-am recomandat să intre pe site-ul Uniunii Scriitorilor şi să ia de acolo. Chiar l-am rugat să le folosească, dar să nu mă pună pe drumuri. Şi m-am trezit premiat la Cluj, la concursul organizat de Divizia a IV-a, iar acum de Statul Major al Forţelor Terestre.

- Oamenii de aici, din cazarmă, vă ştiu drept „poetul Vasile”. Cum se împacă uniforma militară cu versul?

- Ar trebui să-mi educ prietenii şi să le spun că între timp am scris un roman, „De la Petru citire”, deci pot să fiu „romancierul Vasile”. În vară voi ieşi, odată cu susţinerea tezei, cu o carte de critică literară, „Retorica romanului lui Aureliu Bucuioc”, deci colegii dacă tot m-au poreclit, măcar să mă poreclească cum trebuie.

- Când aţi descoperit această lume a cuvântului?

- E greu să identific un moment anume, pentru că toţi încercăm la un moment dat să aşternem pe hârtie ceea ce gândim şi simţim. Am scris şi în liceu, şi în şcoala militară, dar eu mă identific cu literatura în momentul în care am primit o serie de feedback-uri pozitive din partea presei de specialitate. În momentul în care poeziile mele au apărut în „Lumea literară”, „Luceafărul”, „Hyperion”, „Convorbiri literare”, etc, am zis că oi fi şi eu un mic scriitor. Iar ceea ce m-a făcut să cred că fac parte din această tagmă au fost referinţele lui Alex Ştefănescu, Grigurcu, Cistelecan, Ion Holban, Ion Pop, Horea Gârbea, Dan Alui Gheorghe, Vasile Spiridon, Ioan Radu Văcărescu, Lucian Vasiliu, Mircea Diaconu, Casian Maria Spiridon, Gheorghe Chiper şi profesorul meu Nicolae Leahu. Iar dacă în 2008 am intrat în Uniunea Scriitorilor, pentru mine a însemnat foarte mult.

- Dar până atunci nu au fost alţi paşi.

- Până în 2008 au fost patru paşi cam stângaci. La un moment dat am iniţiat şi am participat la un cenaclu literar, la Casa Armatei, sub denumirea „Aici, departe”, care ulterior şi-a schimbat numele în „Constantin Dracsin” şi unde am activat patru sau cinci ani. Şi sunt nume care au ajuns să primească confirmarea de-a lungul timpului - Ada Lupu - actriţă, poetă, Ioana Miron, nominalizată la Premiile Mihai Eminescu, Vladovici, şi îmi este greu să mi-i amintesc pe toţi...unii sunt profesori.

- Ce v-a fascinat mai întâi - poezia sau proza?

- Poezia, pentru că proza implică ştiinţă, meticulozitate, implică revenire pe text, pe când poezia este explozia de moment a clipei, a stării. Că-i noapte, că-i zi, poezia este dumnezeiască. Proza implică multă muncă. Eu am scris romanul la cinci mâini. L-am scris, l-am rescris, dar poezia este din răsuflare.

- Dar cum aţi ajuns totuşi să lucraţi în armată, pentru că sunt laturi total diferite?

- Întrebarea pe care o puneţi dumneavoastră se pliază perfect pe un copil care şi-a făcut şcoala primară şi gimnaziul pe timpul lui Ceauşescu, când părinţii nu aveau resurse - tata era poştaş la sat - mergea trei sate pe jos să ducă scrisorile şi să care coletele - şi nu a avut bani să mă poarte în facultate. Nu pot să spun că profesia pe care mi-am ales-o nu mi-a plăcut - am avut satisfacţii, am avut bucurii, am simţit ce înseamnă câmp de luptă, ce înseamnă aplicaţie. Vă poate confirma orice coleg - din 1990 de când am terminat şcoala militară nu a fost un an în care să mă dau „rănit”. Toate tragerile, toate aplicaţiile, toate exerciţiile, peste tot am fost. Am ridicat corturi, am pus aparatul în staţie - sunt cercetaş, sunt artilerist.

- Şi când aţi avut timp să aşterneţi totul pe hârtie?

- Armata nu este un impediment ca să scrii. Nu este niciun motiv ca să te inspire, dar, după cele opt ore de muncă, nimic nu te împiedică mai apoi să pui mâna pe o carte. La fel, în timpul unei pauze de o ţigară sau de popotă, poţi pune mâna pe o carte. Eu sunt la curent cu tot ceea ce se scrie pentru că eu am prieteni în oraş, mari scriitori, şi toţi aceştia mă „alimentează” cu cărţi. Până ce apare cartea în bibliotecă, eu o primesc de la ei şi o citesc. La drept vorbind, eu nu îmi permit să mă abonez la cinci-şase reviste, dar la ei le regăsesc pe toate.

- Şi ce anume citiţi?

- Eu le spun tuturor care îmi cer să le recomand o carte - dacă vă consideraţi botoşănean, citiţi „Casa Gorcea” şi aici veţi cunoaşte istoria acestui oraş, acestui târg, de la 1700, într-o poveste foarte frumoasă, scrisă pe paliere temporale şi spaţiale. Şi revenind la întrebarea anterioară, este timp pentru scris şi citit şi într-o unitate militară, chiar dacă o să vadă şi şeful meu şi o să mă critice că nu mă „inspiră” armata. Poate dacă aş fi fost mişcat de sentimente patriotice, s-ar fi pliat mult mai bine pe serviciul meu.

- Cum a fost debutul ca autor?

- Pe mine nu mă frământă aceste nostalgii pentru că atunci când am spus că primii trei-patru paşi i-am bătut pe loc, nu greşesc. Aici mă refer la primele volume de poezie „Umbre” şi „Un tot relativ” pentru că acestea sunt de fapt încercări. Apoi când am scris „Jumătate de liliac” şi „Claustrofobii sentimentale” au apărut primele referinţe critice şi abia atunci am luat în serios totul. Abia următoarele două volume, „Alte poeme, alte femei” şi „Poeme cu toate femeile lumii”, au stârnit şi un pic de discuţii şi am început să fiu criticat pentru genul de subiecte abordat, deşi până la mine s-a mai scris poezie erotică, dar eu am venit pe un nou registru, nu pe un erotism romanţios, ci direct, uşor vulgar.

- Cum a reacţionat lumea din jur când a văzut că totuşi nu e vorba doar de ceva pasager?

- Ei au filtrele lor, eu am filtrele mele. Ei, cei din cazarmă, care sunt o a doua familie, judecă acum că eu am luat un trofeu, cu care se mândresc, dar eu tind mai sus. Mă bucură percepţiile lor, însă, dacă eu am luat premiul „Observatorului cultural”, la Bucureşti, eu zic că nivelul meu este mai sus. Colegii mă lăudau că am ajuns pe Facebook, dar trebuie să spun că eu nu am profil în această reţea de socializare. De altfel, cu greu m-a convins soţia să-mi fac e-mail.

- Dar au fost momente în care să spuneţi - „Gata. Renunţ”?

- (arată palmele) Astea sunt bătături, de la ciocan, de la ridicat corturi, de la coasă. Nu ştiu ce să spun, pentru că în lumea cuvintelor e puţin diferit. Eu pot să spun - gata, nu mai scriu, dar nu pot să spun că nu mai citesc. Iar la citit chiar nu pot să renunţ. Şi în momentul în care citesc şi descopăr lucruri noi, simt nevoia că trebuie să şi scriu, ca şi cum aş fi găsit o formulă nouă. Apoi, noi, scriitorii, depindem cumva de criticii literari. Iar dacă te simţi scriitor, atunci trebuie să te arunci în faţa trenului, bineînţeles la figurat, să vezi dacă se opreşte sau nu, aşteptând reacţia criticilor.

- Credeţi că Botoşaniul este un loc binecuvântat în ceea ce priveşte scrisul?

- Ştiu scriitori din Iaşi, îi cunosc şi pe cei din Suceava, aproape pe toţi autorii din ţară şi ştiu cam ce scrie fiecare. Cred eu că aici este ceva dumnezeiesc, o trăire specifică. Actualmente sunt 20-21 de membri ai Uniunii Scriitorilor. Îl avem pe Gabi Alexe, Petruţ Pîrvescu, domnul profesor Dumitru Ţiganiuc, care şi-au lăsat amprenta pe scrisul românesc. Acum, la drept vorbind, fiecare îşi laudă baştina, dar dacă s-ar face o inventariere a minţilor luminate, noi ca judeţ suntem peste multe alte colţuri din ţară.

- Pentru unii sunteţi o curiozitate - aţi făcut şcoala militară, cochetaţi cu literele, dar v-aţi orientat şi spre psihologie. Aţi fost tentat să vedeţi ce se ascunde sub „carcasa” sub care trăim noi, oamenii?

- Până a merge la facultate, am citit câteva cărţi Bern, Freud, dar citeam dezordonat şi când am văzut câte lucruri necunoscute mie începeau să se lege între ele, am zis să mă aplec mai mult asupra lor şi, cum altfel, decât cu nişte profesori. Şi cum altfel, decât să fac o facultate, dar lucrez în armată. La Iaşi era destul de departe, şi am spus că merg pe „Spiru Haret”. M-am apropiat de profesori şi aceştia au înţeles că vreau să citesc, nu doar diplomă, şi m-au direcţionat bine. Şi dacă mă gândesc bine, romanul scris anul trecut este un roman psihologic al unui ins inadaptat, un copil care trece prin patru mari conflicte - familia, liceul, şcoala militară şi mănăstirea - dar aceste mari conflicte se regăsesc aproape în fiecare om.

- Aţi încercat să vedeţi ce este în interiorul dumneavoastră?

- (Râde). Mă cam tem să spun că este un roman autobiografic. Mă regăsesc în multe ipostaze, dar Facultatea de psihologie m-a ajutat să scriu un roman. Şi, dacă aş avea timp, următoarea carte pe care aş vrea să o scriu, şi pe care o am deja sedimentată în idei, tot un roman aş vrea să scriu şi tot cu o structură psihologică, dar mai mult pe retorică.

- Apropo de retorică, ce loc ar trebui să ocupe „cuvântul” în viaţa de zi cu zi?

- Noi ca părinţi avem o datorie sacră - să le insuflăm copiilor dragostea pentru citit, iar profesorii au menirea lor. Eu am copii care citesc, dar nu ştiu dacă e meritul meu pentru că poate nu am avut atâta timp să stau permanent alături de ei, dar au avut profesori extraordinari. În ziua de astăzi, însă, e greu. Dacă eu mă bucur că a mai apărut o carte, alţii poate se bucură că a apărut o altă versiune de telefon mobil. Nu vreau să par apocaliptic, dar nu se mai citeşte.

- Dar dacă ar trebui să schimbaţi ceva în lume, care ar fi acel lucru?

- Nu ştiu...cred că m-aş transforma într-un dictator şi asta nu ar fi bine pentru restul lumii. Aş pune cultura la locul ei pentru că aceasta este marea şansă a omenirii. Dar ca să o reimpui, trebuie să fii dictator. Mă gândesc la copii - poţi să le iei telefonul, poţi să le faci un program la internet? Nu prea poţi în ziua de azi. Aş da deoparte tot ce este improvizaţie, tot ce este imitaţie şi aş impune nişte grile de valori, dar deja vorbim de dictatură. Ce se va întâmpla, este greu de spus, pentru că eu nu sunt adeptul proiecţiilor evolutive. Eu sunt omul clipei, al prezentului.